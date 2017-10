Arbeiderpartiet vil stanse Olemic Thommesen

Arbeiderpartiet vil forhindre at Olemic Thommessen får fortsette som stortingspresident, og lanserer Eva Kristin Hansen (44) som motkandidat.

– Vi hadde håpet at flertallet ved Høyre hadde fremmet en kandidat som kunne vært samlende. Høyre har fått oppfordringer fra mange hold, men valgt å ikke følge det. Da er forslaget til president, noe vi ikke kan støtte, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til VG.

Høyre har nominert Olemic Thommesen for gjenvalg som stortingspresident. Men Thommessen er en høyst kontroversiell kandidat: Han har fått krass kritikk fra Stortingets kontrollkomité og fra Riksrevisjonen etter byggeskandalen på Stortinget. Byggeprosjektet har gått fått en budsjettsprekk på over 700 millioner kroner.

SV og Senterpartiet fremmet et eget mistillitsforslag mot Thommessen som følge av byggeskandalen.

– Kritikken mot presidentskapet på sommeren var så klar, bred og tydelig at når vi ved første korsvei skal velge ny president hadde det vært en mulighet for Stortinget at Høyre fremmet en annen kandidat. Eva Kristin var ikke en del av byggesaken, og hun vil kunne ta tak i dette med blanke ark, sier Støre.

I HARDT VÆR: Stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen Foto: Mattis/vg Sandblad , VG

Thrillervotering

Det kan bli en real thriller når partiene møtes lørdag formiddag for å votere over ny stortingspresident.

I utgangspunktet er det flertall for Thommessen, fordi den borgerlige siden har 88 mandater, mens den rødgrønne siden har 81.

Men siden voteringen er skriftlig, er det hemmelig hvem som stemmer på hvem. Dermed kan enkeltrepresentanter velge å stemme etter egen overbevisning.

Høyres Michael Tetzschner (H), som har vært en av de argeste kritikerne til Thommessen for byggeskandalen, varslet i DN at han ikke vil stille i Stortinget lørdag, og vil derfor ikke stemme over Thomessens skjebne.

Dermed er det likevel et ørlite håp om at Hansen kan bli president.

– Jeg legger til grunn at de fire partiene som utgjør flertallet vil stille seg bak Høyres forslag, dermed ligger det an til at det blir slik. Men det er en hemmelig avstemning, og da vet vi ikke hva resultatet blir før det er telt opp, sier Støre.

Sentrum støtt på borgerlig side

Venstre sa i sommer at Thommessen umulig kunne bli gjenvalgt som stortingspresident etter all kritikken.

I dag er tonen en annen. Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun ikke ser noen grunn til at noen av hennes stortingsrepresentanter skulle stemme på Arbeiderpartiets kandidat fremfor Thommessen.

– Vi har en avtale på borgerlig side. Vi har fått mye gjennomslag: Vi har fått ledervervet i komiteen vi ønsker oss, vi har fått en visepresident. Venstre er opptatt av de gjennomslagene vi har fått, sier Grande til VG.

Ifølge Aftenposten ba KrF Høyre om å vurdere andre kandidater enn Thommessen som stortingspresident.

Nå sier KrF-leder Knut Arild Hareide at KrF vil stemme for Thommessen som president på lørdag.

– Vi har en enighet med Høyre, Venstre og Frp om konstituering, og vi kommer til å støtte Olemic Thommessen. Det er sånn at det blir en tett avstemning, men jeg tror det blir som forventet i morgen, sier Hareide til VG.

– Med skriftlig avstemning kan det dukke opp noen overraskelser?

– Det er fordelen med KrF: De kan du stole på. Både ved hemmelige valg og åpne valg, sier Hareide.

Høyre kan takke seg selv

Senterpartiet og SV bekrefter at de vil støtte Arbeiderpartiets kandidat.

– Sp kommer til å stemme for Aps kandidat sett i lys av at Høyre ikke har vært i stand til å fremme en kandidat som kan være samlende for Stortinget, sier Marit Arnstad til VG.

– SV er glad for at Ap har bestemt seg for å stille motkandidat. Hansen er en god kandidat som vi støtter med glede. Det er dessverre ene og alene Høyres ansvar at vi dessverre får en skarp og tett avstemning om hvem som skal være Stortingets president, sier Audun Lysbakken.

