Frp tar ny diskusjon om Hagen i nobelkomiteen

Det ble ingen endelig avklaring om Carl I. Hagens nominasjon til nobelkomiteen mandag, men partiene ber Frp gå en ny runde på om det er ham de ønsker.

Det var stortingspresidenten og de parlamentariske lederne som møttes mandag. I møtet drøftet de problemstillingene knyttet til å gi stortingsvara Carl I. Hagen en plass i nobelkomiteen.

Det ble ikke tatt noen avgjørelser i møtet, men de andre partiene ba Frp revurdere Hagens innstilling.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier de nå vil diskutere saken i partiet.

– Hvis vi opprettholder Carl I. Hagens kandidatur kan det oppstå en situasjon i Stortinget med motkandidater og slike ting, så vi skal i hvert fall ha en samtale internt i vårt parti rundt den situasjonen, sier Limi etter møtet.

Han avviser at partiet har endret oppfatning etter møtet, eller at det har kommet fram noe nytt.

– Vi kan konstatere at det ikke finnes noen regler som tilsier at Hagen ikke er valgbar til komiteen, sier han.

Hagen vant nominasjonen i sitt eget parti forrige uke, men hvem som får plassen avgjøres av Stortinget.

Hagen-saken har satt to viktige prinsipper i konflikt. På den ene siden er det vanlig at partiene selv bestemmer hvem de vil sette inn i «sine» plasser i forskjellige verv, men på den andre siden skal nobelkomiteen være uavhengig av norske myndigheter.

SKEPTISK: Aps partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Mattis Sandblad , VG

Vil gjøre reglene tydeligere

Aps leder Jonas Gahr Støre gjentar etter møtet at han ønsker klarere regler for hvem som kan velges til nobelkomiteen.

– Det tror jeg vi må tydeliggjøre enda mer. Det opplever jeg at det er enighet om rundt bordet, men i første omgang så er det en tydelig henstilling til Frps stortingsgruppe å revurdere., sier Jonas Gahr Støre (Ap) på vei ut av møtet.

Arbeiderpartiet har tidligere varslet at det kan bli aktuelt å støtte en motkandidat til Hagen, og flere av partiene har allerede gått kraftig ut mot hans nominasjon til komiteen.

Frps Limi begrunner diskusjonen partiet nå skal ta, med risikoen for at de kan miste sin plass i nobelkomiteen dersom de opprettholder Hagens kandidatur.

Hagen selv ønsker ikke å kommentere møtet overfor VG, og skriver i en SMS at han avventer Stortingets endelige avgjørelse.

TIL NOBELKOMITEEN? Carl I. Hagen ønsker plass i nobelkomiteen, men vervet kan komme i konflikt med hans rolle som vara i Stortinget. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Vil være absurd



Hagen er vara for både Mazyar Keshvari og Christian Tybring-Gjedde, og kan måtte tre inn i deres plasser i både Utenriks- og forsvarskomiteen og Kontroll og konstitusjonskomiteen i løpet av de neste fire årene.

Om man kan brukes til å problematisere Nobelkomiteens uavhengighet, slik Kina gjorde det da Liu Xiabo vant fredsprisen i 2010.

– Satt på spissen: Vi har for eksempel et stort naboland der det finnes mennesker som kan være aktuelle for Nobelprisen. Om det skulle skje vil det være veldig lett å klistre dette til norsk politikk, all den tid et av komiteens medlemmer kan møte jevnlig i komiteene som har med forsvar- og utenrikspolitikk å gjøre, sier Venstres nestleder og en av Stortingets visepresidenter Abid Raja, til VG i forkant av møtet.

– Det vil være helt absurd, og jeg vil advare mot det på det sterkeste, fortsetter han.

Ikke første gang

Hverken Høyre eller Senterpartiet har avklart sine standpunkt. Til Aftenposten sier parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) at hun håper å oppnå felles forståelse under møtet.

Det er ikke første gang en slik dobbeltrolle har oppstått. Også Arbeiderpartiets Thorbjørn Jagland og SVs Ågot Valla hadde i 2009 en slik dobbeltrolle. De ble valgt inn i Nobelkomiteen far 1. januar 2009, samtidig som de satt som stortingsrepresentanter til etter valget på høsten samme år, skriver Nettavisen. Også Hagens forgjenger i komiteen for Frp har møtt på Stortinget mens hun satt der, ifølge NTB.

Disse tilfellene har imidlertid inntruffet mot slutten av vedkommendes stortingskarrierer, mens Hagen, om han får plassen, vil være vara og komitémedlem samtidig i fire år.