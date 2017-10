Ap vil bremse retur av mindreårige afghanere

Ap sikret regjeringen flertall for å gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige asylsøkere å få opphold i Norge. Nå snur partiet og foreslår et sårbarhetskriterie som skal gi flere opphold. Men stans i retur, blir det ikke.

Etter at Arbeiderpartiet var med å sikre regjeringen flertall for å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt, har antall enslige mindreårige som får midlertidig opphold i Norge, eksplodert.

Nå synes Arbeiderpartiet det har gått for langt:

Onsdag vedtok partiets stortingsgruppe å fremme et eget forslag om å innføre et sårbarhetskritere slik at færre asylungdommer får midlertidig opphold i Norge.

– Da rimelighetsvilkåret ble fjernet i lovverket, informerte ikke regjeringen om at det ville føre til økning i midlertidighet. Flere stiller nå spørsmål ved UDIs behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Derfor må gjøres en sårbarhetsvurdering i saksbehandlingen. Det vil overraske meg om ikke flere vil komme innunder ordningen og får bli i Norge, sier Aps Rigmor Aaserud til VG.

– Hva er forskjellen på et rimelighetsvilkår, som dere var med på å fjerne, og sårbarhetskriteriet som dere nå vil ha inn?

– Rimelighetsvilkåret er lovfestet. I behandlingen på Stortinget fikk vi beskjed om at det ikke skulle bety noe for midlertidigheten. Istedenfor å gå omvei om lovverket, legger vi inn forslag om å vurdere sårbarhetskriterier i saksbehandlingen. Jeg tenker at vårt forslag kommer til en behandling slik at vi kan fatte et vedtak i desember.

En midlertidig stans i retur av enslige mindreårige til Afghanistan, som SV, MDG og Rødt har foreslått, vil Ap ikke være med på.

– Vi er skeptisk til å innføre midlertidig stans. Vår holdning er at vi må se på kriteriene man vurderer etter, og at det er viktigste for oss, at vi får en saksbehandling som ivaretar enkeltindividet, sier Aaserud.

Kø av returer

Situasjonen for de mindreårige asylsøkerne er akutt: Fra september til desember i år er det 130 mindreårige asylsøkere som fyller 18 år og som skal returneres til hjemlandet. 128 av disse er afghanere.

Amnesty International mener Norge bryter folkeretten når vi returnerer personer til Afghanistan. I en fersk rapport melder Amnesty om at det har vært en kraftig økning i drap og overgrep på sivile i landet. Likevel mener norske myndigheter at kun to av Afghanistans 34 provinser er vurdert som «utrygge».

– Vil Aps forslag påvirke situasjonen disse ungdommene som skal returneres til Afghanistan i høst?

– Hvis det allerede nå viser seg at det er støtte for vårt forslag, bør regjeringen ta hensyn til dette nå, sier Aaserud.

– Hvis forslaget først blir vedtatt i desember kan alle være utsendt?

– Det er ikke så mange andre måter å gjøre dette på. SVs forslag er oversendt komiteen på vanlig måte, og jeg kan ikke se at det vil få noen raskere behandling enn vårt, sier hun.

– Vil Aps forslag ha tilbakevirkende kraft slik at det kan gjelde for disse 130 likevel?

– Det tror jeg ikke vi vil gjøre. Det er ikke tanken bak. Vi er mest opptatt av å få flertall for forslaget vi legger frem nå.

SV: – Dette visste Ap

Karin Andersen i SV kjøper ikke Arbeiderpartiets forklaring om at en fjerning av rimelighetsvilkåret ikke ville ha noen betydning for midlertidigheten.

– Dette visste vi jo, sier Andersen og utdyper:

– I asylforliket ble Ap grepet av panikk og belønnet en regjering som lot kaoset oppstå, ved å legge seg kloss opp til dem i innstramningspolitikken. Alle visste betydningen av å fjerne rimelighetsvilkåret. Det kan ikke Ap gjemme seg bak. SV, KrF og Venstre advarte mot disse konsekvensene. Hvis Ap satte seg så lite inn i saken den gang at de ikke skjønte dette, var det uforsvarlig behandling, sier Andersen.

Hun mener det er bra Ap nå snur, men mener forslag de nå legger på bordet, ikke er nok hvis partiet faktisk vil få ned midlertidigheten.

– Skal du ha et kraftig nok signal, så er det sikreste Stortinget kan gjøre, å ende loven. I tillegg må Listhaugs instruksjonsadgangen over UNE fjernest. Hvis Ap ikke vil være med på å endre loven, så frykter vi at Listhaug vil fortsette å sende ut instruksjoner som nuller ut det Stortinget vedtar.

Sylvi: Liberalisering

Innvandringsminister Sylvi Listhaug kaller Aps forslag en liberalisering:

– Arbeiderpartiet har vinglet frem og tilbake i innvandringspolitikken i over to år. Ap innførte regelverket om midlertidig opphold i 2009 for å gjøre Norge mindre attraktivt for enslige mindreårige asylsøkere. De var med på asylforlik i 2015 og 2016, men nå vil de altså myke opp. Dette synes å være en klar liberalisering som kan bidra til at det kan komme flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge, sier hun til VG.

Hun sier videre at hun er skuffet over at Ap «ikke greier å holde stø kurs». Hun anklager partiet derimot for å bøye av når det kommer press fra ulike interessegrupper som vil ha åpnere grenser.

– Skal vi ta vare på velferdsmodellen vår og sikre at den er bærekraftig, og ta vare på våre verdier i et langsiktig perspektiv, må innvandringen kraftig ned i årene som kommer. Ap sørger for det motsatte dessverre også i denne saken.

– Er dette en liberalisering av asylforliket, Aaserud?

– Nei, det vil jeg ikke si. Der sa man at å fjerne rimelighetsvilkåret ikke skulle påvirke den faktiske behandlingen av saker. Dette er i tråd med intensjonen vi hadde da vi inngikk forliket.

–Er Ap blitt lurt av regjeringen siden dere mener vedtaket ikke er fulgt opp etter intensjonen?

– Jeg registrerer hva som sto i proposisjonen, sier Aaserud.

Flykter når 18-årsdagen nærmer seg

Politiet har advart at en stor andel av de mindreårige asylsøkerne som skal tvangsreturneres, går under jorden når 18-årsdagen nærmer seg for å rømme unna en tvangsretur til Afghanistan.

Så langt i år har 90 barn med midlertidig opphold forsvunnet fra norske mottak. Samtidig har norske mottak for enslige mindreårige meld om selvskading, uro, angst og traumer for barn som venter på å bli sendt ut.

En fersk rapport fra NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen viser at halvparten av de asylungdommene som har fått midlertidig opphold siden 2009, har forsvunnet. Flesteparten har rømt i år.

– Vi er bekymret over det som skjer, og at det ikke oppleves som det vi ble enige om i forliket. Noen sier at vi vedtok dette på landsmøtet, så hvorfor har vi ikke fremmet dette forslaget tidligere. Vel, vi hadde tenkt til å vinne valget og da kunne vi styrt dette selv. Nå må vi ta det fra Stortinget, sier Aaserud i Ap.

