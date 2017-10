Jordskjelvet i natt er det 12. i Norge i år

– Jeg trodde det kom et jetfly rett mot huset, som plutselig dreide av, sier Charlotte Andersen fra Harestua i Oppland. Andre melder om «basslyd» i Holmenkollen, småristing i sengen i Rælingen og rullende drønne over Disen i Oslo, under nattens jordskjelv.

Syv minutter over klokken to natt til søndag ble det registrert et jordskjelv, med episenter i Lillomarka, i den sørlige delen av Nordmarka, nord for Oslo. Skjelvet ble målt til en styrke på 2,5 av NORSAR.

Jordskjelvet utløste et lite skred av meldinger til NORSAR. Instituttet har alltid en jordskjelvvakt på jobb. Meldingene tikket også inn vi nettsiden jordskjelv.no.

– Mer enn femti mennesker kontaktet oss i natt for å fortelle om rystelser. Flere av dem som henvendte seg var bekymret, og ville vite om det kan komme flere skjelv, sier leder for jordskjelv-avdelingen ved NORSAR, seismolog Dominik H. Lang.

Til tross for at dette regnes som et mindre kraftig jordskjelv, ble det hørt og følt av folk i Oslo, på Romerike, i Bærum og helt opp til Hønefoss.

Også til VG strømmet det på med tips og beskrivelser fra flere steder på Østlandet, fra rett etter klokken to i natt (sommertid).

– Jeg trodde det kom et jetfly som plutselig svingte unna, sier Charlotte Andersen, bosatt på Harestua i Oppland. Andre tipsere beskriver skjelvet som «en sabla høy «basslyd» over Scandic Holmenkollen Hotell», «et kjempehøyt brak og småristing i sengen», i Rælingen, og «kraftig rullende drønn eller rumling», på Disen i Oslo.

– Venter dere flere skjelv, eller etterskjelv?

– Det er ingenting som tyder på at vi får flere jordskjelv nå. Så langt har vi ikke sett noen økning i seismisiteten, hverken før eller etter skjelvet. Det tyder på at jordskjelvet i natt var en isolert hendelse. Men jeg kan aldri utelukke nye skjelv, sier han.

God seismisitet

– Hva var det som skjedde i natt?

– De fleste skjelvene oppstår i det vi kaller Oslofeltet eller Oslofjordfeltet. Grunnen under området er en gammel riftsone som oppsto for flere millioner år siden. Da begynte kontinentalflatene å drive fra hverandre. Dette skapte et sår under Oslofjorden, som strekker seg helt opp til Mjøsa. Når flater til slutt blir separert, dannes det vi kaller en graben-struktur. Det er en innsynkning mellom to forkastninger i jordskorpen. I graben-strukturen er det god seismisitet, som vil si at det ofte oppstår jordskjelv. Slik er det over hele verden. Kjente eksempler på slik er Rhein-området i Tyskland og Viking-graben i den nordlige Nordsjøen.

Selv små skjelv som oppstår er guffent å oppleve. Dominik H Lang syns at det er nyttig at folk kontakter NORSAR når de kjenner en «uforklarlig» rystelse.

– Da få vi også et bedre bildet av skjelvet. Folk er blitt mer bevisste og har tilgang til mer data og informasjon, legger han til.

Kraftigst i Norge i år

Det er ikke uvanlig med jordskjelv i Norge, forteller seismologen. De siste 12 måneder har NORSAR registrert 11 hendelser, der det er meldt fra om rystelser. Nattens skjelv var det 12. i rekken i 2017.

De kraftige skjelvene registrert i Norge i år, skjedde i den 31. mai i Hornsund på Svalbard, med en styrke på 4,8 og den 30. juni i Nordsjøen, 20 mil fra Vestlandskysten. Det ble målt til 4,5 (se oversikt nederst i saken).

– Hvor utsatt er Norge?

– De fleste jordskjelv i Norge skjer offshore, langt unna. Dermed registrerer ikke folk flest det. Noen av disse skjelvene merkes først og fremst av dem som jobber på plattformer, men de er ikke kritiske, sier Dominik H. Lang.

Kraftigste i Oslo

Den 23. oktober 1904 klokken 11.27 var det en uvanlig kraftig aktivitet i Oslofeltet. «Oslofjordjordskjelvet» sendte i vei rystelser som førte til materielle skader på mange bygg i Oslo. Skjelvet ble målt til 5,4, og er det kraftigste målt i Oslo.

– Konsekvensene var ganske store, og det ble meldt om flere skader i Oslo. Blant annet Johanneskirken, som sto ved Christiania torg, fikk store skader. Men ingen liv gikk tapt, sier Lang.

Det bemerkelsesverdige med dette skjelvet var de såpass store skadene det medførte, påpeker seismologen.

Skjelvet oppsto nede i Oslofjorden cirka 25 kilometer sør for Hvaler, og rett vest for Strømstad. Årsaken til at det førte til materielle skader er nok at Oslo til dels ligger på tykk leirgrunn, noe som forsterker seismiske signaler, forklarer Lang.

Det kraftigste jordskjelvet målt i Norge skjedde i Rana i 1819 med en styrke M5.8.





Jordskjelv rapportert til NORSAR av mennesker i Norge i de siste 12 måneder:

29.10.17 Lillomarka, styrke 2.5

12.10.17 Masi (Finnmark), styrke 1.9

2.8.17 Hardbakke i Solund kommune i Sogn og Fjordane, styrke 3.2

30.6.17 Nordsjøen (200 km utenfor vestlandskysten), styrke 4.5

25.6.17 Haugesund, styrke 2.7

31.5.17 Hornsund (Svalbard), styrke 4.8

30.4.17 Flekkefjord, styrke 3.0

14.2.17 Meløy (Nordland) (mellom Mo i Rana og Bodø), styrke 2.0

2.2.17 Elverum (Hedmark), 2.0

5.1.17 Nord-Trøndelag, styrke 2.8

29.12.16 Meløy (Nordland) (mellom Mo i Rana og Bodø) offshore, styrke 3.7

11.10.16 Vest for Florø, styrke 1.8

Største jordskjelv i Norge:

22.12.1759: 5.6 Kattegat

31.08.1819: 5.8 Rana (Lurøy området utenfor Rana i Nordland)

09.03.1866: 5.7 Haltenbanken

23.10.1904: 5.4 Oslofjord

05.02.1986: 4.7 Vest-Norge

08.08.1988: 5.3 Vest-Norge

23.01.1989: 5.1 Vest-Norge









