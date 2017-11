Vil ikke steriliseres - får stønadsnei fra NAV

Kvinnen (34) fortviler over at hun får nei til arbeidsavklaringspenger fordi hun ikke er i «aktiv behandling». Behandlingen av hennes smertefulle endometriose er sterilisering.

34-åringen har siden 2015 vært syk med endometriose - en tilstand hvor vev av samme type som slimhinnen i livmoren finnes utenfor livmorhulen. For kvinnen har tilstanden gitt henne kroniske smerter og hun har siden 2015 vært delvis sykemeldt.

«Hun har dårlig livskvalitet, redusert funksjonsnivå og arbeidsevne på grunn av kroniske smerte, tretthet og konsentrasjonsvansker», skriver en spesialist i gynekologi i en erklæring om kvinnen.

Fikk nei flere ganger

Da retten på sykepenger frafalt etter ett år, søkte 34-åringen om arbeidsavklaringspenger. Men dette fikk hun nei til fra NAV fordi hun ikke var i «aktiv behandling».

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER ** Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Kilde: NAV

Den aktive behandlingen er flere av behandlerne hennes skissert til å være enten kirurgisk sterilisering ved fjerning av livmoren og eggstokkene eller kjemisk sterilisering ved å sette i gang overgangsalderen. Denne behandlingen vil ikke 34-åringen gjennomgå siden hun har lyst på barn sammen med samboeren sin.

– Jeg ble så glad da jeg fikk en diagnose, men jeg har skjønt i etterkant at en kvinnesykdom var det verste jeg kunne få fordi det ikke er respektert. Hvis man har vondt i en arm eller en fot, blir man ikke bedt om å amputere foten, sier kvinnen til VG.

Hun ønsker å være anonym.

Kvinnen har nå fått gjentatte avslag fra NAV. Senest i forrige uke fikk kvinnen et nytt avslag. Saken er nå sendt til NAVs klageinstans.

– NAVs oppfatning var at kvinnen hverken hadde behov for tiltak, siden hun allerede hadde en jobb som var tilpasset hennes helsetilstand, og at hun heller ikke hadde planlagt eller deltok i en pågående behandling som ville kunne bedre arbeidsevnen, sier avdelingsdirektør i NAV Arbeid og ytelser, Gry Bovard Hansen, til VG.

Kvinnen mener hun er i aktiv behandling fordi hun får hjelp til smertelindring og har henvisning til fertilitetsklinikk. Kvinnen er blitt operert for sin endometriose, men har fortsatt smerter.

– At noen andre skal bestemme over min kropp og min fremtid, synes jeg er helt forferdelig, sier hun.

Skal vurdere klagesak



VG har fått tilgang til dokumenter som bekrefter diagnosen, avslagene og vedtaket til NAVs klageinstans.

– NAV har ikke under noen omstendighet bedt kvinnen gjennomføre behandlingen spesialisten beskriver. Vi har selvfølgelig forståelse for hennes standpunkt, men NAVs oppgave er å vurdere om vilkårene i folketrygdloven er oppfylt. I denne saken ble det i første instans konkludert med at vilkårene ikke var oppfylt, sier avdelingsdirektør Hansen.

– Vi beklager at saken har tatt tid, men det er viktig å vurdere alle forhold grundig, legger hun til.

Endometriose kan bli bedre av en graviditet fordi hormonnivåene i kroppen endres. Kvinnen har fått henvisning til en fertilitetsklinikk fordi endometriose kan gjøre det vanskelig å unnfange på naturlig vis.

Men 34-åringen ønsker ikke å sette i gang fertilitetsbehandlingen før hun har fått en avklaring fra NAV. Hun sier at hun ikke klarer å jobbe mer enn 50 prosent, og siden hun ikke får arbeidsavklaringspenger er hun redd for at det blir for vanskelig økonomisk med en svangerskapspermisjon på halv inntekt, samt at det er en utfordring å betale egenandelen for IVF-forsøkene på 30.000 etter to år med redusert inntekt.

– Jeg føler at livet mitt er satt på vent. Jeg føler meg maktesløs og vet ikke hva jeg skal gjøre med at systemet fungerer sånn, sier kvinnen.