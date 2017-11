Likestillingen på retur - men Norge i verdenstoppen

Likestillingen i verden går tilbake, også i Norge, men vi er fortsatt på pallen i VM i likestilling.

De nordiske landene peprer som vanlig pallen i den årlige likestillingsundersøkelsen «Global Gender Gap Rapport 2015», som World Economic Forum (WEF) utgir.

Likestilling på retur



144 land er målt ut i fra 14 indikatorer innen helse, utdanning, økonomisk og politisk deltakelse.

Island er på førsteplass foran Norge og Finland, mens Rwanda sniker seg foran Sverige.

Det mest interessante med årets kåring, er at likestillingen for første gang det siste tiåret, er på retur.

Likestillingen måles ut i fra en indeks hvor 100 prosent er full likestilling. I verden er i år indeksen 68 prosent. Det er en tilbakegang fra 68,3 prosent i fjor og 68,1 prosent i 2015, ifølge WEFs nye rapport, som du i sin helhet kan lese her.

Likestillingen i Norge er på 83 prosent. I 2015 var vi oppe på 85 prosent, mens vi i fjor lå på 84 prosent.

2016: Her er omtalen av fjorårets rapport.

– Talentepoke



Vi er i år bare slått av Island med 88 prosent.

– Vi beveger oss fra kapitalismens epoke inn i epoken med talent. Konkurransedyktighet på nasjonalt og på selskapsnivå vil bli avgjort mer enn noen gang før av den innovative kapasiteten til et land eller et selskap. De vil lykkes best, som forstår at å integrere kvinner er viktig for deres evne til å rekruttere talenter, sier Klaus Schwab, grunnlegger og administrerende direktør i World Economic Forum.

100 år til verden er likestilt



Den negative utviklingen måles også i hvor lang tid det vil ta for verden å bli totalt likestilt. I fjor la det an til å ta 83 år, men etter tilbakegangen i år, vil det nå ta 100 år før verden er likestilt, i følge WEF-rapporten.

Likestillingen har kommet lengst når det gjelder helse/levealder, som er på 96 prosent, tett fulgt av deltakelse innen utdanning: 95 prosent.

Området som virkelig holder tilbake likestillingen i verden er politisk deltakelse, hvor det bare er 23 prosent likestilling.

Økonomisk deltakelse er på 58 prosent.

Her er Norges plassering innen de fire hovedkategoriene: Økonomisk deltakelse 82 prosent, utdannelse 99 prosent, helse/levealder 97 prosent, politisk deltakelse 53 prosent.

Verdens minst likestilte land er Yemen, Pakistan og Syria.

Brende-organisasjonen



I World Economic Forum i Geneve, som Norges utenriksminister Børge Brende straks skal inn og lede, er man bekymret over utviklingen.

– I 2017 bør vi ikke se en negativ utvikling i likestillingen, sier Saadia Zahidi, leder av avdelingen for utdanning, kjønn og arbeid i WEF.

– Noen land forstår dette, og de ser nå resultatene av sine aktive tiltak for å bedre likestillingen, sier Zahidi.