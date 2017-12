Carl I. Hagens raseri etter Nobel-vrakingen får Høyre til å reagere.

– Den saken fikk meg til å stusse, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes for Høyre til VG.

Hagen tar lørdag et kraftig oppgjør med sine kritikere, og er blant annet klar på at Venstre ikke må gå inn i regjering.

– Regjeringen fungerer utmerket, og Venstres inntreden vil ikke gi noen fordeler. Hadde KrF blitt med, ville situasjonen vært en annen: Da kunne vi tatt alle kampene innenfor regjeringens vegger, men så lenge vi ikke har flertall med Venstre, så vil det først bli drakamp med Venstre internt, og så en ny drakamp på Stortinget for å få flertall, sa Hagen til VG tidligere lørdag.

Forhandlinger



Lørdag slapp Venstre-leder Trine Skei Grande nyheten om at Venstre vil inn i regjering. Nå blir det forhandlinger med Høyre og Frp.

Så du? Venstres eks-statsråder og eks-partiledere vil ikke i regjering med Frp

– Det er ingen snurt Carl I. Hagen som avgjør hvem som skal inn i regjeringen - det er Erna Solberg og regjeringsforhandlingene, sier Elvenes.

Elvenes mener det i hele saken skinner klart og tydelig gjennom at Hagen fremdeles er bitter over å ha tapt kampen om å bli medlem av Nobel-komiteen, og at Hagen burde være bedre enn som så.

– Det er Hagens skuffelse som er styrende for hans innfallsvinkel til denne saken. Hvis Hagen er opptatt av et borgerlig regjeringssamarbeid som alternativ til de rødgrønne, så burde han også bidra til at dette blir et vellykket prosjekt. Det gjør han ikke nå, her lyser det tvert imot selvopptatthet og snurthet, sier Elvenes.

Han mener dessuten at Hagen tar fullstendig feil når det gjelder Venstres potensielle deltagelse i regjering.

– I dag må regjeringen danne flertall med både Høyre og KrF i Stortinget. Kommer Venstre inn i regjering, må vi danne flertall med bare ett parti til - da har vi jo en sterkere sammenslutning. Det er i enhver regjerings interesse å ha et sterkest mulig parlamentarisk grunnlag, sier han.

Han oppfordrer nå Hagen til å innse at han ikke blir medlem av Nobelkomiteen, og heller arbeide konstruktivt med sitt eget parti.

– Hagen burde legge Nobelkomiteen bak seg, og innse at slaget er tapt. Så kan han begynne å bidra på en konstruktiv måte. Slik han opererer i disse dager, gavner det ikke det borgerlige samarbeidet, og det svekker hans ettermæle, sier Elvenes.

Leste du denne? Høyre ber Jagland vurdere sin stilling i Nobelkomiteen

– Nei, nei, nei!



Hagen selv er fullt klar over at det ikke er han som avgjør hvem som skal sitte i regjering.

– Jeg har stor tillit til Erna Solberg, Siv Jensen og partienes stortingsgrupper. Grunnen til at jeg går hardt ut er at de ikke oppnår flertall ved å ta inn Venstre alene. Da blir det nesten automatisk slik at det kun er KrF man får flertall med. Da mener jeg det er mye bedre for regjeringen å ha flere muligheter, sier Hagen.

Han mener regjeringen i praksis mister andre potensielle samarbeidspartnere hvis de tar Venstre inn, rett og slett fordi det blir vanskeligere å bli enig.

– I en trepartiregjering blir det jo først forhandlinger med de tre, som blir slitsomt i veldig mange saker. Deretter må man på nytt forhandle i Stortinget, og da vil Venstre ofte si at det er KrF vi må snakke med. På en måte frasier regjeringen seg muligheten til å samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, i flere saker, sier Hagen.

På spørsmål om hvorvidt Hagen er bitter, må Hagen le.

– Nei, nei, nei!, sier Hagen lattermildt.

– Jeg har sagt dette i offentligheten i flere måneder, lenge før saken om Nobelkomiteen begynte, påpeker Hagen.

Han sier at det viktigste for ham er at Fremskrittspartiet får gjennomslag for sin politikk.

– Det er det viktigste for meg. Hvis Venstre blir med i regjering, blir mulighetene for det mindre, tror Hagen.