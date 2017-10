Jordskjelv på Østlandet i natt

Sju minutter over klokken 2 natt til søndag ble det registrert et jordskjelv nord for Oslo, opplyser forskningsinsituttet NORSAR.

VG ble like etter klokken 2 varslet av en rekke personer i Oslo og Akershus som mente å ha merket et jordskjelv.

– Jeg skulle akkurat til å legge meg, og idet jeg la meg i senga følte jeg en kraftig rumling som varte i fem-seks sekunder. Det lød ganske høyt, og kunne ikke være en hjemmestereo. Jeg tenkte det måtte være et jordskjelv, sier en mann fra Fetsund i Akershus.

Seismolog Bettina Goertz-Allmann i NORSAR bekrefter at det dreier seg om et mindre jordskjelv med styrke 2,5. Skjelvet ble registrert nord for Oslo klokken 2.07.



– Episenteret ligger et sted nord for Hønefoss, sier hun.

Goertz-Allmann sier senteret ble varslet av flere innbyggere om skjelvet, men de har ikke fått meldinger om skader. Skjelv med styrke under 2,5 er ikke uvanlig i området, ifølge henne.

– Det er ikke alvorlig. Det er et mindre skjelv.

NORSAR opplyser at signaler fra skjelvet i tillegg til Norge også ble registrert i Sverige og Finland.

