Bitter Ap-konflikt etter Giskes SMSer

Trond Giske ble i 2011 kalt inn til møte med partisekretæren etter å ha sendt tekstmeldinger til et AUF-medlem. Nå er SMS-ene sentrale i en intern konflikt i Arbeiderpartiet.

Tekstmeldingene ble sendt i etterkant av en festmiddag i partiet. Trond Giske skal ha spurt hvor det var fest på hotellet.



Etter det VG erfarer skal meldingene ikke ha inneholdt krenkende innhold.

Giske var på det aktuelle tidspunkt næringsminister og 44 år, mens mottakeren var et 19 år gammelt medlem av ungdomspartiet. Hun kontaktet ledelsen i AUF.

Både AUFs tidligere generalsekretær Tonje Brenna og Aps tidligere partisekretær Raymond Johansen bekrefter hendelsesforløpet.

Ifølge Brenna ble meldingene, som hun selv har sett, sendt sent på kvelden eller om natten.

I dag, seks år senere, skaper meldingene strid i Arbeiderpartiet. Giske anklages ikke for trakassering, men flere sentrale medlemmer uttrykker seg kritisk til at den daværende statsråden tok kontakt med det langt yngre AUF-medlemmet i 2011.

Beskyldninger om maktkamp

De siste ukene har det rådet en intens stemning i Arbeiderpartiet. Medlemmer er blitt advart om å bruke rykter om seksuell trakassering i maktkamper i partiet. Etter det VG erfarer er det blant annet meldingene fra 2011 det siktes til.

VG har de siste dagene snakket med flere Ap-kilder som beskriver situasjonen som svært vanskelig. To kilder begynte å gråte da de skildret hvordan situasjonen nå oppleves på innsiden av Aps stortingsgruppe.

Konflikten skal blant annet ha oppstått da det i partiet ble kjent at flere medier, blant annet VG, undersøkte hva som skjedde i 2011. Selv om ingen medier omtalte meldingene, ble det strid i Arbeiderpartiet. Onsdag kveld publiserte Dagens Næringsliv en artikkel om flere varslinger om Trond Giske. SMS-saken nevnes kort.

VG har detaljert informasjon om hendelsesforløpet i 2011, og hvorfor saken nå er blitt sentral i konflikten i Ap.

KALTE GISKE PÅ KONTORET ETTER SMS-ER: Daværende partisekretær Raymond Johansen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Brenna kontaktet Johansen

Tonje Brenna, som i 2011 var generalsekretær i AUF, fikk se meldingene Giske hadde sendt til den unge partifellen. Hun valgte å ta dette opp med til Aps daværende partisekretær, Raymond Johansen.

– Jeg kan bekrefte at den daværende generalsekretæren i AUF tok kontakt med meg at fordi en sentral tillitsvalgt hadde sendt tekstmeldinger til et yngre, kvinnelig medlem av AUF. Det kvalifiserte til at jeg tok opp dette med den sentralt tillitsvalgte, forteller Johansen, som sier at han ikke vil bekrefte navnet på den tillitsvalgte.

– Hvordan ble det tatt opp?

– Den sentralt tillitsvalgte ble innkalt til et eget møte på mitt kontor. Det var ingen andre saker på agendaen enn denne, sier Raymond Johansen, som fra 2015 har vært byrådsleder i Oslo.

– Vedkommende var da tydelig på at det ikke var hold i at meldingene han hadde sendt var upassende eller noe sånt. Han stilte seg helt uforstående til dette. Den sentralt tillitsvalgte sa at tekstmeldingene var ment på en måte som var helt uproblematisk. Jeg meldte dette tilbake til AUFs generalsekretær, som kontaktet personen det gjaldt. Etter det har jeg ikke hørt noe noe mer om denne saken, sier Raymond Johansen.

«Ikke var ålreit»

VG har i flere dager prøvd å få et intervju med Trond Giske om saken, men han ønsker ikke å la seg intervjue, opplyser hans rådgiver Bård Flaarønning.



