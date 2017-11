Jagland beklager angrep på syk Bondevik

Nesten 20 år etter at daværende statsminister Kjell Magne Bondevik ble sykmeldt for en depressiv reaksjon, ber Thorbjørn Jagland nå om unnskyldning for sine offentlige kommentarer rundt sykdommen.

I programmet «Da vi styrte landet» har NRK samlet seks tidligere statsministre til samtaler om deres tid ved makten. I programmet om Kjell Magne Bondevik forteller KrF-veteranen åpent om tiden da han ble rammet av depresjon.

Året var 1998, og Norge var på vei inn i en krise, med strid rundt budsjettpolitikken og galopperende renteøkninger. Presset økte på statsminister Bondevik. Til slutt ble situasjonen så akutt at han ble sykmeldt. Diagnosen var en «depressiv reaksjon». Bondevik ble senere hyllet for sin åpenhet rundt sykdommen, og møtt med en strøm av sympati.

– Kom feil ut



Men ikke alle hadde like stor medfølelse med den sykmeldte statsministeren. I programmet vises klipp der daværende Ap-leder Thorbjørn Jagland kommenterer presset mot statsministeren slik:

– Vi husker hvilken belastning vi ble utsatt for da vi var i regjering, og hva som har blitt sagt om meg i det året som har gått, så alle må tåle debatt.

Samlet rundt bordet med sine statsministerkollegaer innrømmer Jagland at han gikk for langt.

– Jeg tror jeg kom med en feilformulering som ikke var helt heldig, som jeg med en gang skjønte at hadde kommet feil ut. Jeg er fortsatt veldig lei meg for det, sier Jagland, henvendt til Bondevik.

– Riktig å beklage



Bondevik bekrefter overfor VG at han husker Jaglands kommentarer godt.

– Jeg fikk det først referert senere, men jeg husker at det var leit. Kommentaren var et bomskudd, og viser at man skal være forsiktige med å uttale seg om andre sykdom, sier Bondevik.

Han mener det var helt riktig av Jagland å benytte programmet til å beklage sine tidligere uttalelser.

– Kommentarene var offentlige, da er det viktig at også beklagelsen er det. Det var voksent gjort av Jagland å komme med en slik innrømmelse nå. Vi kunne gjerne hatt mer av det i politikken. Det handler om å vise hverandre respekt.

Den tidligere statsministeren mener det er større raushet i politikken i dag enn da han selv var aktiv. Samtidig roser han sine politiske motstandere for måten de håndterte hans egen sykdomsperiode på.

– Med et par unntak var alle mine politikerkolleger respektfulle og behandlet dette ordentlig. Ingen forsøkte å utnytte det. Det er bra. Det er så tøft i politikken at presset kan bli umenneskelig, sier Bondevik.

Godt forhold



Thorbjørn Jagland har ikke hatt anledning til å la seg intervjue, men gjentar via sin pressetalsmann at hans uttalelser «kom feil ut». Samtidig understreker han at han i mange år har jobbet nært sammen med Bondevik, og at de to i dag har et godt forhold.

Også Bondevik understreker at han senere har utviklet et godt forhold til sin tidligere politiske motstander. Da Jagland selv ble hasteinnlagt med et illebefinnende noen år senere, midt under den dramatiske maktkampen med Jens Stoltenberg, tok Bondevik kontakt.

– Jeg visste hvor viktig det var med slike oppmuntringer. Derfor forsøkte jeg å nå han med en hilsen.