KrFU-politikeren Julia Sandstø (20) står fram med sin historie om trakassering i politikken.

Da KrFU-politikeren Julia Sandstø (20) leste Dagsavisens sak i november der avisen spurte partiene på Stortinget om de kjenner til saker knyttet til seksuell trakassering, forteller hun at hun ble «ekstremt provosert».

Dagsavisen kunne på bakgrunn av rundspørringen konkludere med 21 tilfeller av seksuell trakassering blant partiene.

Tirsdag står Sandstø frem i Aftenposten og forteller at hun som følge av mange hendelser knyttet til seksuell trakassering ønsket å trekke seg som fylkesleder i KrFU.

– Jeg tenker at det er på tide å få fram dette i politikken. Jeg tror ingen har stått fram i politikken før fordi mange er avhengig av maktpersoner. Det gjør det vanskeligere å ta opp saker om seksuell trakassering. Mange har en interesse av å dysse saken ned, sier Sandstø til VG.

Vil få frem problemet i politikken

I Aftenposten-saken beskriver hun trakassering og forfølgelse fra en eldre KrFU-politiker som startet da hun var 16 år.

Da hun tok kontakt med daværende KrFU-leder Emil Andre Erstad og etterfølgeren Ida Lindtveit, fikk vedkommende forbud mot å delta på KrFU-arrangementer og fikk beskjed om ikke å ta kontakt.

– Jeg tar nå på meg ansvaret og håper flere følger etter. Jeg håper dette kan påvirke i en positiv retning. Jeg synes det er kjempeubehagelig å stå frem med en slik sak, men noen må være den første, sier hun.

Sandstø tror det er en høy terskel for å stå frem i politikken.

– Anmeldelse er ofte en helt håpløs prosess å starte. Jeg var utsatt for ubehagelige episoder over lang tid. Det var kjempeslitsomt, men det hjalp jo ikke å si fra. Det er overhodet ikke tilrettelagt for at man skal varsle om slikt. Det blir bare dysset ned, sier hun til Aftenposten.

Personen som sto bak trakassering skriver i en epost at han er «lei seg for belastningen han påførte henne» og skriver at det ting han skulle hatt ugjort. Han skriver videre at han har beklaget, men at det vanskelig å kjenne seg igjen i mye av beskrivelsene.

Håndtert etter retningslinjene

Emil André Erstad ønsker ikke å uttale seg til Aftenposten, og henviser til dagens generalsekretær i KrFU, Otto Galtung.

Galtung skriver i en epost til Aftenposten at Sandstø er «kjent med at KrFU tok saken alvorlig med en gang» og at den er «håndtert helt i henhold til KrFUs retningslinjer» og i samråd med daværende KrF-generalsekretær.

– I ettertid ser vi at vi nok involverte Julia for mye i vurderingene underveis. Vi burde ha tatt beslutningene istedenfor å drøfte med henne hva hun var komfortabel med. Det kan ha presset henne til å si at ting gikk bedre enn de gjorde, skriver han.