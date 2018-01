Trond Giske trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Tidligere stortingsrepresentant Karianne Tung mener saken har vært en umenneskelig byrde for han.

Søndag kveld kom nyheten om at Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske trekker seg etter flere varsler om hans oppførsel. Giske sier at han trekker seg på grunn av belastningen for ham og familien.

RIKTIG AVGJØRELSE: Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Else-May Botten

– Trond setter hensynet til familien og partiet først. Jeg skjønner godt at dette har blitt altfor vanskelig å stå i for Trond og familien hans. Det har vært en umenneskelig byrde for ham og de nærmeste. Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg. Det gjør meg egentlig både sint og lei meg, sier Tung til NTB.

Tung, som satt på stortinget frem til 2017, mener partiet har blitt preget av maktkamp.

– Det er et klokt valg slik situasjonen har blitt. Det har vært et enormt press for han og hans familie, men også krevende for hele partiet. Jeg mener at Jonas Gahr Støre og ledelsen har håndtert saken godt, sier sentralstyremedlem Else-May Botten til VG.

Vil fokusere på politikk



Botten ser nå frem til at partiet kan fokusere på politikk, og er fornøyd med at det har kommet en avklaring i saken.

Christoffersen

– Nå skal vi være flinke og vise at vi står sammen. Vi skal jobbe for å bygge lag og samtidig fremme vår politikk. Dessverre har de siste ukene handlet lite om det. Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang med det politiske arbeidet, sier Botten.

Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Lise Christoffersen er enig i at avgjørelsen er den rette.

– Synes hele situasjonen vi har kommet i er trist. Slik det nå er blitt, virker det som en riktig beslutning, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Gabrielsen: Respekt for beslutningen

– Jeg har respekt for Trond Giskes beslutning, noe jeg håper kan bidra til å skape ro rundt prosessen videre. Nå skal sentralstyret sette seg ned og diskutere veien videre, og jeg vil avvente partiledelsens orientering der, skriver LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen i en tekstmelding via sin kommunikasjonsrådgiver.

Gabrielsen

Fagforbundets leder Mette Nord tar beslutningen til etterretning og mener det står respekt av at Giske setter partiet og familien foran.

Vanskelig for alle

Jette Christensen er også både stortingsrepresentant og medlem i partiets sentralstyre. Hun skriver følgende i en tekstmelding til VG:

Jette Christensen

– Jeg registrerer at Trond etter råd fra Jonas har valgt å trekke seg. Dette har vært en vanskelig tid for varslerne, for partiet og Trond og hans familie. Det går fint an å tro på varslerne og samtidig ha omsorg for Trond som menneske og jeg skjønner at mediepresset har vært heftig, også for varslerne.

Hun fortsetter:

– Når det er sagt handler ikke saken om mediehåndtering, den handler om at Arbeiderpartiet har mottatt flere varsler om nestlederen. Jeg håper behandlingen av varslingene håndteres tillitsfullt og ryddig i det som gjenstår i den prosessen, at alle mennesker involvert får ro og at Arbeiderpartiet kan konsentrere seg om viktige politiske endringer landet vårt trenger, skriver hun.

Setter familien først

– Trond setter hensynet til sin familie og partiet først. Og det er de eneste ordene jeg har i kveld, sier stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Ingvild Kjerkol.

Hadia Tajiks rådgiver Edina Ringdal skriver i en tekstmelding til NTB at partiets andre nestleder vil la partileder Jonas Gahr Støres pressemelding stå for seg selv. Støre sier i pressemeldingen at han ba Giske om å gå.

Stortingsrepresentantene Maria Karine Aasen-Svensrud og Terje Lien Aasland sier begge at de har forståelse for Giskes valg.

– Generalsekretær Stoltenberg går ikke inn i saker i norsk politikk, og viser til at de håndteres av nåværende ledelse, skriver Stein Hernes i en SMS om NATO-sjef og tidligere Jens Stoltenbergs syn på saken.