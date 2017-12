Kilder til VG: LO-sjef permittert for trakassering

Metoo har nå også rammet en sentral leder i LO, opplyser kilder til VG.

En mann i en lederstilling i LO er permittert på grunn av varslinger om trakassering.

Det bekrefter flere kilder i LO overfor VG.

Mannen er en betrodd medarbeider med lang ledererfaring i LO.

Det skal dreie seg om saker over tid, blant annet hvor kvinner har varslet om det de har opplevd som utilbørlig atferd.

LOs informasjonssjef, Jenny Ann Hammerø, sier de ikke vil kommentere saken.

– Vi kommenterer av prinsipp ikke spørsmål som gjelder ansatte i LO, sier hun.

Den permitterte lederen ønsker ikke å kommentere saken.

En annen ansatt er blitt konstituert i samme stilling.

Opprør blant kvinnene



Saken har vært kjent internt i LO i noen uker og blir offentlig kjent få dager etter at 736 kvinner i fagbevegelsen tok et oppgjør med seksuell trakassering.

20 kvinner delte sine historier, hvor flere handlet om grove tilfeller av uønsket seksuell trakassering de har opplevd fram menn i deres egen fagbevegelse.

– Det oppleves som et svik. Jeg må innrømme at jeg ikke hadde sett for meg at det ville bli så mye motstand, sa Janne Lisesdatter Håkonsen, tillitsvalgt i Norsk Lokomotivmannsforbund og en av initiativtagerne til oppropet.

Metoo har rammet bransje for bransje i Norge. LO-lederen mister jobben, men kan trolig få en annen stilling i organisasjonen.

Den mest profilerte Metoo-saken hittil, har rammet Ap – nestleder Trond Giske, som mandag fikk fornyet tillit av Ap – leder Jonas Gahr Støre, etter at han la seg flat og beklaget, etter flere varslinger mot sin oppførsel.

– Jeg tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende. Det beklager jeg sterkt. Det er mitt ansvar å bidra til at ingen opplever meg slik, sa Giske.

