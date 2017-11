KrF og Venstre jubler over blant annet lærernorm og flere kvoteflyktninger. – Viktig test for borgerlig samarbeid, sier Venstres Terje Breivik om budsjettenigheten.

De borgerlige partiene, Høyre, Frp, KrF og Venstre, spikret onsdag budsjettavtalen for 2018-budsjettet. Partiene ble blant annet enige om å øke antall kvoteflyktninger, fjerne den såkalte maskinskatten og innføre en lærernorm.

Lærernormen, som setter et statlig krav for hvor mange elever det skal være per lærer, faller ikke i smak hos regjeringspartiet Høyre, som har argumentert mot en slik norm i flere år.

– Dette er ikke vår modell. Vi er opptatt av flere lærere i skolen vi også, og er fornøyde med at normen skal evalueres underveis. Og som KrF selv sier, er dette krevende og ambisiøst. Men vi er innstilte på å følge det opp som en del av en helhetlig avtale, sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup til VG.

Vil koste

Lærernormen har vært en viktig sak for KrF å få gjennomslag for. Astrup vedgår at det vil bli dyrt å innføre en slik norm.

FINANSPOLITISK TALSPERSON: Nikolai Astrup Foto: Frode Hansen , VG

– Det er liten tvil om det. I 2018 ligger kostnadene an til å ligge på rundt 200 millioner, og de vil øke etter hvert, sier han.

Lærernormen innebærer at det settes et mål om at det ikke skal være flere enn 16 elever per lærer i 1. til 4.-trinn, og ikke flere enn 21 per lærer i 5. til 7.-trinn. Dette skal etter planen skjerpes til maks 20 per lærer i 5. til 7.-trinn i 2019.

– Er det nok utdannede lærere i dag til å bemanne en lærernorm?

– Det er mangel på kvalifiserte lærere i dag, så derfor har vi sagt i vedtaket at vi må jobbe med strategien for å rekruttere flere lærere og sørge for at det ikke blir lærermangel flere steder, sier Astrup.

– Viktig test

Venstre skal før jul avgjøre om de blir en del av regjeringen eller om de velger å gå i opposisjon. Partiets finanspolitiske talsperson, Terje Breivik, avviser at onsdagens budsjettavtale, som han sier har gått «smertefritt» for seg, er et steg i retning av at de åpner for å gå i regjering. – Det har ingen sammenheng med det, men dette er veldig viktig test på samarbeidet mellom de fire borgerlige partiene. Dette tyder på at det borgerlige samarbeidet vil gå bra i denne perioden, sier han. Breivik trekker fram det han omtaler som «den samlede pakken på kunnskap og skole» som det partiet er mest fornøyd med. – I stort har disse forhandlingene gått veldig greit, men det er klart at vi for vår del har prioritert kunnskap i utvidet betydning, men også at Norge tar et større ansvar ved å ta inn flere kvoteflyktninger, sier han. Les mer om Tesla-avgiften: Regjeringen innfører Tesla-skatt. Ropstad: – Riktig å sitte på Stortinget KrF har satt foten ned mot å gå i regjering. Kjell Ingolf Ropstad mener dette budsjettet beviser at det var en riktig avgjørelse.

– Dette viser at det ikke var så dumt. Vi har en vippeposisjon der regjeringen er avhengig av oss for å få gjennom et budsjett. Når man sammenligner det å sitte i regjering med å samarbeide i Stortinget, tror jeg vi kan si at vi får minst like mye gjennomslag med denne løsningen.

FORNØYD: KrFs Kjell Ingolf Ropstad Foto: frode Hansen , VG

Han sier at til tross for at budsjettenigheten kom rekordraskt, er forskjellene mellom partiene på noen områder store.

– Derfor synes vi det er krevende å få til en løsning om regjeringssamarbeid. Men vi kan samarbeide godt, for eksempel om budsjett. Det gir viktige gjennomslag for områdene vi er opptatt av, slår Ropstad fast.

Trekker fram lærernorm

Ropstad trekker fram lærernormen og at pleiepengeordningen består som viktige seire for partiet.

– Den vil gi mange flere lærere, spesielt for de yngste. I tillegg vil pleiepengeordningen gjøre at familier med svært syke barn slipper kutt i lønningene sine fra 100 prosent til 66 prosent. Det er viktig at den er 100 prosent, sier han.

Han opplever at regjeringspartiene forsto det var en viktig sak for partiet hans, fordi KrF var tydelige på at saken var høyt prioritert.

– Vi måtte gjøre prioriteringer, og vi var tydelig fra starten av om at lærernormen, pleiepenger og valgfrihet for familiene gjennom kontantstøtten var det viktigste.

Gir KrF honnør for lærernorm,en

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Trond Giske, mener den borgerlige budsjettavtalen har store mangler, men berømmer KrF for deres gjennomslag for lærernormen, selv om Ap helst skulle sett at den ble organisert på kommunenivå heller enn skolenivå.

– Det er bra at det blir flere lærere, men jeg er jo litt spent på hvordan denne lærernormen slår ut, sier Giske til NTB.

Også SV har vært ute for å gratulere KrF med budsjettgjennomslaget, selv om de er skeptiske til budsjettets miljøprofil.

– Det betyr mer tid til barna i skolen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til nyhetsbyrået.