Erna lover Venstre satsing mot barnefattigdom

Venstre er allerede enig med Høyre og Frp om en tydelig satsing mot barnefattigdom, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg opplever at dette er et område hvor vi er enige om et felles prosjekt, at færrest mulig skal falle utenfor, sa Solberg til VG på en kort pressekonferanse lørdag kveld, etter at Venstre har åpnet for å gå i regjeringsforhandlinger.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsket ikke å avsløre om partiene allerede nå er enige om politiske løsninger som skal inn i en mulig regjeringsplattform for en Høyre-Frp-Venstre regjering.

Unger må få en god start



Men Grande nevnte også barnefattigdom når hun ble spurt om hva hun mente med at regjeringen må bli rausere:

– Jeg tror folk skjønner at det handler både om integrering, om kampen mot barnefattigdom og at alle unger får en god start uansett bakgrunn, sa Venstres partileder tidligere lørdag kveld.



Lik mulighet for alle barn



Lørdag kveld gikk Erna Solberg langt i å si at kamp mot barnefattigdom vil være et prosjekt som den nye regjeringen vil løfte høyere:

– Jeg opplever at Trine Skei Grande særlig har pekt på satsingen mot fattigdom og mot fattige barn. Der har denne regjeringen gjort mye på egen hånd, men enda mer i samarbeid med KrF og Venstre på Stortinget, og hvor Venstre har hatt en klar og tydelig prioritering, sa Solberg.

Statsministeren nevnte også barnefattigdom spesielt da VG spurte om hennes tolkning av at Venstre-lederen sier de vil gjøre regeringen rausere:

– Barn som lever i innvandrerfamilier, om de er i familier med psykiske utfordringer eller i rusomsorg, skal oppleve at de har en like god mulighet som alle andre barn i Norge. På det område skal vi lete etter de mest treffsikre løsningene, sa Erna Solberg.

Ingen sitter trygt



Foran regjeringsforhandlingene mellom de tre partiene, som starter over nyttår, gjør Solberg det allerede nå klart at ingen av statsrådene i hennes regjering sitter trygt inn i disse forhandlingene:

– Ingen statsråder fra noen partier sitter sikkert inn i en slik forhandling, sa Solberg, og la til at det også skal forhandles om hvilket parti som skal lede hvilke departementer.

–Men først og fremst er det den politiske plattformen som skal forhandles, og den vil være bindende for alle partier, la hun til.

Men Erna Solberg la heller ikke skjul på at det alltid er en risiko for at slike forhandlinger ikke vil føre fram. Hun nevnte tre områder hvor avstandene er spesielt store: Flyktningpolitikken, det grønne skiftet, og finansieringen av lavutslippsamfunnet.