Hagens brutale oppgjør

Carl I. Hagen (73) tar et brutalt oppgjør med sine kritikere. Han sier Venstre ikke må slippes inn i regjering og at Jonas Gahr Støre er en fiasko.

– Å slippe Venstre alene inn i regjeringen er meningsløst. Skal regjeringen utvides, må man oppnå fordeler. Jeg ser ingen slike fordeler med Venstre, sier Carl I. Hagen, samme dag som Venstres landsstyre er samlet for å vurdere om det finnes grunnlag for å gå inn i Solberg-regjeringen på nyåret.

– Stort sinne mot Venstre



Og dagen etter at Venstre, KrF og Ap gikk imot Frps forslag om at Hagen bør ta plass i Nobelkomiteen.

Han mener behandlingen av den saken vil forsure forhandlinger med Venstre.

– Ikke rent formelt, men det vil forsure eventuelle forhandlinger: Vi politikere er også laget av kjøtt og blod – og har følelser. Det er stort sinne blant ganske mange i Frps stortingsgruppe, over måten Venstre svek Frp i Nobel-saken. Dette dreier seg om fordelingen av verv som de fire borgerlige partiene ble enige om, som blant annet ga Venstres Abid Raja en plass i Stortingets presidentskap, som det ikke lå kortene at Venstre skulle få. Men det ble vist velvilje overfor Venstre. Den gode viljen så vi lite til da Venstre og KrF gikk sammen med Ap for å hindre at Frp skulle få inn sin kandidat i Nobelkomiteen. Venstre var med på å dolke oss i ryggen, sier Hagen.

– Hvorfor bør ikke Venstre inn i regjeringen?

– Fordi regjeringen fungerer utmerket og fordi Venstres inntreden ikke vil gi noen fordeler. Hadde KrF blitt med, ville situasjonen vært en annen: Da kunne vi tatt alle kampene innenfor regjeringens vegger, men så lenge vi ikke har flertall med Venstre, så vil det først bli drakamp med Venstre internt, og så en ny drakamp på Stortinget for å få flertall.

AP+FRP: Carl I. Hagen sier at regjeringen har tre mulige flertallsplattformer og at Ap er en av dem. Foto: Tore Kristiansen , VG

Han sier at det rent politisk heller ikke er noe å hente og sier at spesielt klimapolitikken blir vanskelig.

– Klimaskeptikerne har greid å lure hele verden til å tro at reduksjon av CO2 er det viktigste for å redde verden. Det er bare tull og vår jobb er å kle av den «sannheten». Venstre er blant de som kjører det løpet, og det vil bli vanskelig.

Redd for KrF-veto



Han sier i fullt alvor at Ap er et alternativ for Høyre/Frp-regjeringen.

– Vår regjering har tre muligheter for flertall, men all offentlig debatt bygger på og fremsetter en holdning om at regjeringen alltid er avhengig av V/KrF. Jeg mener et flertall med Sp er et alternativ og også flertall med Ap.

– Ap, Høyre og Frp?

– Ikke som regjeringsalternativ, men som flertallsmulighet. I innvandrings- og flyktningepolitikken er regjeringen nærmere Ap en Venstre og KrF. I klimaspørsmål og industrisaker er det lettere å få støtte fra Ap. Poenget er at med Venstre i regjering blir det i praksis kun en mulighet for flertall, nemlig med KrF, som således får veto over regjeringens politikk.

Les også: Carl I. freder Siv

Hagen satt seg ned med VG etter Nobel-avklaringen på Stortinget fredag, foran peisen på Christiania cafe. Laks og alkoholfritt juleøl.

