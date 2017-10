Dette er favorittene til Nobels fredspris 2017

Atomvåpenbekjempelse og Syria-relaterte kandidater er blant favorittene.

Hele 318 personer og organisasjoner er foreslått som kandidater til Nobels fredspris i år, og spekulasjonene er i full gang. Mottageren av årets fredspris blir offentliggjort i morgen, fredag 6. oktober.

– I et år med stor usikkerhet, hvor atomspøkelset for alvor er kommet tilbake på den internasjonale agendaen og hvor verdensledere ikke tar ansvar for fred og sikkerhet, er Nobels fredspris viktig, sier leder Alfredo Zamudio ved Nansens Fredssenter.

Atomforhandlingene og Iran-avtalen

Direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning (PRIO) har Irans utenriksminister Mohammad Javan Zarif og EUs «utenriksminister» Federica Mogherini øverst på sin liste over kandidater til årets fredspris. Han tror de får prisen for sin rolle som tilretteleggere i atomforhandlingene mellom Iran og EU, USA, Kina og Russland.

– I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell, er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen. En pris til tilretteleggerne av «Iran-avtalen» vil også understreke at avtalen har et solid fundament som vil bestå selv om USA skulle trekke sin støtte, sier Urdal til NTB.

VG forklarer: Dette er den historiske atomavtalen

SPEKULASJONER: Hvem blir den lykkelige eier av årets Nobels fredspris-medalje i 175 gram 18 karat, sertifisert gull? Foto: Fernando Vergara , AP

Atomavtalen gjør verden i stand til å følge med på det iranske atomprogrammet. Den trådte i kraft i januar i fjor etter ti år med forhandlinger. Avtalen var ikke bare et gjennombrudd for denne spesifikke konflikten, men er også det første eksempelet på en større konflikt som EU har meglet i med suksess etter at «utenriksminister»-posten ble opprettet i 2009, mener PRIO-direktøren.

Se også: I 2015 ga Camilla Waszink VG en historietime om kampen mot atomvåpen (artikkel fortsetter etter video):



Også nobelhistoriker Asle Sveen har aktørene bak atomavtalen med Iran øverst på lista over fredspriskandidater.

– Iran-avtalen dekker alt som ligger i Alfred Nobels testamente, nemlig fred, nedrustning og brorskap mellom folkene, sier Sveen til NTB.

Norge dropper avtale om atomnedrustning: – Verden undrer seg

PÅ TOPPEN: Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif og italienske Federica Mogherini, som er utenrikssjef i EU og visepresident i EU-kommisjonen, troner på toppen av flere favorittlister. Foto: Joe Klamar , AFP

Ni fredspriser

Kampen mot atomvåpen er blitt hedret med en fredspris hele ni ganger siden 1950-tallet. Norges Fredsråd og Nansens Fredssenter mener også at det er på tide med en ny pris til atomvåpenbekjempere.

Fredsrådets favoritt er Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). I juli i år vedtok FN et historisk forbud mot atomvåpen, som ICAN har kjempet for i en årrekke. Atommaktene og de fleste NATO-landene, deriblant Norge, valgte imidlertid å stemme imot.

– En fredspris til atomvåpenbevegelsen i år understreker viktigheten av forbudet, og vil sende et sterkt signal til verdenssamfunnet – og da særlig landene som har valgt å stille seg utenfor forbudet, skriver Norges Fredsråd i en pressemelding.

Nansens Fredssenter trekker på sin side fram Nuclear Threat Initiative (NTI), som ble stiftet i 2001 av den amerikanske senatorer Sam Nunn og filantropen Ted Turner. NTIs leder, tidligere energiminister Ernest J. Monitz, var også blant USAs sjefforhandlere i atomavtalen med Iran.

«Fredens sekretær»: – Veldig skuffet over Suu Kyi

TOPPKANDIDAT: FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, snakker med syriske flyktninger i en flyktningleir i Libanon. Foto: Bilal Hussein , AP

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

På annenplass på kandidatlisten har både PRIO-direktør Henrik Urdal og nobelhistoriker Sveen satt opp FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Få saker har dominert den politiske agendaen i Europa like mye som flyktningkrisen, selv om det hverken er et nytt problem eller begrenset til Europa. Verden i dag står overfor en fluktproblematikk man aldri tidligere har sett maken til, og mer enn 65 millioner mennesker er drevet på flukt verden over. Samtidig har mange land strammet inn adgangen og i flere tilfeller stengt grensene.

– I denne situasjonen har UNHCR vist sin kapasitet og integritet i å stå opp for flyktningenes rettigheter og behov igjen og igjen. De arbeider utrettelig for å bøte på konsekvensene av krig, sier Urdal.

– Flyktninger trenger en stemme i verden, og det er ingen som er bedre rustet til å gi dem dette enn Filippo Grandi og UNHCR. Selv om byrået allerede har mottatt Nobels fredspris to ganger, bør det igjen bli vurdert som en sterk kandidat, mener Urdal.

EUs brev til Listhaug: Ta imot flere kvoteflyktninger!

