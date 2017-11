KrF snur om Tesla-skatten

KrF kalte Tesla-avgiften et «løftebrudd» fra regjeringen, men nå snur partiet og vil innføre avgiften. På én betingelse: At også bensin- og dieselbiler blir dyrere.

– KrF er bekymret for at regjeringens grep alene vil gjøre elbilen mindre konkurransedyktig. Vi hadde derfor to alternativer: Ta vekk avgiften eller gjøre noe med resten av bilene. KrF ønsker nå å kneppe til også på de fossile bilene for å gjøre elbilene like konkurransedyktige, sier Kjell-Ingolf Ropstad, KrF-nestleder og finanspolitisk talsmann.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å innføre en engangsavgift for elbiler som skal beregnes ut ifra bilens vekt. Det rammer i hovedsak de nye, tyngre elbiler fra Tesla, som kan få en engangsavgift opp mot 70.000 kroner.

KrF legger frem sitt alternative budsjett torsdag. Dette er grunnlaget for budsjettforhandlingene med regjeringen. I KrFs alternativ beholder de Tesla-avgiften, men legger samme avgift på fossilbilene.

– Vi kan ikke risikere at noen velger bort en Tesla til fordel for et fossilt alternativ på grunn av denne avgiften. Hvis du hever avgiften for fossilbiler blir de litt dyrere, men elbilen vil fortsatt være konkurransedyktig, og de billigste elbilene blir enda mer konkurransedyktige, sier Ropstad.

Helomvending

Da statsbudsjettet ble lagt frem, var KrF raskt ute og kalte Tesla-avgiften et løftebrudd fra regjeringen.

KrF mente forslaget brøt med avtalen om bilavgifter, mellom regjeringen og sentrumspartiene fra 2015, om at nullutslippsbiler skal være fritatt for engangsavgift frem til 2020.

Ropstad forklarer KrFs helomvending slik:

– Når regjeringen først byr til kamp og går vekk fra avtalen, vil vi utfordre på den andre siden, sier Ropstad.

Finansierer velferdsløft med bilavgift

KrF anslår at avgiftsforslaget for fossile biler gir dem om lag én milliard kroner i ekstra inntekter i deres alternative budsjettet. Det skal finansiere blant annet KrFs lærernorm, og reverseringen av regjeringens kutt i dagpenger og skatteklasse 2.

– Det handler også om finansiering av velferdsstaten fremover. Med så trange budsjetter som det vil bli de neste årene, må politikere ta grep når det gjelder bilavgiftene. Det har aldri vært KrFs mål å senke bilavgiftene på nye biler så mye, sier Ropstad og viser til at staten de siste fire årene har tapt over ni milliarder kroner i bortfall av bilavgifter fordi folk velger mer miljøvennlige biler.

– Størsteparten av avgiftslettelsen har vært til fossile biler. Det har aldri vært meningen at staten skulle tapt store inntekter på dette. Når vi gjør prioriteringer, så er ikke store lettelser på kjøp av bil det viktigste, sier han.

Fritar el-varetransport

KrF ønsker imidlertid å holde elektriske varebiler unna den nye vektavgiften.

– Vi er fortsatt skeptisk til avgift på el-varebilene, de er i en annen fase i utviklingen enn personbilene. Det blir et tema i forhandlingen. Det kan godt være vi går imot den avgiften, sier Ropstad.

– Så KrF vil ikke legge på en avgift på fossil varetransport for å kompensere?

– Det tror jeg ikke, sier han.

Frps finanspolitiske talsmann Helge Andre Njåstad.

Frp: – Helt uaktuelt

Regjeringspartiene, Venstre og KrF begynner budsjettforhandlingene på mandag. Frp sier allerede nå at de ikke vil godta KrFs avgiftsmanøver:

– Hvis KrF vil ha en ytterligere skjerpelse for bensin- og dieselbilene, så er ikke det en god idé. Det er allerede store avgifter på fossilbilene, derfor er det uaktuelt for Frp å innføre enda en avgift, sier Frps finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad.

Han liker dårlig at KrF henter inndekning til sitt alternative budsjett ved å belaste bilistene med en ny avgift.

– Å saldere alle økninger med å sende regningen til bilistene i distriktet står ikke øverst på vår meny av inndekkinger. Da går vi tilbake til at bilparken er en melkeku for staten. Det har Frp systematisk jobbet for å få ned.

