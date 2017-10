Kilder til VG: Marit er Ernas nye minister

Fra i morgen skal to kvinner styre Utenriksdepartementet: Marit Berger Røsland (39) blir ny EU-minister og Ine Eriksen Søreide (41) blir ny utenriksminister, erfarer VG.

Når statsminister Erna Solberg i morgen går ut på Slottsplassen blir det sammen med ikke bare to, men tre nyutnevnte ministere:



Dagens dagens forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fra Oslo overtar som ny utenriksminister etter Børge Brende, som blir president i World Economic Forum.

Dagens EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister.

Men inn i regjeringen skal også Marit Berger Røsland. Hun blir statsråd for EU- og EØS-saker, opplyser kilder til VG.



Favoritt



Etter det VG erfarer var dette slik Solberg plan for regjeringsrokkaden forelå torsdag morgen.

VG er ikke kjent med at planen skal ha blitt endret.



Onsdag kveld fikk også NRK og TV2 bekreftet at Søreide blir utenriksminister og Bakke-Jensen blir forsvarsminister.

Etter det VG kjenner til skal Berger Røslands politisk stab allerede være klar. Hedvig Heyerdahl i Høyres studenter, skal ifølge VGs opplysninger blir ny politisk rådgiver.

VGs kilder nært Erna Solberg beskriver Marit Berger Røsland som en av Solbergs «favoritter» i regjeringsapparatet, og at hun har vært ansett for å være klar for nye oppgaver.

Erfaring



Røsland er godt kjent med Utenriksdepartementet, hvor hun siden i fjor har vært statssekretær for Brende. Før det har hun vært statssekretær både på Statsministerens kontor og i Justis- og beredskapsdepartementet.

Røsland er utdannet jurist og har jobbet som advokat og dommerfullmektig.

Hun var også politisk rådgiver i Kjell Magne Bondeviks andre regjering, hvor hun jobbet for daværende utenriksminister Jan Petersen (H) i perioden 2003-2005.

Røsland er gift med Oslos tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland.