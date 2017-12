Erna Solberg skal for første gang møte Donald Trump i Det hvite hus

Statsminister Erna Solberg (H) er 10. januar invitert til Det hvite hus for sitt første bilaterale møte med USAs president Donald Trump.

Erna Solberg har tidligere møtt Donald Trump på internasjonale toppmøter, men aldri hatt et eget møte med ham på denne måten.

– Våre to land har utstrakt samarbeid på en rekke områder, vi er nære allierte og jeg ser frem til et nyttig møte, skriver statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

– USA er viktig for Norge for sikkerhet og handel. Et slikt møte gir oss muligheten til å fremme vårt syn på en åpen verdenshandel og viktigheten av at vi jobber sammen internasjonalt for å løse klimautfordringene, skriver statsministeren.

Erna Solberg trekker frem at de to skal diskutere klimautfordringene to ganger i sin pressemelding. I Det hvite hus sin pressemelding er ikke klima nevnt som et av samtaletemaene.

Det hvite hus skriver at «presidenten og statsministeren skal diskutere et felles forsvar og sikkerhetsmål i NATO, den globale koallisjonen for å bekjempe IS, samt investeringer og handel mellom USA og Norge».

Trump ringte i desember



I begynnelsen av desember ringte Trump til Solberg. Under samtalen diskuterte de to blant annet verdien av de tette båndene mellom Norge og USA og at det nære samarbeidet skal videreføres.

– Statsminister Solberg tok opp den sikkerhetspolitiske situasjonen, og den påtroppende presidenten la vekt på samarbeidet med Norge som en sentral NATO-alliert, sa kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor til VG på det tidspunktet.