For drøyt to uker siden intervjuet VG tidligere generalsekretær i AUF, Tonje Brenna. Der beskrev Brenna hendelsesforløpet – samtidig som hun understreket at hun den gang mente tekstmeldingene fra Giske «ikke var ålreit».



– Jeg ble kontaktet av et medlem av AUF i 2011, som hadde mottatt meldinger fra Trond Giske. Jeg husker ikke ordrett hva som stod i meldingen, men det var spørsmål om hvor det pågikk fest hen. Hun var spørrende til om dette var vanlig. Jeg tok derfor meldingene opp med partisekretær Raymond Johansen, sier Brenna.



– Hva var din vurdering av meldingene?



– Jeg var spørrende til om det var greit at en sentral tillitsvalgt i Arbeiderpartiet sendte meldinger til et medlem av AUF. Min subjektive oppfatning var at dette ikke var ålreit.



Hun ønsker ikke å utdype hva hun mener med at «dette ikke var ålreit».



I en e-post til VG 29. november godkjente Brenna sitatene sine. Dagen etter hadde hun endret mening, og ba VG om å få trekke intervjuet. VG har valgt ikke å etterkomme ønsket. Brenna kommenterer den beslutningen slik i ettertid:



«Da jeg først ble kontaktet av VG ønsket jeg å bidra til å oppklare hva som hadde skjedd, fordi VG fremstilte dette som mer dramatisk enn det var. I ettertid har jeg vært i kontakt med hun det gjelder og fått vite at hun ikke ønsker oppmerksomhet rundt dette, da hun mener dette ikke er en sak. Jeg ville imøtekomme det ønsket, og mener det er beklagelig at VG velger å publisere denne saken uten hensyn til hennes ønsker».

SA FRA: Daværende generalsekretær i AUF Tonje Brenna sa ifra til partisekretær Raymond Johansen at Trond Giske hadde sendt sms-er til en 19-årig AUF. Foto: Roger Neumann , VG

VG har vært i kontakt med kvinnen som mottok meldingen. Hun ønsker ikke å uttale seg, men reagerer på at at VG omtaler saken. I en SMS til VG beskriver hun meldingen hun fikk i 2011 som uproblematisk. Etter hennes mening var det ingen sak i 2011. Det er heller ikke en sak nå, ifølge kvinnen.

Kvinnen er svært kritisk til at VG har gjort undersøkelser rundt meldingen. Hun beskriver dette som en invadering av hennes privatliv. Hun ønsker ikke offentlighet rundt saken.

«Mulig å gå på en smell»

At flere medier har undersøkt SMS-saken rundt Trond Giske, har fått det til å koke i Ap.

Intensiteten økte flere hakk etter at Anniken Huitfeldt, som har ledet kvinnenettverket i Ap siden 2007, onsdag forrige uke gikk på talerstolen i partiets stortingsgruppe og advarte mot faren for at rykter om trakassering kan bli brukt i interne maktkamper.

Huitfeldt ba kolleger si fra: – Naivt å tro at det ikke skjer i politikken

KRITISERT ETTER TRAKASSERINGS-UTTALELSE: Leder av kvinnenettverket i Arbeiderpartiet Anniken Huitfeldt. Foto: Trond Solberg , VG

«I mindre alvorlige saker sa jeg at det måtte være mulig å gå på en smell, få en irettesettelse, be om unnskyldning, for så å gå videre», forklarte Huitfeldt på sin egen Facebook-side. Saken ble først kjent i Dagens Næringsliv.

