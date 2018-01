Dagbladet: Krass kritikk mot Støre-rådgiver

På det dramatiske sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet tirsdag skal sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen ha blitt utsatt for knallhard kritikk fra Ap-topper som regnes som Giske-støttespillere.

Hans Kristian Amundsen, som er Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget, beskyldes for lekkasjer og maktspill i forbindelse med den pågående striden i partiet om nestleder Trond Giske, skriver Dagbladet.

Flere kilder i partiet mener Amundsens ledelse har vært dårlig og konfliktskapende.

– Vi var mange på møtet som mener at Amundsen må gå. Det var en massiv kritikk mot ham. Mange uttrykte manglende tillit, sier en kilde til avisen som var tilstede på gårsdagens sentralstyremøtet.

Flere kvinneledere i Ap: Mener Giske må gå



Se Støre på gårsdagens pressekonferanse:

Flere skal stille seg bak kritikk

På tirsdagens fire timer lange sentralstyremøte, som fant sted på Arbeiderpartiets partikontor, fikk medlemmene en gjennomgang av varslersakene mot Giske.

Partisekretær Kjersti Stenseng skal ha startet kritikken mot Amundsen, ifølge avisen.

AUF-leder Mani Husaini, Anniken Huitfeldt, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Mette Nord og Jørn Eggum, er blant dem som ifølge kildene stiller seg bak kritikken mot Amundsen. Flere av disse har vært regnet som en del av «Giske-fløyen» i Ap.

Konklusjonen fra kildene skal være klar: Amundsen må gå.

Sensitive dokumenter Amundsen har hatt ansvar for, har lekket til mediene, viser kildene til. VG omtalte tirsdag en svært sensitiv rapport som har vært hemmeligstemplet i snart tre måneder. I rapporten slaktes ledelsen av partiets valgkamp.

I tillegg ble informasjon fra tirsdagens sentralstyremøte lekket mens møtet fortsatt pågikk.

Les også: Ap-ansatte kritiserer Giske i hemmelig rapport

Politisk kommentator i VG, Hanne Skartveit, mener Støre ikke lenger har tillit til Giske:

Avviser kritikken

Amundsen selv avviser kritikken som blir fremmet av de ikke-navngitte kildene:

– Det er vanskelig å forholde seg udokumenterte påstander fra anonyme kilder. Jeg deltok ikke i sentralstyremøtet, og har ingen informasjon om hva som ble sagt der. Når det gjelder min håndtering av Giske-saken, som jeg skjønner er utløsende for kritikken, begrenser den seg til at jeg har bistått tre varslere i en forberedende fase, og til støtte og oppfølging underveis og etterpå, skriver Amundsen i en epost.

Han avviser videre at han har lekket informasjon og at han under håndteringen av saken har kjørt et sololøp.