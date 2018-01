Flere ledere i Aps kvinnenettverk mener Giske må gå

Trond Giske er fristilt fra stillingen som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid. Flere ledere i Aps kvinnenettverk mener han må gi seg permanent.

– Jeg kjenner ikke til innholdet i varslene, men når man ser omfanget og at han selv har lagt seg flat, mener jeg at han ikke har tillit til å være nestleder, sier Vanja Grut.

Hun er leder i Aust-Agders kvinnenettverk for Arbeiderpartiet.

BURDE GÅ: Strandskog mener Giske ikke kan fortsette som nestleder. Foto: , Privat

Bakgrunn: Trond Giske fritas fra nestledervervet

– Jeg mener det er vanskelig å se for seg at Trond Giske kan fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet. Han bør vurdere å trekke seg av hensyn til varslerne og på grunn av de varslene som er kommet, sier leder Siv-Len Strandskog i Rogaland Arbeiderpartis kvinnenettverk til VG.

Hun er tilfreds med Støres uttalelser om saken tirsdag. Partiet «kan ikke» ha en situasjon med Giske som nestleder etter dette, mener Strandskog.

Mandag kom nyheten om at Giske er «fristilt» fra vervet som nestleder. Tirsdag fortalte partileder Jonas Gahr Støre at det har kommet nye varsler.

Tirsdag var det også et internt krisemøte om saken:

Kan ikke fortsette

KRITISK: Også Lise Selnes fra Hedmark er kritisk til Giske. Foto: Gunnar Nygård

– Jeg kjenner bare saken fra mediene og gjennom det Giske og Støre har sagt. Men basert på det synes jeg det er vanskelig å se at han har den nødvendige tilliten til å fortsette. Dette er fordi det kommet flere varslinger om ham, og han har også erkjent at dette er i strid med de verdiene partiet står for, sier Eva Hove, som leder nettverket i Møre og Romsdal.

Les også: Støre før dagens krisemøte: Flere nye varsler om Giske

Hun mener det er riktig at Giske er fritatt fra oppgavene som nestleder og avventer nå sentralstyrets behandling av saken.

– Det er vanskelig å bedømme når man ser utenfra, og jeg kjenner bare saken i mediene. Men ut fra det som står der, har jeg veldig liten tillit til Giske som nestleder i Arbeiderpartiet, sier Lise Selnes, kvinnenettverksleder i Hedmark.

Støre advarte Giske i desember:

Veteran reagerer

Tidligere stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen har reagert på Giskes oppførsel i et intervju med Nordlys.

– Jeg står for det jeg sa til Nordlys om at dette burde Trond ha skjønt for lenge siden. Men når det er sagt, er jeg veldig glad for at Jonas nå ser ut til å håndtere dette på en forbilledlig måte. Det er en riktig vurdering at Trond fratrer som nestleder på ubestemt tid så lenge denne saken håndteres, sier tidligere stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen til VG.

REAGERER: Tove Karoline Knutsen. Foto: Frode Hansen , VG

Hun er nå ute av Stortinget etter tre perioder som representant for Ap og ønsker ikke å felle noen dom over Giskes fremtid som nestleder før saken er ferdig håndtert.

Les også: Ap-topp før krisemøte: – Må settes punktum nå

Kvinnenettverkets leder i Finnmark, Bente Haug, mener at det er for tidlig å si om de nye varslene gjør at Giske må gå. Sissel Hovland er sjef for kvinnenettverket i Buskerud Ap og synes det er vanskelig å si om Giske kan fortsette som nestleder. Samme holdning har Synnøve Lahr, leder for Ap-kvinnene i Vestfold.

Mangeårig Ap-politiker i Sogn og Fjordane, Clara Øberg, rykker på sin side ut og tar Giske i forsvar:

– Trond Giske er utsatt for en svertekampanje der han ikke har anledning til å forsvare seg. Det hele er veldig stygt og mer enn hva et menneske kan tåle, sier Øberg til NRK Sogn og Fjordane.

Hun mener kjøret mot Giske kan ødelegge en person fullstendig. Hun understreker at hun ikke forsvarer seksuell trakassering, men mener at i denne saken har Giske vært sjanseløs fordi det har blitt konkludert fra første stund.

VGs kommentator om saken:

Ikke tilgjengelig

Trond Giske er kjent med essensen i saken, men gir ikke kommentarer.

– Trond er syk, er sykmeldt og ikke tilgjengelig for kommentarer til pressen, opplyser rådgiver Bård Flaarønning til VG.