AKTUELL: Den tyrkiske Cumhuriyet-redaktøren i eksil, Can Dündar. Foto: Arne Dedert , AP

Cumhuriyet og Can Dündar

Avisen Cumhuriyet og den tidligere redaktøren og spaltisten Can Dündar er dømt for å ha avslørt statshemmeligheter og for å ha hjulpet terrorister, og eksemplifiserer president Recep Tayyip Erdogans angrep på pressefriheten i Tyrkia. Denne høsten står ytterligere 17 Cumhuriyet-journalister tiltalt for å være delaktige i terrorisme. Cumhuriyet er imidlertid en av landets eldste sekulære aviser, og er internasjonalt anerkjent for sin uredde og upartiske journalistikk.

– En Nobels fredspris til Can Dündar og Cumhuriyet ville vært en velkommen støtte for pressefriheten og sivilsamfunnet i et land hvor slike friheter blir sjeldnere og sjeldnere. Det ville også understreket Erdogan-regimets uakseptable ødeleggelse av Tyrkias sekulære demokrati.

Bakgrunn: Rettssaken som kan bety slutten for en kritisk presse i Tyrkia

KANDIDATER: Gambiere jubler og tar selfier med senegalesiske ECOWAS-styrker som intervenerte i hovedstaden Banjul og sikret den demokratiske maktovertagelsen. Foto: Jerome Delay , AP

De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (ECOWAS)

ECOWAS har også tidligere stått på PRIO-direktørens liste. Begrunnelsen er at organisasjonen har lykkes i å kombinere diplomatiske virkemidler med potensiell militærbruk, og dermed sikret en demokratisk maktovertagelse i Gambia. Organisasjonen viser også hvordan økt politisk og økonomisk samhandling bidrar til å støtte langsiktig regional stabilitet.

– Etter denne suksessen har det kommet oppfordringer om lignende tiltak fra Den afrikanske union for å sikre fredelige overganger også i andre land på kontinentet, slik som Burundi, Sør-Sudan og Zimbabwe, påpeker Urdal.

Kommentar: En despot trer av

FAVORITTER: Medlemmer av det syriske sivilforsvaret, også kjent som De hvite hjelmene, henter ut et offer fra ruinene av en ødelagt bygning etter et flyangrep mot byen Idlib tidligere i år. Foto: Omar Haj Kadour , AFP

De hvite hjelmene

PRIO-direktørens femte kandidat er også flere andres favoritt: Det syriske sivilforsvaret, kjent som De hvite hjelmene, og deres leder Raed al Saleh, er aktuelle kandidater til fredsprisen for deres arbeid for å redde liv og hjelpe skadde i det krigsherjede Syria.

– En pris til De hvite hjelmene ville ikke bare være en pris for det humanitære arbeidet, den ville også gitt oppmerksomhet til de bemerkelsesverdig robuste kreftene i samfunn som er rammet av væpnet konflikt, påpeker PRIO-direktøren.

Hvite hjelmer-hjelpearbeider til VG: En ond sirkel av galskap og helvete

KANDIDAT: American Civil Liberties Union (ACLU), Den amerikanske borgerrettsunionen, er blant bookmakernes favoritter. Foto: Luis M. Alvarez , AP

Hjelper voldtatte i Kongo

Den kongolesiske kirurgen og gynekologen Denis Mukwege har i en årrekke figurert på favorittlistene til å bli tildelt Nobels Fredspris. Han er igjen nominert for sitt arbeid med å behandle kvinner og barn som har fått underlivet ødelagt etter voldtekt og mishandling. I tillegg er han en uredd talsperson som med livet som innsats står opp mot manglende vilje til å stille gjerningsmenn, FN og myndigheter til ansvar for det som skjer. NOMINERT: Den kongolesiske kirurgen og gynekologen Denis Mukwege fotografert utenfor Panzi-sykehuset i Bukavu, øst i Kongo. Foto: Marc Jourdier , AFP

Bookmaker-favorittene

Hos spillselskapene er det spesielt fire kandidater som peker seg ut, tre av dem gjengangere: De hvite hjelmene, pave Frans og Tysklands statsminister Angela Merkel.

Den amerikanske borgerrettsunionen ACLU, som har gått ut mot flere av Trumps kontroversielle forslag, er den fjerde toppkandidaten.

Trump selv er også på spillselskapenes lister, men er i gruppen med andre statsledere som har svært høye odds – deriblant Vladimir Putin og Rodrigo Duterte.

Fjorårets fredsprisfavoritter: Disse ville ha skapt mest bråk for Norge

Hvem som helst kan bli nominert

Den norske Nobelkomiteen baserer sitt valg på gyldige nominasjoner som er mottatt innen 31. januar. De fem komitémedlemmene kan deretter nominere sine egne favoritter innen det første komitémøtet.

Hvem som helst kan bli nominert, men det er bare noen utvalgte som har retten til å nominere – deriblant medlemmer av nasjonalforsamlinger og regjeringer, nåværende og tidligere medlemmer av Nobelkomiteen, tidligere mottagere av Nobels fredspris, professorer i enkelte fagdisipliner, direktører av fredsforsknings- og utenrikspolitiske institutter, i tillegg til medlemmer av internasjonale domstoler.