– Uvirkelig



– Jeg opplever denne saken som helt uvirkelig. At enkelte ikke liker tanken om at Carl I. Hagen skal inn i Nobelkomiteen er greit. Men å sette i gang en slik prosess som Jonas Gahr Støre initierte, opplever jeg som merkelig. Jeg får være glad for at det kommer flere gode ting ut av det, sier han, og legger til:

– Det vil bli tatt initiativ til at det igangsettes et utvalgsarbeid hvor vi får klarere retningslinjer. Det har samlet Frps Stortingsgruppe. Det har gjort en veldig dyktig politiker, Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, mer kjent. Og det er altså slik at vi ikke har mistet plassen i Nobelkomiteen, selv om de klarte å hindre meg.

– Hva er ditt budskap til Støre?

– Han sa han ikke ville ha en politisert nobelkomite. Men hans angrep på meg politiserte hele nobeldebatten. Han brukte det at jeg var vararepresentant som fikenblad for å nekte meg.

Les også: Slik ble Støre vernet

– Hvis man ser saken utenfra: Det er bra for Nobelkomiteen at tilknytningen til norsk politikk over tid er blitt redusert og at aktive politikere ikke har noe i den komiteen å gjøre?

– Ja, det har Frp vært en forkjemper for ved flere anledninger, men når de forskjellsbehandler meg, da blir det feil. Det var det Frp ville vise frem. Jeg er glad for at jeg fikk den støtten fra eget parti.

– Støre er en stor fiasko



Han fyrer av en solid salve mot Ap-leder Støre.

– Jeg har ikke møtt noen som tror at Støre er statsministerkandidat i 2021. Giske er allerede i gang og har fått inn sine folk i posisjoner og lagt om til en mer statsmannsaktig linje. Det er ikke å komme til at Støre er en stor fiasko. Det skyldes at han ikke er noen Ap-mann. Det oser Høyre av ham lang vei:

– Han er fra Vinderen på vestkanten og vokste opp i et borgerlig hjem. Han tok seg akademisk utdannelse i Frankrike og var innom Høyre, før han ble bakspiller for Gro: Han står så langt unna grasrota i Ap som mulig og har ikke gått gradene i partiet, via AUF, Utøya og han kjente ingen industriarbeider. Han kom inn på toppen og jeg ser ikke at han kan lykkes, sier han og legger til:

EXIT HAGEN: Carl I. Hagen overvar hele debatten og avstemningen i Stortinget fredag, der det blir klart at han ikke blir medlem av Nobelkomiteen. Stortingspresident Olemic Thommessen (foran) ledet møtet. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Dere er ikke kvitt meg



– Men han er en hyggelig mann, det skal han ha. Men at han som Ap-leder skal klare å oppildne massene og egne arbeiderbevegelse, det ser jeg ikke for meg.

– I Ap koser de seg over å kalle Nobelsaken Lex Hagen eller Exit Hagen: Nå er de kvitt deg?

– Nei, dere er ikke kvitt meg. Jeg kommer fortsatt til å gi uttrykk for mine meninger og Nobelsaken har vist at jeg ikke er blitt veldig mindre interessant i medias øyne.

– Du ble ikke stortingspresident, du er ikke blitt statsråd, nå blir du ikke valgt inn i Nobelkomitéen heller – tross to forsøk?

– Første gang i Nobelkomiteen kan jeg takke meg selv for, fordi jeg for sent oppdaget at jeg ikke var med i prosessen. Jeg trodde Siv og jeg var enige, men det var ikke slik, men det gidder jeg ikke rippe opp i nå.

– Når det gjelder det å bli stortingspresident så skjønner jeg på en måte at Bondevik ikke ville gi oss godkjenningsstemplet som det ville være. Det var dumt av dem, fordi da ville jeg vært ute av partipolitikken fra 2001. Jeg ville trukket meg som partileder, hvis jeg hadde blitt stortingspresident.

Han er litt bitter og angrer kraftig på at han sa ja til regjeringene til Syse og Bondevik.

– Vi var for forsiktige og oppførte oss ordentlig. I dag ser jeg at det var feil og at vi skulle brukt rå makt: Vi skulle sagt nei til Syse-regjeringen i 1989 og til Bondevik-regjeringen i 2001. I stedet for å sette dem inn, burde vi vært med i regjeringsforhandlingene.

