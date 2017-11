Budsjettforliket: 55 millioner øremerkes etterforskning av vold og overgrep

Arbeiderpartiet frykter kompetanseflukt fra politidistriktene til Kripos, etter at særorganet får 35 millioner kroner ekstra til å etterforske seksuelle overgrep.

Totalt tilføres politiets driftsbudsjett 239 millioner kroner mer enn det regjeringen foreslo selv da de fremla statsbudsjettet for 2018 i oktober.

55 av disse millionene går spesifikt til etterforskning av seksuelle overgrep og vold mot barn. Mens seksjon for seksuallovbrudd i Kripos får 35 millioner ekstra, får politidistriktene 20 millioner kroner mer til å etterforske vold mot barn.

Disse pengene kommer i tillegg til de 30 millionene Kripos fikk etter budsjettforliket for 2017 i fjor til etterforskning av overgrep. Da fikk politidistriktene 50 millioner.

– Det var det vi fikk i fjor, og dette er en videre styrking. Det gjør at vi er godt fornøyde. Her er det viktige tiltak som gjelder spesielt vold og overgrepsmateriale på nett. Når politiet i tillegg får 350 nye stillinger til å ansette de som går ut av Politihøgskolen, sammen med flere helsesøstre og mer penger til familievern, så er dette et budsjett som totalt styrker innsatsen mot vold og overgrep bra, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs justis- og finanspolitiske talsmann.

Lang liggetid



VG har tidligere kartlagt 45 saker fra internasjonale aksjoner mot nedlasting av barneovergepsmateriale.

Det viste seg at norsk politi i snitt ventet 3,5 måneder med å aksjonere. I Oslo politidistrikt lå tre saker fortsatt på vent to år etter at de var mottatt.

– Med tanke på veksten i saker som dette, så er norsk politi ordentlig på hælene, sa Kari-Janne Lid, leder av Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Hun mente norske myndigheter trengte å tenke «ti-gangeren» på feltet.

BEKYMRET: Lene Vågslid, justispolitisk talsperson, i Arbeiderpartiet. Foto: Roger Neumann , VG

Ap: Bekymret for kompetanseflukt



Arbeidpartiets justispolitiske talsperson, Lene Vågslid, mener det fortsatt bevilges for lite penger til feltet – og at de ferske ekstrabevilgningene kan medføre en uheldig utvikling.



– Når Kripos styrkes og distriktene ikke opplever det samme, så er jeg bekymret for kompetanseflukt fra distriktene til særorganene der lønningene er langt høyere. Når distriktene samtidig opplever en svært krevende ressurssituasjon, er jeg redd dette også vil få følger for arbeidet mot vold og overgep, sier Vågslid.

VG er kjent med at det også er en sterk bekymring internt i Oslo politidistrikt.

– Er disse nye midlene bare en dråpe i havet, Ropstad?

– I Kripos er det definitivt ingen dråpe i havet. Der vil de komme godt med. Økt satsing over tid vil gi resultater. Men så tror jeg at vi ellers i distriktene har en lang vei å gå til å komme opp på et nivå som er godt nok, sier KrF-nestlederen.

Sentral digital enhet



Utover de 30 millionene til seksjon for seksuallovbrudd, får Kripos via Politidirektoratet 10 millioner kroner merket «økt satsning i det digitale rom».

Etter det VG kjenner til, er ønsket å bygge opp en sentral enhet som skal jobbe med lagring og analyse av digitale beslag i overgrepssaker på internett.

– Det vil trolig koste langt mer enn 10 millioner. Vi fikk ikke oppstartsbevilgning til dette nå, men forhåpentligvis bidrar pengene til at man går videre med den satsningen, sier Ropstad.

Målet er et en slik løsning eventuelt skal effektivisere arbeidet på tvers av politidistriktene og gjøre det lettere å identifisere barn på overgrepsbilder.