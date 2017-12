Et flertall på Stortinget vil ikke lenger straffe rusmisbrukere. Både nåværende og tidligere brukere jubler.

– Jeg har ventet på det så lenge, og det kom som et sjokk. Jeg var glad da jeg hørte det, sier «Simen» til VG om stortingsflertallet som ønsker avkriminalisering av narkotika.

Han er familiefar, har fast jobb og har brukt heroin og hasj siden han var 20. I dag er han i legemiddelassistert rehabilitering og har ikke tatt heroin siden november 2016. Han røyket hasj sist i sommer.

VG er med Lars Andre Sveberg (35) og Jeanett Rønningen (37) fra uteseksjonen i Oslo på patrulje når «Simen» dukker opp i Brugata i Oslo. Flere rusmisbrukere både kjøper og selger narkotika i gata.

Sveberg er erfaringskonsulent og har selv vært avhengig av både heroin og amfetamin. Nå har han vært rusfri i over seks år.

– Uteseksjonen er frivillig å prate med, så vi hilser og prøver oss frem og ser om vi får kontakt. Så kan vi forklare at vi har mulighet til å følge opp, være en ekstra stemme inn mot NAV og hjelpe med annet som er vanskelig, sier Sveberg.

Vil prøve noe nytt

– Jeg skjønner skepsisen til avkriminalisering og at folk tror det vil bli mer om politiet ikke kan gi bøter. Men jeg mener det må prøves noe nytt, å bruke ressurser på å straffe rusmisbrukere er bare tull, sier «Simen».

Han understreker at han i dag ikke bruker rusmidler, og at han ikke vil at det skal gjøres lettere å få tak i stoffene.

Avkriminalisering vil imidlertid gjøre det lettere å få kontroll, mener han.

Selv om det er enighet på Stortinget om å endre narkotikapolitikken, vil det ta tid før en endring skjer. Det neste sannsynlige steget er at regjeringen setter ned et utvalg i starten av 2018. Deretter politisk behandling når utvalget er ferdig.

Thorvald Stoltenberg er en av de som har engasjert seg mest i kampen for ny narkotikapolitikk. Her forteller han om sin rusavhengige datter:

– Feil å jage brukerne



VG møter flere som er fornøyde med avkriminalisering på tur med Uteseksjonen. «Tim» (29) ruset seg senest tidligere på dagen. Han bruker i hovedsak heroin, som han begynte med da han var 18.

– Det blir helt feil å jage brukerne. De oppnår ingenting ved å bøtelegge og fengsle brukere, sier han.

Han tror avkriminalisering av små doser vil være en god løsning, men er ikke for legalisering. Selv kjemper han for å komme seg ut av rusen.

– Jeg ønske å bli nykter, men det er ikke så lett. Det har preget livet mitt, og man får jo et vondt stempel i samfunnet som narkoman, sier «Tim», som inntil nylig ikke hadde noe sted å bo i Oslo og er arbeidsløs.

ALLEREDE PÅ PLASS: Lilleba Fauske opplever at det allerede er en avkriminalisering i praksis. Foto: , Velferdsetaten

Støtter utredning

Lilleba Fauske er direktør i Velferdsetaten. Hun vant i 2017 Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid, blant annet fordi hun har engasjert seg for å skaffe bedre tiltak for rusmisbrukere og er opptatt av brukermedvirkning.

– Det er allerede en avkriminalisering i praksis, slik jeg opplever det. Man ser i større grad hele mennesket og at rusavhengighet er et sosial- og helseproblem. Det gjør jo ikke saken noe bedre å bli satt i fengsel eller få store bøter, sier Fauske.

Hun er positiv til et utvalg for å vurdere den nye politikken.

– Det er vanskelig å si hva konsekvensene blir når man skal legge om politikk. Derfor er det viktig med en utredning, og at man fortsetter å vektlegge forebyggende tiltak og fanger opp ungdom som faller utenfor.

Ikke alle har vært like positive til Stortingets ønske om nye politikk. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet frykter at det vil ufarliggjøre narkotika. Flere forskere er usikre på hvordan reformen vil se ut i praksis.