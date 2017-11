Fikk fri fra Stortinget for å «fiske på sjøen»: Dette har vararepresentanter tidligere fått fritak for

Vararepresentanter har fått fritak fra stortingsmøter for å se til syke barn, fiske, ta eksamen og dra på reise. Men er å møte i Nobelkomiteen en god nok grunn for Stortinget?

Fremskrittspartiet kommer ikke til å bytte ut partinestoren Carl. I Hagen som kandidat til Nobelkomiteen. Avgjørelsen ble klar etter Fremskrittspartiets gruppemøte i Stortinget onsdag.

Likevel er det fortsatt omstridt om Hagen i det hele tatt er valgbar, fordi han er valgt inn som vara på Stortinget. Regelen er at en stortingsrepresentant ikke kan sitte i komiteen.

Mulig nytt regelverk kan være spikeren i kisten

Torsdag opplyste Ap-leder Jonas Gahr Støre og leder i KrF, Knut Arild Hareide, til VG at det er flertall på Stortinget for å fremme et nytt regelverk slik at Hagen ikke kan bli stemt inn i Nobelkomiteen.

Da partiene som kan stoppe Hagens Nobel-drøm møttes torsdag, ble det ikke fattet noe vedtak, men Hareide opplyser at det er satt i gang en prosess. Ifølge NRK er det imidlertid usikkert om voteringen vil komme opp i Stortinget før det skal stemmes over kandidatene til komiteen.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi kaller forslaget om nytt regelverk «veldig ufint», og mener partiene må ha respekt for hverandres kandidater.

Frp og Høyre er imot at et nytt regelverk skal ramme Carl I. Hagen.

Hagen har prøvd litt av hvert for å sikre at han kan være valgbar. Først gikk han ut og sa han var villig til å ofre vervet på Stortinget for å få nominasjonen. Etter at presidentskapet på Stortinget slo fast at han ikke får lov til å trekke seg, kom han frem til en annen løsning – han vil søke permisjon fra hvert enkelt stortingsmøte.

Svært få stortingsrepresentanter har fått langvarig permisjon fra Stortinget, men grunnene til at vararepresentanter har fått fritak fra enkeltmøter er mer varierte.

Grunnene inkluder blant annet syke barn, eksamen, reiser som gjør det umulig å møte, og «på fiske på sjøen», viser et notat fra Stortingets konstitusjonelle avdeling. Det er også gitt fritak for tilfeller som «part i rettsak» og «studiedager».

Spørsmålet er om det å ha en plass i Nobelkomiteen vil være grunn nok til å søke fritak fra alle enkeltmøtene.

– Blir opp til Stortinget å bestemme



En vararepresentant kan nemlig ikke søke om permisjon for hele perioden, ifølge et notat fra konstitusjonell avdeling på Stortinget. Det de kan, er å søke fritak fra hvert enkelt møte hvis man blir innkalt. Det gjør man på samme måte som en representant søker om permisjon, opplyser avdelingen.

– Jeg har merket meg at noen hevder at det ikke kan søkes permisjon fra å være vararepresentant, men at jeg må søke når jeg blir innkalt, sa Hagen til Dagbladet tirsdag.

Han erklærte derfor at det er dette han vil gjøre for å forsøke å løse Nobel-floken.

– Når jeg så søker om permisjon fra gang til gang, vil jeg begrunne det med at mitt verv i Nobelkomiteen er så viktig at jeg bør innvilges permisjon. Da vil det være opp til Stortinget i plenum å bestemme om Nobelkomiteens uavhengighet av storting og regjering er så viktig at permisjonssøknaden blir innvilget, sa han.

Situasjonen til Carl I. Hagen er her ganske spesiell – varaer som tidligere har søkt om fritak, har gjort det for enkelttilfeller. Ifølge NTB skal det aldri tidligere ha skjedd at en vararepresentant har fått fritak for en hel stortingssesjon.

Om Hagen kan få permisjon eller fritak er ikke behandlet, fordi han foreløpig ikke har søkt om dette.

Dette har andre fått langvarig fritak for

Det har blitt innvilget langvarige permisjoner fra Stortinget tidligere. Dette ble for eksempel gitt Jens Stoltenberg da han skulle tiltre som generalsekretær i NATO, og til Dagfinn Høybråten da han skulle inn som generalsekretær i Nordisk ministerråd. Også Børge Brende fikk langvarig permisjon da han skulle starte i sin direktørstilling i World Economic Forum.

– Listen over eksempler indikerer en streng og restriktiv linje. Alle søknader underlegges en konkret vurdering, men det må normalt foreligge særlig tungtveiende grunner for at fritak, står det i notatet fra konstitusjonell avdeling.

Søknader der fritak ikke har blitt innvilget gjelder blant annet fylkestings- og kommunestyremøter, eller oppdrag og reiser som ordfører eller fylkesordfører.

Stortingets jurister skal nå gå igjennom regelverket, og stortingspresident Olemic Thomessen understreket forrige uke overfor NTB at det er behov for et klarere regelverk.

Faktisk.no: Inger-Marie Ytterhorn (Frp) møtte som vara på Stortinget mens hun satt i Nobelkomiteen.