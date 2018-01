Kilder til VG: Tajik formidlet flere av de første Giske-meldingene

Ap-nestleder Hadia Tajik overleverte flere av de første bekymringsmeldingene mot Ap-nestleder Trond Giske.

Det bekrefter sentrale kilder i Arbeiderpartiet overfor VG.

Tajik svarer at hun aldri var i tvil om at det var riktig å videreformidle.

Metoo-bråket i Ap startet i begynnelsen av desember, med en debatt om hvordan man skal behandle og beskytte varslere.

– Fire av de tidligste varslene



Den personorienterte debatten om nestleder Trond Giske tok av 13. desember, da Dagens Næringsliv (DN) skrev at «Ap-ledelsen har fått flere varsler om Trond Giske».

De omtalte da tre saker. Den 16. desember meldte DN at det var kommet inn flere bekymringsmeldinger mot Giske.

– Fire av disse tidligste varslingene eller bekymringsmeldingene, som innledet omtalen av sakene mot nestleder Giske, ble levert til partikontoret av nestleder Tajik, bekrefter en sentral kilde overfor VG.

På partikontoret skal varslingene fra Tajik ha blitt tatt på alvor. Alle de involverte kvinnene ble kontaktet og ga sin versjon.

Les: – Trond bør trekke seg

Avvist

Etter en gjennomgang av de fire sakene kom partikontoret til at det ikke var grunnlag i noen av de fire sakene, til å innlede sak mot Giske. En av kvinnene skal ha avvist å ha blitt utsatt for noe kritikkverdig av Giske, en annen ønsket ikke at saken skulle forfølges.

I etterkant uttalte partileder Jonas Gahr Støre på politisk kvarter i NRK at disse sakene «ikke er av en slik karakter at det er grunn til å reise det som en sak».

VG-kilder: Støre har mistet tilliten til Giske

Det oppfattes at de bekymringsmeldingene som Tajik leverte til partikontoret, bidro til å starte Giske-saken og utløste at det kom inn flere nye varsler.

Det har i etterkant av dette kommet fire nye varsler til partikontoret, som ikke kom fra Tajik.

Disse fire kom alle fra sentralt plasserte Ap-kvinner, og er nå til behandling. Det er disse varslene som er årsaken til at Giske først måtte beklage seg og senere akseptere å gi seg midlertidig som nestleder, inntil disse sakene er blitt endelig behandlet.

Det skal også ha kommet minst et par saker til, som partikontoret har til vurdering.

Les: Giske – saken, lett forklart

Tajik: Jeg var aldri i tvil



Tajik sier hun aldri var i tvil om å ta meldingene videre.

– Når jeg har fått varsler eller bekymringsmeldinger om Giske, har jeg ikke vært i tvil om hva som var riktig å gjøre: Å videreformidle disse varslene til partikontoret. Det har vært min eneste befatning med disse sakene. Det er partikontoret som har ansvar for å sjekke ut om det er grunnlag for å gå videre med saken eller ikke, sier hun.

– Jeg vet ikke hvilke saker som ble meldt inn først eller sist, det vet bare partikontoret og de som bistår dem. Jeg kjenner heller ikke til det totale antall varsler eller bekymringsmeldinger, fremholder hun overfor VG.

Huitfeldt: Jeg har sett yngre kvinner forelske seg i eldre menn

Dette er Giske-saken:

– Urolig for at det skulle komme varsler mot Giske



– Den første henvendelsen jeg fikk var fra en tredjeperson som var urolig for at det skulle komme varsler mot Giske, og begrunnet sin uro med en konkret episode. Dette formidlet jeg til partikontoret. Dette skjedde før de første medieoppslagene om varsler mot Giske kom. De øvrige henvendelser med bekymringer og varsler jeg har mottatt og videreformidlet, har kommet etter disse oppslagene.

Hun avviser ikke at hun kan ha levert flere av de tidlige varslene i Giske-saken, men sier det er feil å antyde at hun har bidratt til at de nådde offentligheten: At hun var med å starte Giske – saken.

– Påstandene VG her har fått, medfører ikke riktighet, og oppnår bare én ting: Å så tvil om varslernes troverdighet, sier hun.

Aktuell: Varsler sto frem

Tredjepersonen hun viser til, bekrefter overfor VG at han tok kontakt med henne.

– Jeg ble gjort kjent med en historie om Giske, som jeg mente det var viktig å varsle om. Jeg ringte først partikontorets sentralbord og spurte om en varslingstjeneste, noe som ikke fantes. Deretter tekstet jeg to personer i partiet, en av dem Hadia Tajik. Begge ringte tilbake og fikk historien. Hadia varslet Kjersti Stenseng som tok kontakt få minutter etterpå, og dermed fikk Kjersti også historien om varselet og at jeg var bekymret over om det kunne være flere historier der ute. Alle lovet at saken ville bli fulgt opp. Dette var før mediene begynte å skrive om Giske-varslinger.

Les: En gammel Ap-historie