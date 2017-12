Erna Solberg holder grepet om velgerne

KrF havnet under sperregrensen på gjennomsnittet av meningsmålingene i november. Men Erna Solberg (H) kunne likevel fortsatt som statsminister.

Gjennomsnittet av sju meningsmålinger til stortingsvalg som ble publisert i november, ville ifølge Poll of polls gitt et flertall på 87 mandater til regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og budsjettpartnerne Venstre og KrF.

På motsatt side og under Ap-leder Jonas Gahr Støres paraply ville det samlet vært 82 stortingsrepresentanter fordelt på Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG.

Høyre største

Hverken høstens borgerlige dragkamp om budsjettkroner, strid om «oktoberbarna» eller fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) ørefik-utspill endret noe særlig på partienes oppslutning fra oktober til november. De største endringene på snittet av målingene den siste måneden er at MDG går tilbake 1,1 prosentpoeng.

Sammenlignet med valgresultatet fra september er det imidlertid noen tendenser:

* KrF er under sperregrensen for andre måned på rad.

* Høyre beholder tilsiget og er fortsatt litt større enn Ap.

* Borgerlig blokk mister ett mandat, men beholder flertallet.

Apropos flertall: Flertall på Stortinget for å stoppe Carl I. Hagens Nobel-drøm

Tungt for Hareide

KrF sliter på målingene. Seks av sju målinger i november er under valgresultatet på 4,2 prosent. Tre av målingene er under sperregrensen – noe som gir et gjennomsnitt på 3,8 prosent. Det er uendret fra oktober, men altså ned 0,4 prosentpoeng fra valget.

Partileder Knut Arild Hareides stortingsgruppe på åtte representanter ville blitt på bare tre dersom novembersnittet hadde vært valgresultatet.

Sperregrensen truer også for Venstre, men partiet havner tross alt over for andre måned på rad med et novembersnitt på 4,3 prosent. Det er uendret fra oktober og minus 0,1 fra valget.

Får spørsmål fra Ap-Hadia: Hva skiller en god ørefik fra andre ørefiker?

Høyre vinner fire

Støres Ap sliter med å finne tilbake til vinneroppskriften fra første halvår 2017. Gjennomsnittet i november ble 26,2 prosent. Det er på nivå med oktober, men et fall på 1,2 prosentpoeng fra stortingsvalget.

Solbergs Høyre holder derimot grepet om velgerne. Tilveksten på 1,4 prosentpoeng til 26,4 prosent er på nivå med snittet i oktober.

Dessuten ender Høyre med å kapre hele fire flere mandater enn ved stortingsvalget. Dermed berges borgerlig flertall, tross KrFs frafall på fem stortingsrepresentanter.

Regjeringspartner Frp har et gjennomsnitt i november på 14,6 prosent, etter målinger som varierer fra 12,7 til 16,1 prosent. Frp ligger nå 0,6 prosentpoeng under valgresultatet, men 0,7 prosentpoeng over snittet i forrige måned.

MDG-skrell

Størst endring fra forrige måned er det for Miljøpartiet De Grønne. MDGs snitt på 2,8 prosent er 0,4 under valgresultatet, og 1,1 prosentpoeng svakere enn snittet i oktober.

For Rødt ser formkurven ut til å peke motsatt vei. Snittet i november på 3 prosent er 0,6 prosentpoeng over valgresultatet og på nivå med oktober-tallene.

Senterpartiets oppslutning ligger stabilt så langt i høst. November-snittet på 10,5 prosent er opp 0,2 fra valget og uendret fra forrige måned.