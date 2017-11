Carl I. Hagen får ikke trekke seg som vara på Stortinget

Carl I. Hagen ville ofre plassen på stortinget for å få plass i Nobelkomiteen. Det får han ikke lov til. – Påvirker ikke vår behandling, sier parlamentarisk leder i FrP.

FrPs Carl I. Hagen har ønsket seg en plass i Nobelkomiteen lenge, og var villig til å ofre vervet som vararepresentant på stortinget for å få det da han ble nominert til vervet.

Så enkelt er det likevel ikke. Reglene sier at en stortingsrepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen, selv om det fortsatt er uklart om det samme gjelder for en vararepresentant.

Nå slår presidentskapet på Stortinget fast at Carl I. Hagen ikke kan fritas fra vervet som vararepresentant på Stortinget, melder NTB.

– Når det gjelder spørsmålet om mulig fritak, så lar ikke det seg gjøre, sier stortingspresident Olemic Thommessen til nyhetsbyrået.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi bekrefter overfor VG at dette ikke har endret på at FrPs nominering av Hagen som sin Nobel-kandidat.

– FrPs stortingsgruppe behandler dette neste onsdag. Carl I. Hagens søknad om fritak fra vervet som vararepresentant påvirker ikke vår behandling, sier Limi.

Ap og KrF: Hagen kan få motkandidat fra annet parti.

Omstridt kandidatur

Det har vært stilt spørsmål ved om Hagen var valgbar til Nobelkomiteen eller ikke, selv om valgkomiteen i Frp foreløpig har landet på ham som sin kandidat.

Det er fordi han kun er vararepresentant på Stortinget. Reglene er klarte på at representanter på Stortinget ikke kan sitte i Nobelkomiteen – men hva betyr dette for en vararepresentant?

På bakgrunn av dette ba FrP Stortingets konstitusjonelle avdeling om en redegjørelse for om Hagen er valgbar.

Om Hagen får nominasjonen og fortsetter som vararepresentant i stortinget, kan han oppleve å sitte på Stortinget samtidig som han skal avgjøre hvem som skal få Nobels fredspris. Som vararepresentant ventes han å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.

SV, Sp, KrF og Venstre sluttet opp om oppfordringen fra Ap om at Frp bør se på saken på nytt, og KrF-leder Knut Arild Hareide har sagt at de vil vurdere å stille en ekstern motkandidat. Dette er svært uvanlig – partiene oppnevner som regel selv hvem de vil skal sitte i komiteen.

Støre: Kritisk til Hagens nobelkandidatur.

Fortsatt uklart om Hagen er valgbar

Mandag møttes de parlamentariske lederne på stortinget for å diskutere problemstillingen, men kom ikke fram til noe svar enda.

Fordi det ikke foreligger noen søknad er ikke saken om Hagen kan trekke seg som vara formelt behandlet, men Thommessen sier til NTB at Konstitusjonell avdeling på Stortinget hadde en orienteringsrunde på temaet torsdag.

– Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.

VG-leder: Carl I. Hagen bør ikke få plass i Nobelkomiteen.

Et annet alternativ kan være om Hagen kan be om permisjon. Det vil man i tilfellet komme tilbake til, dersom han søker om det, opplyser Thommessen til NTB.

Da Carl I. Hagen ikke fikk Nobel-nominasjonen han hadde ønsket seg i 2011, ble han rasende. Han pakket kontoret og trakk seg umiddelbart som FrPs eldregeneral, og kom med åpen kritikk av partiledelsen.