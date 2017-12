Ap tror ikke på Erna Solbergs  sykelønnsgaranti

Ap frykter at regjeringen vil gi etter for Venstre og kutte i sykelønnsordningen når forhandlingene om ny regjeringsplattform starter over nyttår.

– Venstre har programfestet å innføre en moderat egenandel i sykelønnsordningen. Det kan være en gylden mulighet for regjeringen å endre ordningen, også fordi IA-avtalen går ut og skal reforhandles i 2018, sier Arild Grande (Ap) til VG. Han sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Slik var Ernas garanti



Ap sier nå at statsminister Erna Solbergs løfte om å avstå fra endringer i sykelønnsordningen, som hun ga til VG fra valgkampen i august, kan bli brutt i møte med Venstres forhandlere.

Høyre-lederen sa i VG 27.august at «verken vi eller Frp har noen planer om det i neste stortingsperiode».

– Snedig at hun ikke nevnte Venstre. Men vi kjenner lusa på gangen og tror at de vil kutte i sykelønn om de får sjansen, sier Arild Grande nå.

Høyre: Garantien gjelder fortsatt



GRANTIEN GJELDER: Høyre-nestleder Jan Tore Sanner ber Ap roe seg ned i sykelønnsdebatten. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Men Høyre-nestleder og kommunalminsiter Jan Tore Sanner (H) avviser dette blankt:

–Nå må Ap roe seg ned. Det vi sa i august, gjelder også i desember. Ap burde ha lært fra valgkampen at de eneste som taper på denne typen skremmebilder er Ap selv, sier Sanner til VG.

Venstre: Vil ikke provosere

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til VG at de vil diskutere bærekraften i hele velferdssystemet med Høyre og Frp når regjeringsforhandlingene starter i januar, og at sykelønnsordningen kan bli en del av den diskusjonen:

– Det jeg kan si, er at eventuelle endringsforslag må komme gjennom dialog med partene i arbeidslivet. Vi har ikke behov for å provosere noen, sier Venstre-lederen.

Vil ikke forlenge



Arild Grande har også merket seg hva arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sa til DN denne uken, at hun ikke vil forlenge den gjeldende avtalen om inkluderende arbeidsliv i dagens form, fordi den ikke har redusert sykefraværet vesentlig.

– Vi vet jo at Høyre og Frp lenge har ønsket endringer, sist stoppet endringene fordi de ble ansett å bryte med IA-avtalen. Når avtalen går ut i 2018 og skal reforhandles, så oppstår en gylden mulighet for de to partiene, sammen med Venstre, for å endre sykelønnsordningen, sier Ap-representanten.

Jan Tore Sanner utelukker ikke endringer i IA-avtalen neste år:

– Det er helt naturlig at når IA-avtalen går ut, så evaluerer man resultatet til nå, og hva slags virkemidler som gjelder videre. Avtalen har flere virkemidler. Men når det gjelder sykelønnsordningen, gjelder det vi sa i august, svarer Jan Tore Sanner.

– Men både Venstre og alle fire ungdomsorganisasjonene på borgerlig side vil kutte i ordningen?

– Verken Venstre eller ungdomspartiene har flertall på Stortinget, sier Sanner.

Slik ville Venstre kutte



I sitt alternative budsjettforslag tidligere i høst, ville Venstre overføre ansvaret for feriepenger til arbeidsgiverne, mot at arbeidsgiverperioden ble kortet ned

Ifølge Venstres beregninger ville dette stramme inn 700 millioner kroner i ordningen. Men forslaget ble ikke med i budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.