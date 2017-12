Nobelprisvinnere hyllet med fakkeltog og krav om norsk støtte til FN-forbud

Fakkeltoget til ære for fredsprisvinnerne i ICAN ble også et demonstrasjonstog med krav om at Norge må støtte FN-forbudet mot atomvåpen.

Om lag 2.000 mennesker trosset desemberkulden søndag kveld og samlet seg på Jernbanetorget for å høre appeller, før de tente faklene og marsjerte opp Karl Johan. Blant dem var noen titalls såkalte hibakusha – japanere som overlevde USAs atomangrep på byene Hiroshima og Nagasaki.

Tradisjonen tro kom årets vinnere av Nobels fredspris, ICAN-leder Beatrice Fihn og Hiroshima-overleveren Setsuko Thurlow, ut på balkongen på Grand hotell og tok imot hyllesten.

«Yes, ICAN» ropte folkemengden taktfast før den brøt ut i allsang. Med ordene fra 60-tallets fredshymne «We shall overcome» i ryggen, gikk de to kvinnene inn i varmen og satte seg til bords med kongelige og andre gjester.

Som nobelseremonien i Oslo rådhus tidligere på dagen, var fakkeltoget i år sjeldent aktuell for norsk politisk debatt. Mange bar bannere og plakater med krav om at Norge må slutte seg til forbudet som ble vedtatt i FN i sommer, ICANs hittil største seier.

– Ubegripelig ødeleggelse

I rådhuset rørte Thurlow tilhørerne til tårer med sitt sterke vitnesbyrd fra dagen da hjembyen hennes ble utslettet. 13-åringen kom til seg selv i skoleruinene.

– De fleste av mine klassekamerater som var i den bygningen, ble brent levende. Rundt meg så jeg en total og ubegripelig ødeleggelse, fortalte Thurlow i nobelforedraget.

Hun var skarp i sin kritikk av atommaktene og dem som ikke vil støtte FN-forbudet.

KREVER FORBUD: Mange som gikk i fakkeltoget søndag bar faner med slagord, og krever at Norge stemmer for forbud mot atomvåpen i FN. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Alle ansvarlige ledere kommer til å signere denne traktaten. Og historien vil ikke være nådig mot dem som avviser den, sa Thurlow.

Noen meter unna satt en av dem, statsminister Erna Solberg (H). Regjeringen støtter at NATO har atomvåpen så lenge andre også har det. Selv etter å ha hørt fredsprisvinnernes sterke ord, holdt hun fast ved sitt syn.

– Det vi må få til, er gjensidig nedrustning og å få en verden som er fri for atomvåpen, men da må de som har atomvåpen, være med. Vi får ikke det gjennom en traktat som de som har atomvåpen, ikke er med på, sier Solberg.

Solberg bekrefter overfor NRK at hun bevisst lot være å klappe enkelte ganger under seremonien.

– Vi er de rasjonelle

Fihn tok et kraftfullt oppgjør med dem som kritiserer aktivistene for å være naive og urealistiske.

– Det er galskap å la disse våpnene bestemme over oss. Mange av våre kritikere hevder at vi er irrasjonelle, at vi er idealister uten noen form for bakkekontakt. At atomvåpenstatene aldri kommer til å gi avkall på sine våpen.

– Det er vi som representerer det eneste rasjonelle valget, hevdet hun.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen overrakte medaljen og diplomet til ICANs to representanter. Hun påpekte at kampen mot atomvåpen har blitt hedret med fredspris i alt tolv ganger, og sa at ICAN hedres for å ha gitt nytt momentum til arbeidet med å avskaffe dem.

– ICAN har lyktes med å skape et nytt engasjement blant vanlige folk mot atomvåpen. Kanskje er ikke organisasjonens akronym helt tilfeldig. I CAN, sa hun.

Atomvåpenmotstandere i salen smilte og tørket tårene om hverandre i løpet av talen.

Også Reiss-Andersen kritiserer atommaktene.

– Hadde nedrustningsarbeidet blitt gjennomført som forutsatt, ville ICANs kamp for et traktatfestet forbud mot atomvåpen vært overflødig, sa hun.