– Århundredes medietabbe



Han lærte fort hva makt er.

– Det lærte jeg første dagen jeg kom inn på Stortinget, da Anders Lange døde høsten 1974. Spørsmålet om selvbestemt abort stod på dagsordenen og jeg var på vippen. Jeg hadde hele saken i min hule hånd. Men jeg var idiot og sa med en gang at jeg stemte med de borgerlige. Jeg burde i stedet utnyttet situasjonen og bedt om mer utredning, hvor jeg pratet med biskoper og med Ap: Jeg hadde vært i fokus en hel uke og blitt kjendis. Det var århundrets mediatabbe.

Intervjuet fortsetter under videoen av Hagens reaksjon etter Nobel-tapet:

– Du har lært og denne uken har du vist det?

– Det er viktig å bruke de rette virkemidlene i saker du mener er viktig for å holde oppmerksomheten oppe.

– Hva mener du om Høyres opptreden i nobelsaken?

– De har vært ryddige. Det er Venstre og KrF som ikke var det.

– Følte du at du fikk støtte fra Siv Jensen og partiledelsen i kampen for plass i Nobelkomiteen?

– Ja, jeg har opplevd god støtte. Siv som statsråd kan ikke delta i den offentlige debatten om Nobelkomiteens behov for uavhengighet.

– Når du så at stortingsflertallet hadde bestemt seg for at de mente at du ikke var valgbar til Nobelkomiteen: Burde du ikke sagt til Frp-ledelsen at du trer til side, slik at Frp kunne fått inn en av sine andre kandidater?

Bedt om å lage konkurrent til Frp



– Ja, selvfølgelig ble det vurdert, men vi kom til at vi uansett ikke ville minste plassen og at det var viktig å synliggjøre at våre motstandere gjorde det fordi det var meg de ikke ville ha inn i nobelkomiteen.

Les: Da det smalt mellom Siv og Carl I.

– Du valgte å utfordre og fikk fjerdeplassen på Stortingsvalglisten til Frp i Oslo. Er ikke dette din egen tabbe, hvis det var inn i Nobelkomiteen du ønsket deg?

– Nobelkomiteen var ikke i mine tanker i nominasjonsprosessen. Det var lenge etterpå at vår parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, spurte om det var noe jeg kunne tenke meg.

– I fjor sa du at Frps inntreden i regjeringen og mer forsiktige linje, åpner for et konkurrerende parti til Frp. Mener du fortsatt det?

– Nei, innsatsen til Sylvi Listhaug i valgkampen fjernet den utfordringen.

– Var du selv involvert i arbeid som kunne bygget opp et slikt parti?

– Jeg fikk henvendelser fra to registrerte politiske partier, men svarte nei.

– Siv Jensen har ledet Frp siden 2006 og klart det du aldri fikk til: Å ta partiet inn i regjering. Du er kongen av Frp, men risikerer å havne i den historiske skyggen av dronning Siv?

– Ja, det er helt i orden. Min filosofi var å gjøre Frp så sterkt at de ikke kunne unngå oss. Da Siv ble parlamentarisk leder i 2005 og partileder i 2006, var hennes mål å bringe Frp inn i regjering. Det har vært vellykket.

– Du har ikke alltid være enig?

– Hun leder partiet på en utmerket måte, holder det samlet og er godt likt. Det er ikke uro i Frp i dag. Mange sa at Frps tid var over da jeg gikk av. Hun har bevist at det var feil.

Les: Hagen om innvandrere

TAPTE: Carl I Hagen overvar hele debatten og avstemmingen i Stortinget fredag, der det blir klart at han ikke blir medlem av Nobelkomiteen. Stortingspresident Olemic Thommessen (foran) ledet møtet. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Siv har hatt en god læremester



Han tar noe av æren for at hun kom seg opp og frem.

