Forsker Anders Romarheim sier Erna Solbergs møte er viktig for å opprettholde det gode forholdet til USA - og at president Trump liker Norges posisjon som styrtrik alliert.

Onsdag kveld kunngjorde Det hvite hus at statsminister Erna Solberg (H) skal møte president Donald Trump 10. januar neste år.

Solberg har tidligere møtt Trump på internasjonale toppmøter, men har aldri hatt et eget møte med ham på denne måten.

Leder for Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier, Anders Romarheim, mener møtet byr på store muligheter som knytter til seg stor usikkerhet.

– Trump er uforutsigbar og har ikke alltid oppnådd så mye i sine bilaterale møter med allierte, noe både Angela Merkel og til en viss grad Theresa May har fått kjenne på, sier han, med henvisning til besøkene til den henholdsvis tyske og britiske regjeringssjefen.

Les også: Erna Solberg ut mot Trump: – Håpløs



Satt Merkel i forlegenhet

Romarheim forklarer at Trump satte Merkel mer eller mindre i forlegenhet da han nektet å gjennomføre et håndtrykk, som er vanlig å gjøre i Det hvite hus når nære allierte møtes.

– Denne hendelsen skjedde imidlertid tidlig og var på en tid der Trump var på sitt lunefulle og gjorde gutteaktige diplomatiske spillopper. Det kan skje igjen, men nå har han nesten elleve måneder med internasjonalt diplomati bak seg, så vi kan håpe at han mener alvor om et ønske om et partnerskap med Norge og at han behandler oss med den respekten vi rettmessig fortjener, sier han.

I videoen under kan du se den noe ukomfortable episoden mellom Trump og Merkel som Romarheim viser til:

Det hvite hus skriver i en pressemelding at «presidenten og statsministeren skal diskutere et felles forsvar og sikkerhetsmål i NATO, den globale koallisjonen for å bekjempe IS, samt investeringer og handel mellom USA og Norge».

Husker du? Endelig ringte Trump til Erna Solberg

Solberg skriver i en pressemelding onsdag at hun ser frem til et «nyttig møte».

– USA er viktig for Norge for sikkerhet og handel. Et slikt møte gir oss muligheten til å fremme vårt syn på en åpen verdenshandel og viktigheten av at vi jobber sammen internasjonalt for å løse klimautfordringene, skriver statsministeren.

Bilaterale møter viktige

Romarheim håper det blir et konstruktivt møte der de to ser forbi de mindre uenighetene og fokuserer på sikkerhet.

Han forteller at det som gjør Norge til en interessant partner for Trump-administrasjonen, er at Norge i nord har mulighet til å dele informasjon om Russland.

– Det er i de bilaterale foraene Trump gjør sin business, ikke i de store internasjonale foraene. Der kommer han ikke med noe til bordet, så skal vi klare å opprettholde et godt forhold med USA, er det i det bilaterale møtene det må skje, slår Romarheim fast.

FORSKER: Anders Romarheim, leder Senter for transatlantiske studier Foto: forsvaret

Solberg trekker i pressemeldingen frem at de to skal diskutere klimautfordringene to ganger i sin pressemelding. I Det hvite hus sin pressemelding er ikke klima nevnt som et av samtaletemaene.

Trump tordnet: – Dere skylder oss masse penger

Romarheim sier han har lave forventninger til møtet, men understreker at det kan være nyttig og konstruktivt.

– Ikke minst fordi vi er i en posisjon som Trump verdsetter svært høyt, nemlig at vi er styrtrike. Men det er ingen garanti for at Trump ikke vil si det han har sagt offentlig og internt i NATO, at NATO snylter på USAs enorme maktbase og nyter et sikkerhetsoverskudd vi ikke godtgjør og betaler USA for, sier han.

Les også: Trump bodde hjemme under FN-uken

SV: – Må uttrykke skuffelse

Kari Elisabeth Kaski, fungerende parlamentarisk leder i SV, krever at Solberg uttrykker skuffelse over at Trump trakk USA fra Parisavtalen.

– Hun bør ta til ordet for en forsterket klimainnsats. Hun må også gjøre ham oppmerksom på de katastrofale følgene som kuttene i bistand til organisasjoner som tilbyr eller informerer om abort, den såkalte «gag rule», kan få. sier Kaski.

Hun trekker også at det er viktig å advare Trump mot å flytte ambassaden til Jerusalem og å eskalere konflikten med Nord-Korea.

– I tillegg så bør hun snakke om nordområdene og betydningen av ikke å øke konflikten med Russland, slår Kaski fast.

I videoen under kan du se Trump kunngjøre at NATO ikke er utdatert: