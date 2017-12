Sp, KrF, Ap og SV vil bygge regjeringskvartalet i tre

Her er en ekte treenighet: KrF, Ap, Sp og SV går sammen for å sikre at regjeringskvartalet blir bygget i tre.

Fire toppolitikere samler seg på holka foran regjeringskvartalet.

– Skal være et hovedelement

For å vise at de tar grep og instruerer regjeringen i en omstridt sak: Hvordan det nye regjeringskvartalet se ut.

Partilederne Knut Arild Hareide (KrF), Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fungerende parlamentarisk leder i SV, Kari Elisabeth Kaski, fremmer et felles dokument 8-forslag, hvor de ber om at bygningene i det fremtidige regjeringskvartalet skal ha tre som basisprodukt.

De skriver:

«Byggingen av regjeringskvartalet er en av de største enkeltstående offentlige anskaffelsene som vil gjøres i Norge i tiårene framover. Derfor mener forslagsstillerne at trevirke skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet».

De fire partiene utgjør flertall på Stortinget.

– Ut av en tragedie skal det bygges et nytt kvartal



Kostnadsrammen ligger rundt 15-16 milliarder kroner.

– Ut av en tragedie skal det bygges et helt nytt kvartal i hovedstaden. Da må vi peke fremover, og vi ønsker å ta i bruk en av Norges fremste råvarer: Tre. Vi har gode tradisjoner for det, og det vil også være et klimavennlig alternativ, sier Ap-leder Støre.

22. juli 2011 utløste Anders Behring Breivik en nærmere 1000 kilos bombe ved inngangspartiet til Høyblokken i regjeringskvartalet. 8 mennesker døde før han dro videre til AUFs leir på Utøya, hvor han drepte 69 mennesker før han ble stanset.

Kan stå ferdig i 2028 Hvis Statsbyggs videre planer for Regjeringskvartalet går på skinner, vil Stortinget kunne vedta utbyggingsplanene i 2019. Høyblokken skal bli stående, mens øvrige bygg rives og bygging vil starte i 2020. Alt vil kunne stå ferdig 2027-2028.

Store deler av regjeringskvartalet ble ødelagt og Høyblokken troner tragisk og tom bak de fire politikerne.

– Vi ønsker et miljøvennlig regjeringsbygg, og det er viktig når står midt i Oslo og ser oss omkring: Det er lenge siden vi har hatt noen lang og stabil vinter her i sentrum, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Det er også viktig at det vil bidra til å utvikle norsk industri og teknologi.

– Og så er det enda en sak hvor du bidrar til at stortingsflertallet instruerer Solberg–regjeringen?

– Hvis ikke regjeringen tenker på klima og gode norske løsninger, så det det hyggelig å kunne bidra med hjelp på veien. Jeg håper de blir med på dette og at det blir en samlet komite på Stortinget. Jeg er glad for det initiativet som Sp har tatt i denne saken.

Ved siden av ham står Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og stråler som en sol.

– Det er mulig jeg har vært drivkraften, men dette er et felles prosjekt hvor de fire partiene legger til grunn et klimaperspektiv, som også vil bidra til å styrke norsk industri og byggeskikk, sier Sp–lederen.

– Ekstremt interessant – Dette er ekstremt interessant og en veldig god nyhet. Limtredragerne i Vikingsskipet og utbyggingen av Gardermoen har gjort at norsk selskaper er verdensledende på teknologi innen dette feltet. Utifra klimahensyn er tre mye bedre enn stål og betong, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

– Vår Karin Andersen la frem et slikt miljøalternativ allerede i forrige stortingsperiode, og vi er veldig glade for at disse fire partiene samles om en tre-løsning. Vi snakker om at det er mange store bygg som skal reises, da er det både bra og nødvendig at vi vil se at vi er i Norge og at bygningene er norske.

De viser til en tre–tradisjon fra Vikingeskipet til Gardermoen flypass, og at et høyt innslag av tre vil være langt mer miljøvennlig enn å bygge i stål eller betong.

– Det er allerede kåret en vinner av plan- og designkonkurransen?

– Ja, men det betyr ikke at valg av konkrete løsninger er foretatt. Den videre prosessen i arbeidet med nytt regjeringskvartal innebærer at vinneren Team Urbis og deres prosjekt Adapt utvikler et skisseprosjekt i dialog med Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor tre implementeres som hovedelement, sier Vedum. (Saken fortsetter under videoen av Adapt).

I sitt forslag viser det til at Asplan Viak har beregnet det totale klimafotavtrykket til den norske bygg- og anleggssektoren til 9,5 millioner tonn CO 2 årlig:

«Totalt like mye som alle utslipp fra privatbiler. Asplan Viak hevder at trebyggeri kan halvere klimagassutslippene fra materialbruk uten økte kostnader», skriver de.

– For tidlig å konkludere



Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) er positiv, men sier det er for tidlig å konkludere.

– Jeg er positiv til bruk av trematerialer i nytt regjeringskvartal. Samtidig er det alt for tidlig å konkludere om det bør brukes tre eller andre materialer som hovedelement. Vi vet foreløpig ikke hva omfattende bruk av trematerialer betyr for kostnad, kvalitet og sikkerhet. I løpet av 2018 vil Statsbygg vurdere ulike materialtyper og blant annet teste ut hvordan henholdsvis tre og lavkarbon betong fungerer med tanke på sikkerhet. Våre beslutninger må være kunnskapsbasert, sier han.