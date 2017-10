Arbeiderdatteren som ble utenriksminister: – Jeg har alltid jobbet hardt

Ine Eriksen Søreide (41) har trosset mye motgang i livet før hun ble en av landets mektigste politikere og Norges første kvinnelige utenriksminister.

– Jeg står tidlig opp. I Forsvarsdepartementet var det veldig greit, da var andre på plass rundt kvart over seks, halv syv. Her har utenriksråden sagt at de må lage turnusordning i sekretariatet slik at det er noen her når jeg kommer på jobb om morgenen, sier Søreide og ler høyt og hjertelig.

Det er også slik hennes partivenner beskriver henne: En blid kollega med en arbeidskapasitet nærmest uten begrensninger.

– Som menneske er hun omsorgsfull, samvittighetsfull og arbeidsom. Vi må passe på at hun av og til ikke arbeider for mye, sier statsminister Erna Solberg (56) leende, før hun med alvor i stemmen skyter inn:

– Vi må av og til si til henne at det er lov å slappe av og ha det gøy også.

Bakgrunn: Nye statsråder i Ernas regjering

Jobbet hardt

Men hardt arbeid ser ut til å lønne seg: Fredag ble Søreide utnevnt av Kongen i statsråd som Norges utenriksminister, og med dette er 41-åringen historisk: Det er 107 år siden Norge sist hadde en like ung utenriksminister, og aldri før har en kvinne hatt jobben.

– Det er nok sånn jeg er skrudd sammen. Jeg har alltid vært sånn.Jeg har alltid jobbet hardt. Da jeg studerte gjorde jeg mye ved siden av, det har vært naturlig for meg, sier Søreide selv om rosen fra sjefen.

At ting ikke kommer av seg selv og at man må jobbe hardt for å oppnå det man vil er noe Søreide lærte tidlig.

I et portrettintervju med bladet Henne fra 2009 fortalte Søreide åpenhjertig om en krevende oppvekst med skilte foreldre; en mor som levde på uføretrygd og en far som var elektriker.

«Mamma har alltid gjort sitt beste. Og jeg har lært mye, men tok nok tidlig også mye ansvar. Samtidig har jeg vokst opp med at det viktigste i livet ikke er penger og ting, men mennesker. Mamma har vært uføretrygdet gjennom store deler av mitt liv, og vi har hjulpet hverandre som best vi har kunnet. Man blir jo litt kreativ av ikke å ha all verdens med penger, og det er bra», sa hun, og la til:

«Jeg lærte tidlig ting av mamma og mormor som mange av vennene mine ikke hadde opplæring i. For eksempel å sy lampeskjermer, lute sentralvarmeradiatorer og å snekre og male. Jeg er nok blitt mer pliktoppfyllende og perfeksjonistisk enn jeg ellers ville ha vært, og jeg har tatt med meg mange gode erfaringer og lærdommer», fortalte Søreide i intervjuet.

Ekstremt privat

Men også i voksen alder, samtidig med at hennes politisk karrière tok av, har hun møtt på tunge stunder.

«Mamma har vært syk mesteparten av livet mitt. Og som jeg sa, så mistet jeg pappa for seks år siden. For snart ett år siden døde mormor. Også hun i kreft», fortalte Søreide i intervjuet fra 2009.

NY GJENG: Erna Solberg presenterte sine nye statsråder fredag ettermiddag. F. v: Marit Berger Røsland, Ine Marie Eriksen Søreide. Erna Solberg og Frank Bakke-Jensen. Foto: Frode Hansen , VG

To år etter at hun ble forsvarsminister i Erna Solbergs regjering døde Søreides mamma Wenche Eriksen, rett før julen 2014.

– Jeg kommer ikke til å snakke noe særlig om det jeg håndterer på hjemmebane, og hvordan det har vært, sier hun til VG i dag.



– Det er sånn at Ine er en person som alle blir glad i, også når du jobber med henne. Jeg tror hun har opplevd at partiet har vært viktige støttespillere for henne også når hun har hatt litt vanskelige tider, sier statsminister Solberg.

