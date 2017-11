Kvinnene kom med toget og bar på ketchupflasker med heroin

De to rumenske kvinnene kom med toget fra Sverige til Narvik og hadde litt mange flasker ketchup i koffertene. Der fant Tollvesenet i alt 2,6 kilo heroin.

Beslaget ble gjort i februar i år, og utgjorde det største heroinbeslaget i Nord-Norge noensinne, opplyser Tollvesenet til NRK og Avisa Nordland.

SPYLT RENT: Da ketchupen var spylt bort, satt Tollvesenet igjen med 2,66 kilo heroin. Foto: Tollvesenet

Stockholmstoget

Beslaget ble oppdaget da betjenter fra Tollvesenet gikk ombord på Stockholmstoget, og tok de to kvinnene med for nærmere avhør og undersøkelser i Narvik.

De to kvinnene er 30 og 39 år gamle, og den yngste har tilstått forholdet og bidratt til oppklaring av saken. Aktor ba om fengselsstraff på 6,5 og 3,5 års fengsel for de to, høyest straff for den som ikke har tilstått.

LITT MYE KETCHUP: De to kvinnene hadde med seg litt mye ketchup i koffertene på toget fra Sverige. Foto: Tollvesenet

Smuglerrute

Politiet har ikke klart å avdekke hvor stoffet kom fra, hvor det skulle, eller hvordan smuglingen er finansiert. Aktor, statsadvokat Thor Erik Høiskar, fremholder at de to kvinnene oppfattes som kurerer, og at straffenivået ville ligget høyere om smuglingen hadde skjedd i egen regi.

Statsadvokaten mener ifølge NRK at beslaget styrker mistanken om at jernbanen fra Sverige til Narvik er en del av en smuglerrute for narkotika.