Ber kolleger fortelle om trakassering: – Naivt å anta at det ikke skjer i politikken

LØVEBAKKEN (VG) Anniken Huitfeldt (Ap) og Tina Bru (H) oppfordrer kvinner i politikken til å si ifra om de har opplevd seksuell trakassering.

DETTE ER #METOO: Emneknaggen ble startet av skuespiller Alyssa Milano som på Twitter oppfordret alle som har opplevd seksuelle overgrep eller trakassering til å sette #metoo som status i sosiale medier.

Kampanjen ble startet i kjølvannet av anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein.

En rekke kjendiser har oppdatert sosiale medier med emneknaggen, blant annet Lady Gaga, America Ferrera og Ellen DeGeneres.



Kampanjen har ført til en rekke nyhetsoppslag og historier om seksuell trakassering og overgrep.

I Sverige har en rekke profilerte menn i medie- og underholdningsbransjen blitt anklaget for trakassering og overgrep.

Siden midten av oktober har et stort antall kvinner fortalt om trakassering og overgrep de har blitt utsatt for under emneknaggen #metoo. Det hele startet da Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble anklaget for en rekke tilfeller av sextrakassering og overgrep. Siden har flere og flere delt sine erfaringer.

– Den siste tiden har vi hørt mange historie fra filmbransjen, mediabransjen, kulturlivet og næringslivet. Men i politikken er det ingen som har tatt kontakt, sier Anniken Huitfeldt (Ap) til VG.

– Men det er naivt å anta at det ikke skjer, supplerer Høyres Tina Bru.

Har skjedd før

Som representanter for de to største partiene på Stortinget ønsker de to politikerne å komme med en klar oppfordring til de som har opplevd uønsket og ubehagelig seksuell oppmerksomhet.

– Det er viktig at vi snakker om disse tingene, og nå når vi har fått denne si ifra-kulturen håper vi de som sitter inne med opplevelser tar kontakt. Si ifra til en tillitsvalgt du stoler på, oppfordrer de i fellesskap.

– En viktig test dersom du er usikker på om det du har opplevd er greit, er at om du tenker mye på det som har skjedd, så er det sannsynligvis ikke greit, mener Bru.

Både hun og Huitfeldt understreker at det har vært saker om både overgrep og trakassering i både Høyre og Arbeiderpartiet.

– «Dette kunne også skjedd i Arbeiderpartiet», sa jeg da Søviknes-saken sprakk mens jeg var ung AUF-jente. Da var det mange som ble sjokkerte, sier Huitfeldt.

Holdningsarbeid

Likevel tror de ikke politikken er en utpreget sårbar bransje.

– I politikken holder det ikke at du holder deg inne med én eller noen få personer. Det er helt klart at det er en fordel at det ikke er enkeltpersoner, men partiet, og til syvende og sist velgerne, som avgjør hvem som får posisjonen, sier Bru.

– Vi ser at miljøer der det er mange unge kvinner og mange eldre menn er spesielt sårbare. I politikken er det mange voksne kvinner også i toppen, supplerer Huitfeldt.

Begge tror at man i politikken har lært av tidligere erfaringer, og forteller om aktivt holdningsarbeid også i ungdompartiene og på lokalt nivå.

– Jeg tror det er viktig at vi i likestillingsarbeidet fremover fokuserer på holdninger. Hvis du lever i en villfarelse om at det å være ekkel er greit, hvor går grensen? Hvis en slibrig kommentar ikke korrigeres, er faren at det skapes en grobunn for verre ting senere, sier Bru.