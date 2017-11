Stor skepsis til Hagen før skjebnemøte

Mandag møttes Stortingets presidentskap og partienes parlamentariske ledere, i et forsøk på å løse det betente spørsmålet om Carl I. Hagen (Frp) skal få plass i nobelkomiteen.

Hagen vant nominasjonen i sitt eget parti forrige uke, men hvem som får plassen avgjøres av Stortinget. Arbeiderpartiet, SV og Venstre varslet på forhånd at de motsetter seg Hagen i nobelkomiteen.

Deres innvendinger er formelle:

Hagen er vara på Stortinget for Frp, og Nobelkomiteen skal være uavhengig.

– Det er ikke han som person, men at han er vara på Stortinget og kan komme til å sitte her som er negativt. Og da kan det bli stilt nye spørsmål ved om den komiteen har den uavhengigheten som er nødvendig for å ta avgjørelser som ikke kobles til norske myndigheter, sier Jonas Gahr Støre (Ap) på vei inn i møtet.

Til DN beskrev han Erna Solberg som «feig» fordi hun ikke ville ta stilling til Hagen.

Han avviser også bestemt at saken handler om Carl I. Hagen som person.

KrF har hittil ikke avklart sitt standpunkt, men også partileder Knut Arild Hareide uttrykker tydelige motforestillinger på vei inn i møtet.



– Vi er skeptiske til at vararepresentanter sitter i nobelkomiteen. Det har vært et kutyme for at det ikke skjer, og det skal vi ta inn i møtet, sier han til VG.

TIL NOBELKOMITEEN: Carl I. Hagen ønsker plass i nobelkomiteen, men vervet kan komme i konflikt med hans rolle som vara i Stortinget. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Hagen er vara for både Mazyar Keshvari og Christian Tybring-Gjedde, og kan måtte tre inn i deres plasser i både Utenriks- og forsvarskomiteen og Kontroll og konstitusjonskomiteen i løpet av de neste fire årene.

Dette kan brukes til å problematisere Nobelkomiteens uavhengighet, slik Kina gjorde det da Liu Xiabo vant fredsprisen i 2010.

– Satt på spissen: Vi har for eksempel et stort naboland der det finnes mennesker som kan være aktuelle for Nobelprisen. Om det skulle skje vil det være veldig lett å klistre dette til norsk politikk, all den tid et av komiteens medlemmer kan møte jevnlig i komiteene som har med forsvar- og utenrikspolitikk å gjøre, sier Venstres nestleder og en av Stortingets visepresidenter Abid Raja, til VG i forkant av møtet.

– Det vil være helt absurd, og jeg vil advare mot det på det sterkeste, fortsetter han.

Hagen selv ønsker ikke å kommentere møtet overfor VG, og skriver i en SMS at han avventer Stortingets endelige beslutning.