Søreide, som i 2006 giftet seg med tidligere Høyre-byråd Øystein Søreide, har lenge vært tydelig på at hun er restriktiv med hva hun deler av sitt privatliv i offentligheten.

– Jeg tror folk som kjenner meg opplever at jeg er veldig lite reservert, egentlig. Men jeg har alltid vært tydelig på å sette grensene mellom det offentlige og det private livet. Det er et valg jeg tok veldig tidlig, allerede da jeg ble Unge Høyre-leder i 2000. Det er fordi at etter hvert som jeg blir en alle kjenner igjen eller har meninger om, enten jeg handler melk i butikken eller vasker biler eller andre ting, så er det å ha private rom ekstremt viktig. Den grensen satte jeg tidlig, og den har jeg alltid holdt. Det betyr ikke at jeg ikke kan være personlig, sier hun.

Har vært klart i to uker: Ine Eriksen Søreide blir utenriksminister

Superkarriere

Eriksen Søreide har i en årrekke vært en stigende stjerne i Høyre.

Hun kom inn i sentralstyret til Unge Høyre i 1996, som én av to jenter i et styre på ti. Da hun ble leder av Unge Høyre, var hun den andre kvinnen i vervet etter Kaci Kullmann Five.

Hun kom inn som vararepresentant på Stortinget i 2001, og ble fast møtende fra 2005. Samme periode ble hun som 29-åring leder av utdanningskomiteen på Stortinget. I 2009 ble hun leder av Stortingets mektigste komité, utenriks- og forsvarskomiteen.

Statsminister Solberg sier hun lenge har vært imponert over Søreide:

– Hun har helt siden før vi vant valget i 2013 vært en helt naturlig kandidat for meg å tenke på som utenriksminister. Men det er viktig å ha erfaring fra regjering før du trer inn i utenriksminister-rollen, sier Solberg til VG.

– På et tidspunkt skal du gi deg, kan hun være din etterfølger?

– Jada, hun er en av flere i den generasjonen politikere som kan være etterfølger av meg. Men det får de vente til tiden kommer, sier Solberg.

12 ÅR TIDLIGERE: Ine Marie Eriksen og venninnen Marit Berger Røsland poserte for VGs fotograf under en konsert i Oslo spektrum i 2005. Nå er de to mektigste kvinnene i Utenriksdepartementet. Foto: Andrea Gjestvang , VG

Venninner og mektigst i UD

Da Søreide satte seg ned i statsrådsstolen, som de fire siste årene har tilhørt Børge Brende (52), på Victoria Terrasse ble hun ikke den eneste kvinnelige statsråden i Utenriksdepartementet.

I etasjen under Søreides nye kontor får nemlig hennes gode venninne, Marit Berger Røsland (39), også kontor. Røsland ble i går Norges nye EU- og EØS-minister. De to har vært forlovere for hverandre, og Eriksen Søreide er fadder for Røslands ene barn.

Sammen er venninnene nå de to aller mektigste i Utenriksdepartementet.

– Vi har vært venner og kjent hverandre i mange, mange år fra Unge Høyre-tiden og til i dag. Av og til tenker jeg at det ikke er så lenge siden, men så slår det meg at det er det jo. Vi har forskjellige arbeidsoppgaver her i UD, men jeg tror folk vil merke er at vi kjenner hverandre godt, sier Søreide.

– Jeg ble kjent med Ine i Unge Høyre og jeg var nestleder for henne i 2000-2002. Ine er en god venn fra den perioden og vi omgås fortsatt privat. I UD har vi hver vår portefølje og ulike ansvarsoppgaver. Jeg tror vi kommer til å samarbeide profesjonelt og godt, sier Marit Berger Røsland.

Dette er ikke det første Eriksen Søreide/Berger-Røsland-samarbeidet i norsk politisk historie: Mens kvinnene nå styrer landets utenrikspolitikk, styrte deres ektemenn, Øystein og Stian, Oslo som henholdsvis byråd for helse og sosiale tjenester og byrådsleder.