– Jeg slapp henne med en gang til som fraksjonsleder i finanskomiteen og så talentet hennes. Hvis du lover å skrive at jeg sier det med et smil, så vil jeg si:

–Siv har gått en god skole og hatt en god læremester.

– Å ligge på sofaen, er ikke noe for meg



Han nyter kaffen ved peisen.

Hagen har vært med siden starten av Frp-forløperen Anders Langes parti i 1973 og ledet Frp i 28 år til Siv Jensen overtok i 2006.

– Men du kriger på ennå: Er det ikke på tide å gi seg og nyte ditt otium sammen med din kone, Eli, i deres feriehus i Torrevieja?

– Å ligge på sofaen hver dag, gå en tur og synke ned på en benk, er ikke noe for meg. Min aktive deltagelse i politikken vil selvsagt bli redusert etterhvert, men det å utfordre og diskutere, det er for meg en viktig del av livet, så dere blir ikke kvitt meg.

Les: Hagen støttet Trump

Lukker ikke døren



Han er i dag gruppeleder for Frps bystyregruppe i Oslo.

– Du er 75 år ved kommunevalget i 2017: Er det aktuelt å fortsette i bystyret?

– Nei. Jeg vil ikke lukke døren helt, men mulighetene er små.

– Ordfører i Oslo, lokker ikke det?

– Det er jeg 100 prosent sikker på at ikke blir noe av: Høyre er det dominerende borgerlige partiet i Oslo og vil ikke gi fra seg det vervet hvis det blir borgerlig flertall.

Les også: VG mot Hagen i Nobelkomiteen

Støre: Sier mest om han

Jonas Gahr Støre svarer at det er Stortingets oppgave å forvalte oppgaven Alfred Nobel ga Norge i sitt testamente.

– Det handler blant annet om å sikre komiteen uavhengighet. Det har flertallet sikret ved å slå fast at sittende Stortings og vara-representanter ikke skal sitte i komiteen.

SES: Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer Hagen med en hilsen: Min hilsen til Hagen er at vi sees på Stortinget, hvor han trolig kommer til å møte flere ganger de neste årene. Foto: Frode Hansen , VG

Han mener at saken ikke handler om personen Carl I. Hagen.

– Selv om han i kjent stil gjør det han kan for at det skal handle om han. At Hagen velger å avslutte denne saken med personangrep på meg sier egentlig mest om han. Han burde heller tenke gjennom at et flertall, inkludert regjeringens støttepartier Venstre og Krf, og i siste runde også Høyre, sto sammen med Arbeiderpartiet.

Støre avslutter med en hilsen til Hagen:

– Min hilsen til Hagen er at vi sees på Stortinget, hvor han trolig kommer til å møte flere ganger de neste årene. Et verv han kjempet for og som jeg håper han fortsatt ønsker seg, siden partiet hans og velgerne ga han den tilliten han ønsket før valget.

Venstres nestleder Ola Elvestuen mener at partiet gjennom blant annet gjennom en samarbeidsavtale og enighet om ni budsjettavtaler de siste fire, fem årene, har vist at partiet er til å stole på.

– Høstens budsjettavtale kom i havn på rekordkort tid, noe som viser at det borgerlige samarbeidet er sterkere en mange tror og mye sterkere enn Hagen liker å gi inntrykk av.

Elvestuen mener det borgelige samarbeidet har vært bra både for landet og for Venstre, og nevner at samarbeidet blant annet har ført til vern av Lofoten og Vesterålen og en bedre klimapolitikk.

– Vi kommer også i fremtiden til å samarbeide på borgerlig side uansett. Fordi det er her Venstre får gjennomslag. Så skal vi denne helgen ha en diskusjon i landsstyret om hvilken form og hvor forpliktende samarbeidet på borgerlig side skal være fremover. For oss handler dette om hvilken grad av gjennomslag vi får for vår politikk og våre verdier.

Han legger til at saken om utnevnelse av medlemmer til Nobel-komiteen utelukkende handler om å ivareta Nobel-komiteens uavhengighet.