VGs spørsmål til Anniken Huitfeldt Du skriver på Facebook at «I spørsmålet om seksuell trakassering sa jeg at den type saker også kunne komme opp i maktkamper i partiet. I slike tilfeller sa jeg at det er uakseptabelt å spre rykter om seksuell trakassering uten å ta dem opp på formelt». 1. Hva sikter du til her? 2. Hvilke saker gjelder dette? 3. Hvilke maktkamper dreier dette seg om? 4. Tror du damer i Ap vil lyve om sextrakassering for å påvirke en maktkamp? 5. Hvorfor er det til hinder å si fra om seksuell trakassering, dersom det pågår en maktkamp? 6. Du skriver også «I mindre alvorlige saker sa jeg at det må være mulig å gå på en smell, få en irettesettelse, be om unnskyldning for så å gå videre». Hva er «mindre alvorlige saker» etter ditt syn? 7. I DN gjengis et et innlegg du har skrevet på Facebook: «I spørsmålet om seksuell trakassering brukes i interne maktkamper i partiet fikk jeg dessverre rett. Når de formidles slik i medier, blir slike saker faktisk brukt i interne maktkamper fremsatt av anonyme kilder det er umulig å forsvare seg mot. Det er jeg oppriktig skuffet over» Hvilken sak sikter du til? 8. VG har i vår henvendelse til deg referert til en konkret sak som partiet har håndtert og som angikk Trond Giske. Var du kjent med denne saken før VG tok kontakt? I så fall, når, hvordan og hva visste du? 9. Ble du selv orientert om saken den gang den ble håndtert? Hvis ja, hva gjorde du med den? 10. Har du hatt kontakt med Tonje Brenna om denne saken nå, i forkant av VGs kontakt med deg om den? 11. Har du hatt kontakt med Trond Giske om denne saken nå, i forkant eller som følge av VGs kontakt med deg om den? 12. Har du vært i kontakt med AUF-medlemmet om denne saken på noe tidspunkt? 13. VG har snakket med flere i stortingsgruppen som har oppfattet at det blant annet var saken om Trond Giske og tekstmeldingene fra 2011 som var hele eller deler av bakteppet for det du sa på gruppemøtet forrige uke. Hva er din kommentar til dette? 14. Har du noen gang mottatt varsler som angår Trond Giske?

VG har snakket med flere kilder som har oppfattet at det Huitfeldt sikter til i sine innlegg, blant annet handler om saken om Giskes tekstmeldinger fra 2011.

Huitfeldt og Giske er regnet for å stå hverandre nært politisk i Ap. Fredag rykket også partisekretær Kjersti Stenseng ut til forsvar for Huitfeldt.

At også Stenseng kom med en slik uttalelse og støttet Huitfeldt, kastet ytterligere bensin på bålet. Allerede dagen etter valgte de to øvrige i partiledelsen, Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik, å la seg intervjue om det de andre partitoppene hadde sagt.

– Jeg er ikke kjent med at rykter om seksuell trakassering er brukt i nominasjonsstrid eller i noen form for maktkamp, fastslo Støre overfor Dagens Næringsliv.

Huitfeldt vil ikke stille til intervju

VG har i flere dager forsøkt å få et intervju med Anniken Huitfeldt, som har ledet Aps kvinnenettverk siden 2007, om hennes uttalelser til partifellene på gruppemøtet. Huitfeldt vil ikke stille til intervju, men ba via Aps kommunikasjonssjef Camilla Ryste om å få spørsmål tilsendt på epost.

VG oversendte 14 spørsmål (se faktaboks) til Huitfeldt, blant annet om hvilke konkrete påstander om seksuell trakassering hun mener har vært brukt i maktkamper i Ap. Huitfeldt har ikke besvart noen av VGs spørsmål, men skriver i en e-post:

«Mitt innlegg i stortingsgruppa var ikke basert på noen enkelteksempler, men bygde på innspill fra partikontorets ansatte som jobber med slike spørsmål. Dette innspillet (inkludert spørsmålet om rykter) var basert på deres erfaringer fra arbeidet med lokale saker, og har vært diskutert på møte i kvinnenettverket tidligere i høst og forelagt sentralstyret, før innlegget mitt i stortingsgruppa», skriver Huitfeldt i en epost til VG.

Ifølge DN, som først omtalte SMS-saken, har Huitfeldt nylig skrevet på et lukket Ap-forum på Facebook:

«I spørsmålet om seksuell trakassering brukes i interne maktkamper i partiet fikk jeg dessverre rett. Når de formidles slik i medier, blir slike saker faktisk brukt i interne maktkamper fremsatt av anonyme kilder det er umulig å forsvare seg mot. Det er jeg oppriktig skuffet over.»