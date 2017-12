Arbeidsministeren: #metoo handler ikke om kvinner som sutrer

Arbeidsminister Anniken Hauglie og likestillingsminister Solveig Horne krever at arbeidsgiverne tar seksuell trakassering på alvor: – Dette handler ikke om såkalt fintfølende kvinnfolk som sutrer.

– #Metoo har vist at seksuell trakassering er et stort samfunnsproblem. Dette handler ikke om såkalt fintfølende kvinnfolk som sutrer, slik enkelte tidligere har forsøkt å fremstille det som. Det er grovt og omfattende, og det er over alt, sier Hauglie (H) til VG.

Seksuell trakassering har blitt satt høyt på dagsorden etter #metoo-kampanjen som blusset opp etter de mange anklagene mot filmprodusenten Harvey Weinstein i oktober.

I november samlet 487 skuespillere seg bak oppropet #stilleforopptak, kvinnelige musikere fortalte om sine opplevelser med uønsket seksuell oppmerksomhet under emneknaggene #nårmusikkenstilner og #visyngerut, ansatte ved restauranter og utesteder samlet seg under holdningskampanjen #notonthemenu, og IT-bransjen har opprettet emneknaggen #systemdown. Ansatte i akademia har samlet seg under kampanjen #metooakademia, og det pågår nå et opprop i helsesektoren under emneknaggen #utentaushetsplikt.

Onsdag ble det også klart at prestisjetunge Time Magazine kårer #metoo-kampanjen til «årets person».

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, som tidligere har uttalt at anklager om seksuell trakassering er så belastende at det fordrer et «særskilt rettssikkerhetshensyn», skal nå utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.

I dag er det domstolene som håndhever disse sakene.

– Likestillings- og diskrimineringsnemnda har tidligere sagt at seksuell trakassering ikke egner seg i en egen nemnd fordi politiet er bedre til å få frem fakta i saken. Den rød-grønne regjeringen foreslo heller ikke at disse sakene skulle behandles i nemnd. Men nå har vi fått innspill fra likestillingsombudet på forskjellige tiltak, og vi ser at få trakasseringssaker ender i domstolene:

– Vi vil utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering, men det er for tidlig å si hvordan et slikt tilbud vil se ut, sier Horne til VG.

– Kan komme nye kampanjer

I tiden fremover har regjeringen arrangert en rekke møter med ulike bransjer for å utarbeide tiltak mot seksuell trakassering.

– Arbeidstilsynet forbereder en tilsyns- og veiledningskampanje, det lages en ny opplæringspakke om seksuell trakassering rettet mot arbeidsgiverne og egne inspektører skoleres i seksuell trakassering. Når Arbeidstilsynet heretter banker på døra til bedriftene, kan det like gjerne være seksuell trakassering som står på agendaen, understreker Hauglie.

Likevel mener både Horne og Hauglie at nye retningslinjer og endrede regler ikke vil være nok.

– Holdningsarbeid er ferskvare og må jobbes med kontinuerlig. Det kommer stadig nye mennesker inn i en organisasjon som må læres opp. Likevel tror jeg sannsynligheten for at vi ser en lignende holdningskampanje om fem eller ti år reduseres kraftig etter #metoo-kampanjen, men vi kan ikke utelukke en ny kampanje om fem år, sier Hauglie.

– Alle skal ha retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen, og slik må det også være med seksuell trakassering. Det er en selvfølge, sier Horne.

ØNSKER AT FLERE SIER IFRA: – Lenge har det nok vært en holdning om at «neinei, du må holde deg unna ham, for han tåler ikke alkohol», noen har kanskje fått holde på i årevis før man har grepet fatt i det. Folk har nok også funnet seg i litt for mye, sier Anniken Hauglie. Sammen med Solveig Horne håper hun nå at flere rapporterte saker vil vise folk at seksuell trakassering får konsekvenser. Foto: Odin Jæger , VG

