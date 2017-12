Både Arbeiderpartiet og SV reagerer på at en endometriose-rammet kvinne ikke får NAV-stønad fordi hun ikke vil steriliseres.

Torsdag skrev VG om en 34 år gammel kvinne med diagnosen endometriose. Kvinnen har vært delvis sykmeldt siden 2015, men får ikke arbeidsavklaringspenger (AAP) ettersom hun ikke er i aktiv behandling. I dette tilfelle er aktiv behandling skissert å være enten kirurgisk eller kjemisk sterilisering, noe kvinnen ikke vil gjennomføre ettersom hun ønsker egne barn.

– Dette er et eksempel på ubalansen mellom kjønnene i helseutfordringer. Det finnes flere eksempler på at kvinnesykdommer og kvinnehelse ikke får like god oppmerksomhet, sier Tuva Moflag (Ap) i helse- og omsorgskomiteen.

– Ville ikke bedt en mann om det samme

Hun mener at regelverket trenger opprydning. I et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker Moflag å utfordre statsråden på problemstillingen.

– Fertilitetsbehandlingen bør være å betrakte som aktiv behandling i hennes tilfelle. Gi kvinnen støtte ut fra smertetilstanden hennes, ikke om hun har en livmor eller ikke. Det er opprørende å se at en kvinne som ønsker barn, blir bedt om å sterilisere seg for å få innvilget arbeidsavklaringspenger, sier hun.

NAV presiserer at de aldri har bedt henne sterilisere seg, men har gitt henne gjentatte avslag på AAP. Moflag mener det finnes flere eksempler på at menn og kvinner blir behandlet forskjellig i helsespørsmål.

– Arbeiderpartiet har tatt opp dette ved flere anledninger. Et konkret eksempel er hjerteinfarkt: Det finnes vesentlige forskjeller på hjerteinfarkt hos menn og kvinner, men kunnskapen om dem er skjev til fordel for menn. Du ville ikke bedt en mann om å sterilisere seg for å få økonomisk støtte, sier Moflag.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ikke gå inn i denne enkeltsaken eller presisere hvilke behandlinger som gir rett på AAP. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I et skriftlig spørsmål til Anniken Hauglie, datert 26. oktober, ønsker Solfrid Lerbrekk (SV) i helse- og omsorgskomiteen svar på om ministeren er villig til å sikre unntak fra regelen om arbeidsavklaringspenger for tilfeller som den 34-årige kvinnen.

– Jeg anser det ikke som hensiktsmessig at regelverket for arbeidsavklaringspenger skal detaljert angi hva slags medisinsk behandling som gir rett til arbeidsavklaringspenger. Jeg kan heller ikke ta stilling til de vurderinger som er gjort i den aktuelle enkeltsaken som representanten har tatt opp, er svaret fra arbeids- og sosialministeren.

Hauglie henviser til regelverket og retten til å klage på det vedtaket som NAV har fattet. Utover det ønsker ikke departementet å kommentere enkeltsaker eller kritikken fra Ap og SV.

– Reglene bør endres

SVs Karin Andersen mener at svaret viser en sjokkerende liten interesse for 34-åringens problemstilling.

– Det er et menneske i en svært vanskelig livssituasjon, og om regelverket virkelig pålegger kvinnen å sterilisere seg i en alder av 34 år bør reglene endres, sier Andersen til VG.

ETTERLYSER REGELENDRING: Karin Andersen vil ha en klargjøring av retningslinjene i lys av denne saken. Her er hun i vandrehallen i november. Foto: Frode Hansen , VG

Hun forteller at SV vil be ministeren klargjøre om regelverket setter en stopper for at kvinner som trenger behandling for barnløshet kan få arbeidsavklaringspenger uten krav om sterilisering.

– Samfunnet bruker store penger i helsevesenet på å hjelpe barnløse. Arbeidsministeren mener tydeligvis at reglene hun har ansvar for kan sparke beina unna mulighetene for at en slik behandling kan lykkes, sier Andersen.