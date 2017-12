Frp om vedtak som kan knuse Hagens nobeldrøm: - Dette vil få konsekvenser

Frps Ulf Leirstein truer KrF og Venstre med budsjettbråk og riksrevisorrabalder etter Nobel-vedtaket på Stortinget. Frp trekker ikke Hagens kandidatur.

– Jeg tar som utgangspunkt at vi var fire parti som skulle stå sammen om konstitueringen av Stortinget. Når det skapes krøll rundt vår kandidat til Nobelkomiteen, vil vi se på de andre tingene rundt konstitueringen. Vi tar en ting av gangen her, sier Ulf Leirstein, parlamentarisk nestleder og leder av Frps valgkomité til VG.

Hastebehandling på Stortinget: Hagens nobeldrøm ser ut til å knuses

Klokken 10.00 mandag ble det klart at Stortinget hastebehandler et forslag fra Ap, Senterpartiet, SV, Krf og Venstre, som ikke tillater at stortingsrepresentanter og varaer kan velges til Nobelkomiteen. Forslaget blir vedtatt tirsdag – én dag før valgkomiteen skal legge frem sin innstilling til komiteen.

– Vi har vår kandidat og vi har én plass. Vi vil fremme Carl I. Hagen. Jeg tar utgangspunkt at han blir valgt. Hvis ikke, har vi en ny situasjon på Stortinget som vi må ta konsekvensen av, sier Leirstein.

Reagerer på Hagen-uttalelse: Skape ikke fred av å si sånt



– Noen av oss er svært irriterte

– Hvilke «andre ting» er det snakk om, som dette kan få konsekvenser for?

– Det er flere verv, vi skal for eksempel velge ny riksrevisor og fire-fem andre verv før juleferien. Dette har noe å si for samarbeidsklimaet. Det er vel fire parti som samarbeider om budsjettet som skal vedtas i natt. Man må gjerne håndtere Frp og behandle oss på den måten de gjør, men det kan få konsekvenser. Om man vil ha god dialog, ja da må man ha god dialog.

– Påvirker sonderingene rundt å ta Venstre inn i regjering?

– Jeg kommenterer ikke regjeringsforhandlingene. Det gjør Siv Jensen. Men du kan gjøre regnestykket selv. Det er noen av oss som er svært irriterte nå, sier Leirstein.

Raja vil stanse Hagen: Vil utsette Nobel-saken til januar

Som VG skrev mandag er denne uken en skjebneuke for deblågrønne regjeringssamtalene mellom Venstre og regjeringen. Førstkommende helg skal Venstre avgjøre om partiet skal gå over i mer formelle regjeringsforhandlinger over nyttår.

Forslaget stanser ikke Hagen

Frp mener hårdnakket at mandagens stortingsvedtak ikke hindrer Frp fra å foreslå og Stortinget fra å velge Hagen:

– Siden dette ikke er et lovforslag, så har konstitusjonell avdeling sagt at når Stortinget vedtar noe, så kan Stortinget endre det dagen etterpå. Derfor er ikke Carl I. Hagen uvalgbar. Hvis Stortinget vedtar i morgen at det er sol ute, så kan Stortinget dagen etter vedta at det ikke var sol, selv om det var det, sier Leirstein.

Faktisk.no: Politiker møtte som vara og i Nobelkomiteen

– Vedtaket gjelder inntil et nytt vedtak er fattet. Selv om Stortinget vedtar at man ikke kan velge en vara til Nobelkomiteen, kan Stortinget likevel velge en vara dagen etter.

– Må ikke Stortinget følge sine egne regler?

– Det er Stortingets siste vedtak som gjelder. Det heter for eksempel at finanskomiteens innstilling må være avgitt innen 20. november. Men hvis du sjekker når innstillingen ble avgitt, så var det etter 20. november.

– Men om Frp skulle fremme et nytt forslag, et reversforslag, så vil dere ikke få flertall for det. Dermed er det dagens vedtak som gjelder?

– Vi vil fremme Carl I. Hagen som vår kandidat. Så får vi se hva Stortinget sier. Hvis det blir flertall for ham, så blir han valgt. Det er siste vedtak Stortinget gjør, som er interessant. Vi er ikke ferdige med denne saken, sier Leirstein.

Slipper ikke unna: Hagen får ikke lov å trekke seg fra Stortinget

– Hele opposisjonen har samlet seg om dette forslaget. Det vil ikke være flertall for Hagen i salen selv om Frp skulle fremme det på fredag.

– Vel, det har skjedd mye rart på Stortinget før, sier Leirstin.

– Dette viser at det ikke handler om prinsipper, men om Carl I. Hage. Det handler kun om ham. Og på grunn av spillet, handler det også om Frp, legger han til.

VG har vært i kontakt med Carl I. Hagen selv. Han ønsker ikke å uttale seg til VG.