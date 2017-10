Ap sier nei til å tvinge gjennom et atomvåpen-forbud

Ap vil ikke tvinge regjeringen til å underskrive et forbud mot atomvåpen. SV sier det er et uklokt og helt uforståelig prinsipp.

Fredsprisvinneren ICAN var fredag krystallklar i sin oppfordring: Norge må signere FN-forbudet mot atomvåpen. Men statsminister Erna Solberg var like krystallklar tilbake: Høyre/Frp-regjeringen ikke kommer til å «støtte forslag som svekker NATO».

Nå ligger ballen hos Arbeiderpartiet, som likevel kan skape et flertall på Stortinget for å signere FN-forbudet. Men selv om de er for et forbud mot atomvåpen, vil de ikke tvinge regjeringen.

– Nei, vi ønsker ikke å underskrive en avtale nå. Det er regjeringen som må underskrive en avtale, for det er regjeringen som har det overordnede ansvaret i norsk utenrikspolitikk, sier fungerende utenrikspolitisk talsperson i Ap, Eirik Sivertsen, til VG.

– Vi vil ikke sitte i Stortinget og detaljinstruere regjeringen om hvilke avtaler de skal eller ikke skal underskrive, understreker han.



Og regjeringen sier helt klart nei til å underskrive.

Lysbakken: – Helt uforståelig prinsipp

– Hvis dere ikke vil tvinge det gjennom er det vel ingen mulighet for å få regjeringen til å snu her?

– Ap kommer ikke til å fatte et vedtak der vi detaljinstruerer regjeringen om hvordan de skal gjennomføre norsk utenrikspolitikk. Det er svaret nei på, svarer Sivertsen.

– Men regjeringen kan ikke bare ignorere den politiske virkeligheten, det handler om hvordan Stortinget skal kunne stole på at regjeringen tar Norge i en riktig retning. Hvis man velger å sette prestisje fremfor å lytte til Stortinget, er det ikke sikkert at det er klokt politisk håndverk, sier Ap-talspersonen.

SV-leder Audun Lysbakken sier Ap sier fra seg muligheten til å gå imot regjeringens politikk.

– Det er et helt uforståelig prinsipp. Det kan ikke være slik at Ap garanterer for at en mindretallsregjering med Høyre og Frp skal bestemme i alle utenrikspolitiske spørsmål, sier Lysbakken til VG.

– Det er et uklokt prinsipp som gir Høyre og Frp unødvendig mye makt og jeg tror det vil møte liten forståelse hos de rødgrønne velgerne hvis Ap skal la Høyre og Frp bestemme på dette feltet alene, sier Lysbakken.



Venstre er positive til atom-forslag



Tirsdag skal SV legge frem et nytt forslag på Stortinget på atomvåpen-forbud. På Dagsnytt 18 på NRK i kveld beskrev SV-leder Audun Lysbakken det som en slags konsekvensutredning.

– Det logiske steget for et land som ønsker å ratifisere eller signere FN-avtalen, er det Sverige nå gjør. De setter først i gang en undersøkelse om å underskrive traktaten. Og vi vil at Norge skal gjøre det samme, sier Lysbakken til VG.

– Det vil si at det vil være mulig for de andre partiene å ta endelig stilling til om Norge faktisk skal signere traktaten når det arbeidet er ferdig.

Venstre-leder Trine Skei Grande er positiv.



– Jeg har ikke sett ordlyden, men vi har stemt for dette tidligere. Det er Ap som har «backet» regjeringen, sier Grande til VG.



KrF-leder Knut Arild Hareide vil imidlertid ikke si om de vil stemme for SV-forslaget.



– Vi vurderer forslaget når vi ser det, skriver Hareide i en sms til VG.



Heller ikke Ap vil avklare om de vil stemme for SVs atomvåpenforslag i Stortinget. Ap har i sitt program at et forbud mot atomvåpen skal være et langsiktig mål.

– Jeg vil ikke forskuttere hva som blir konklusjonen av den behandlingen, fordi den skal innom en ordinær behandling i Aps stortingsgruppe. Og der er det 49 stortingsrepresentanter som har meninger på dette, sier Sivertsen (Ap) til VG.



