AUF-topp krever oljeopprør etter valgfiaskoen

AUF-leder Mani Hussaini går aktivt ut for å få Ap til å endre kurs etter valgnederlaget. Han sier Lofoten og innvandring var de to viktigste feilskjærene i valgkampen – og krever full retrett fra Lofoten-kompromisset.

Det pågår et gryende oppgjør om veien videre etter valgtapet for Ap.

– Må endre kurs



– Kampen om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) og vår ikke-tilstedeværelse i innvandringsdebatten, var de to sakene hvor vi feilet mest overfor velgerne. Og det er de to sakene hvor vi må endre kurs, sier AUF-leder Mani Hussaini til VG.

Han sier at valgnederlaget i 2013 ble forklart med at de ikke var gode nok på miljø og klima.

– I de neste fire årene endret vi politikk og ble bedre – vi fikk blant annet oljefondet ut av kull og vi fikk vedtak om elektrifisert Utsira-plattformene i Nordsjøen: Vi gikk inn i 2017 med en god klimapolitikk.

– Men det hjalp ikke når den store symbolsaken: LoVeSe sto i veien. Sentralstyret undervurderte velgerne da de foreslo sitt kompromiss for Lofoten, Vesterålen og Senja, sier han.

Nei-Hussaini: Hadde vært enklere å si ja



Kompromisset var å tillatte konsekvensutredning av Nordland VI, området sør for Lofoten, som blir ansett for å være det området med størst utvinningspotensial utenfor Nordlandskysten.

– Problemet til sentralstyret i Ap var at folk ikke vil ikke kompromisse om LoVeSe. De andre opposisjonspartiene vant stor oppslutning på sin motstand mot konsekvensutredning. Jeg mener oppriktig at det hadde vært enklere å ha enten et nei til eller ja til konsekvensutredning.

– Også ja; AUF var klart imot konsekvensutredning?

– Ja, det hadde i hvert fall vært lettere for velgerne: De hadde fått noe å forholde seg til. Da hadde vi sluppet å stå der og forklare hva vi mente med kompromisset. Det plasserte oss trygt i bolk med Frp og Høyre og vi kom oss aldri ut av det. Nå må Ap legge bort kompromisset og verne LoVeSe en gang for alle, slik at vi kan komme oss videre, sier han.

– Vi sto på sidelinjen



Innvandring er den andre saken han trekker frem, hvor han mener Ap bommet.

– Innvandring var den viktigste saken for velgerne i valgkampen, og i innvandringsdebattene var ikke Arbeiderpartiet å finne, fastslår han.

– Jeg mener vi i mye større grad må ta føringen i innvandringsdebatten: I valgkampen regjerte ytterpunktene: Det ble Frp mot SV. Vi sto på sidelinjen, som tilskuere, sier Hussaini:

– Det er nok en del som lurer på om det var smart å ta oppgjør med Frps fremmedfiendtlighet på slutten av valgkampen. Spørsmålet vi må stille oss er om Ap kan leve med å ikke ta et oppgjør med Frp når fremmedfrykt brer seg i landet vårt. Jeg er usikker på om det var strategisk riktig å gjøre, men det var garantert moralsk riktig.

– Må finne selvtilliten



Han sier Ap må bli den toneangivende stemmen i innvandring- og integreringsspørsmål.

– Debatten er for viktig til at den skal styres av ytterpunktene. Derfor må Arbeiderpartiet finne selvtilliten og fronte den viktige balansen mellom å være streng, human og rettferdig. Det er vår viktige rolle, hvor vi er veldig klare på at de som har krav på beskyttelse skal få det og at de som ikke har det, raskt skal ut av landet, sier han.

Onsdag ettermiddag møtes toppene i LO og Ap på LO Stats kartellkonferanse på Gol, for å prate om det tapte valget og veien videre.

– Vi var så sikre på valgseieren



AUF-lederen skal delta. Han legger lite mellom.

– Vi var så sikre på valgseieren vi hadde planlagt, at vi var for ansvarlige: Vi var for lite i opposisjon og vi har vært redde for å love for mye.

– At økonomien snudde og ødela Aps langsiktige valgkampstrategi var det mulig å se lenge før valgkampen?

– Det gleder ethvert sosialdemokratisk hjerte at økonomien går bedre, men kanskje vi ikke klarte å tilpasse strategien vår. Jeg hadde troen på valgseier hele veien, så sent som i skolevalgene. Ap gjorde et kjempevalg i skolene, og vi var sikre på at det ville gi oss over 30 prosent i stortingsvalget.

– Tredje støtteparti for regjeringen



Foruten de konkrete sakene klima og innvandring, er dette veien han mener Ap bør gå.

Forsvarsforliket Høsten 2016 ble Arbeiderpartiet enige med regjeringspartiene Høyre og Frp om langtidsplanen for Forsvaret. Ap gikk blant annet med på å legge ned Andøya Flystasjon og legge ned helikopterbasen på Bardufoss. I de tre nordligste fylkene gikk Ap på et katastrofalt valgnederlag, og tapte mange flere velgere enn regjeringspartiene. At Ap gikk med på forsvarsforliket får mye av skylden.

– Det blir det for enkelt å skylde på kommunikasjon når vi skal forklare valgnederlaget. Det er politikken som må bli tydeligere. I altfor mange saker har vi blitt oppfattet som et tredje støtteparti for regjeringen, istedenfor for å være det største opposisjonspartiet.

– Kan du være konkret?

– Forsvarsforliket et ett eksempel. Jeg stusset over at vi kunne være med på det. Kompetansekrav for lærere, politireform, asylforliket, skatteforliket er andre eksempler. Jeg er fan av ansvarlighet, men så mange forlik visket ut Aps profil, vi forsvarte forlikene, mer enn regjeringen selv. Velgerne tar oss ikke seriøst når vi kritiserer vedtak som vi har hatt en finger med i spillet på. Nå begynner jobben med å lage ny politikk, bygge nye lag og komme sterkere tilbake. Og ikke minst huske at vi er i opposisjon.

Verner Støre



Partileder Støre, hans rikdom og plassering av dem, hans brygge og vaktmester på sommerstedet, tillegger han liten vekt.

– Jeg ser at det ble en sentral del av valgkampen, men vi har valgt ham fordi vi mener han er best til å lede Ap. Og vi visste bakgrunnen hans da vi valgte ham. Jeg vet at den som kjenner mest på dette, er Jonas selv. Ap må og skal være et parti for alle, også folk med privilegert bakgrunn. Jonas støtter vi fullt ut.

– Kloke tanker



Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer ikke konkret på utfordringen om å verne LoVeSe.

– Mani har kloke tanker, og flere av dem går igjen i min egen analyse av valget. Om Lofoten/Vesterålen tok partiet viktige steg i retning vern og varsomhet. Men politikk skal forankres, og også i miljøspørsmål må vi finne gode kompromisser, sier Støre.

Om innvandringspolitikken er de enige.

– Vi skal være en tydeligere stemme i innvandrings- og integreringspolitikken. Vi sa klart ifra mot slutten av valgkampen. Fremover skal vi stå tydelig på en politikk som ikke lar ytterpunktene dominere. Når det gjelder forlik eller ikke, må Arbeiderpartiet fortsatt spørre hva som er rett politikk og til det beste for landet. Frp- og Høyre-regjeringens egen håndtering av forlikene er ikke akkurat en invitasjon til samarbeid om gode løsninger. Den erfaringen tar vi med oss inn i denne stortingsperioden.

