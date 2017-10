Fleirtal for «Vestlandet» som ny region og nytt namn

Vestlandet. Det blir namnet på dei to sammenslegne fylka Hordaland og Sogn og Fjordane. Og no sikrar KrF truleg fleirtal for at «ekteskapet» ikkje blir oppløyst.

– Vestlandet er eit flott namn på ein ny, sterk region. Vi kjem ikkje til å gå inn for noko endring på korkje namnet eller regionen, sier KrF-leiar Knut Arild Hareide frå Bømlo i Hordaland til VG seint fredag kveld.

Han låser då truleg fleirtalet på Stortinget til å oppretthalde samanslåinga av dei to fylka Hordaland og Sogn og Fjordane, som vart vedteke av det førre Stortinget i juni. KrF er tunga på vektskåla i saka, og partiet dei raudgrøne partia håpa skulle snu opp-ned på det knapt fem månader gamle samanslåings-vedtaket.

Eit fleirtal i Sogn og Fjordane meiner det heile er eit tvangs-ekteskap, men Hareide meiner det er liv laga.

– No blir utfordringa å gjere vårt til at den nye regionen får tildelt fleire oppgåver, slik at forvaltninga blir desentralisert og regionen står godt på eigne føter, held Hareide fram.

Historisk fylkesting



Namnevalet «Vestlandet» vart vedteke med overveldande fleirtal av det første sams fylkestinget i Hordaland og Sogn og Fjordane fredag i gymsalen på vesle Dalsøyra skule i Gulen.

Under eit foto av bussen med fylkestinget i Sogn og Fjordane på veg til det historiske møtet, skriv Sp-representant Aleksander Øren Heen:

– Fylkestinget på veg til Gulen for felles fylkesting med Hordaland. Eller gravferd for Sogn og Fjordane som eige fylke om ein vil.

(Teksten held fram under biletet.)



HEIME PÅ GARDEN: Aleksander Øren Heen (Sp) heime på familiegarden i Naddviki i Årdal kommune i Sogn. Han meiner han var med på ei slags politisk gravferd for Sogn og Fjordane fredag. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

– Eg står for det, sjølv om det kanskje er noko tabloid formulert, kommenterer Øren Heen til VG.

Han røysta likevel for namnet Vestlandet, sjølv om han enno ikkje har gjeve opp kampen for å reversere den omstridde fylkes-samanslåinga.

Dei fleste partia røysta for namnet Vestlandet, bortsett frå SV og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG).

– Eg trur vi gjer ein feil om vi kallar det nye fylket for Vestlandet, sa SV sin representant frå Hordaland, Aud Karin Oen, medan Stein Malkenes frå MDG ville kalle den nye regionen for Fjordane.

Tidlegare har Språkrådet åtvara mot Vestlandet - så lenge ikkje dei to andre vestlandsfylka, Rogaland og Møre og Romsdal er med.

(Teksten held fram under biletet.)

HEIME I OS: Olje- og energiministar Terje Søviknes (Frp) skulle gjerne hatt med seg rogalendingane i den nye Vestlandet. Her er han fotografert utanfor rådhuset i Os. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– No vil meir enn halvparten av alle vestlendingar bu utanfor dette fylket, sa Daniel Ims i Språkrådet tidlegare denne veka.

– Mangel på fantasi



Fylkesordførar Jon Aasen i vestlandsfylket utanfor nye Vestlandet, Møre og Romsdal, er samd.

– At to fylke freistar å gjere krav på Vestlandet, det er mangel på fantasi. Geografibøkene er allereie skrivne, og der står det at Vestlandet består av fire fylke, seier Aasen (Ap) til NRK.



«Hordafjord», «Gulafylke», «Nordre Bergenhus» og «Fjordfylket» er alle føreslegne av folket i den nye regionen i tillegg til «Fjordane». Men samtlege av dessse framlegga er no vraka.



Sentrale vestlands-politikarar frå Hordaland og Sogn og Fjordane i storting og regjering, er delte i synet på om Vestlandet er eit godt namn på den nye regionen.

– Dette er hordalendingen svært nøgd med. Vestlandsidentiteten er trass alt vel så sterk som fylkesidentiteten. To gode og livskraftige fylke blir enno betre, seier Venstre-nestleiar Terje Breivik frå Ulvik i Hordaland.

Namnebroren hans, oljeminister Terje Søviknes (Frp) frå Os i Hordaland, skulle gjerne hatt med seg jærbuen Ketil Solvik-Olsen (Frp) og andre rogalendingar også.

– Skulle hatt med Rogaland i Vestlandet óg. Frp vil eigentleg berre ha to nivå - staten og kommunane. Men ti einingar på mellomnivået er betre enn 19, seier Søviknes som også er sentralstyremedlem i Frp og altså vestlending.

– Ille å oversjå folkeviljen



Sogningen Liv Signe Navarsete (Sp) ristar litt på hovudet av heile namne-spetakkelet.

– Eg har ikkje så sterke meiningar namnet, men synest det er rart at ein liten del av Vestlandet skal okkupere nemninga Vestlandet, sier Navarsete som elles er meir oppteken av innhaldet i regionen, dei manglande oppgåvene og korleis enorme verdiar i til dømes Sogn og Fjordane Energiverk skal sikrast.

(Teksten held fram under biletet.)

HEIME I FJELLET: Sogningen Liv Signe Navarsete på tur opp til Badnasteinen i Lærdal. Ho vil mykje heller framleis bu i Sogn og Fjordane fylke framfor i regionen Vestlandet. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG





– Det blir vel KrF som blir tunga på vektskåla i Stortinget?

– Det er ille dersom ein overser folkeviljen i Sogn og Fjordane, svarar Navarsete.

Også Ap-politikar på Stortinget, Ingrid Heggø frå Høyanger i Sogn, vil vrake Vestlandet-regionen før den eigentleg er komen i gong. Men vil måte innsjå at ho ikkje har fleirtalet på Stortinget med seg.

– Eg vil ha skilsmisse helst før ekteskapet er kome skikkeleg i gong, og det har eg heile Ap-gruppa på Stortinget med meg på. Det er berre tøys at to vestlandsfylke skal slå seg saman til ein region, medan Møre og Romsdal skal halde fram som eige fylke, seier Heggø til VG fredag kveld.

Bergensar og SV-leiar Audun Lysbakken er ikkje så oppteken av namnevalet.

SV vil til liks med Senterpartiet og Arbeidarpartiet i det nye Stortinget gå inn for å vrake heile Vestlandet-regionen, og behalde Hordaland og Sogn og Fjordane som to eigne fylke.

– Først burde viktige oppgåver ha vore overførde frå staten, så kunne vi ha drøfta grensene og namnet, seier Lysbakken til VG.

Det er Stortinget som endeleg skal bestemme kva den nye regionen skal heite. Forslaget til fylkestinga vil venteleg vege tungt, men også Språkrådet skal kome med si vurdering, og der i garden er Vestlandet noko meir enn Vestlandet.