Mohn og Larssen skilles: Har fått 58 millioner kroner av eks-kona

I løpet av tre år ga milliardærarvingen Louise Mohn (43) over 58 millioner kroner til Erik Bertrand Larssen (44).

Det fremgår av to ektepakter som de to inngikk og som er tinglyst i Ektepaktregisteret.

Tirsdag ble det kjent at Mohn og Larssen nå skal skilles.

Erik Bertrand Larssen hadde for noen år siden stor suksess med å skrive selvhjelpsbøker og selge seg inn som såkalt mentaltrener. I dag brukter han tittelen «performance coach».

Tidligere i år ble han ansatt i meglerhuset Arctic Securities AS hvor hans eks-svigerfar, milliardæren Trond Mohn, er den største eieren.

Den første ektepakten mellom de to ble signert 31. januar 2014. Ifølge denne ektepakten skulle de to ha fullt særeie slik at Erik Bertrand Larssen ikke ville få noen av verdiene til milliardærarvingen ved en skilsmisse.

Mistet ansatte: 13 sluttet på ett år

De to giftet seg fem måneder etter at den første ektepakten ble inngått i et storstilt bryllup i Bergen Domkirke. 18 måneder etter bryllupet inngikk Erik Bertrand Larssen en ny ektepakt med milliardærdatteren.

Villa til 75 millioner kroner

Det fremgår av den nye ektepakten at motivasjonsguruen fikk flere gaver.

Samme år som de to giftet seg, betalte Louise Mohn 75 millioner kroner for en moderne luksusvilla i Holmenkollåsen. Erik Bertrand Larsen fikk ifølge den nye ektepakten halvparten av denne villaen i gave.

Videre fikk Bertrand Larssen halvparten av en villa i Tønsberg, som Louise Mohn kjøpte i 2013 for 12 millioner kroner.

I tillegg fikk Bertrand Larsen en halvpart av en annen villa i Holmenkollåsen, som de to kjøpte for 12,2 millioner sommeren 2015.

Les også: Tutta fikk suksess etter Larsen-samarbeid

Etterga lån på 15 millioner

Og til slutt etterga milliardærarvingen et lån på 15 millioner kroner som hun hadde gitt til Bertrand Larssen.

Den nye ektepakten ble signert av de to 17. februar 2016. Det ble slått fast at begge allerede var registrert som eiere av luksuvillaen til 75 millioner kroner, «... men gaveoverføringen formaliseres ved denne ektepakten.»

Tilsammen har Bertrand Larsen mottatt kontanter og eiendommer til en verdi av minst 58 milliooner kroner.

Skiftet beite: La ned eget motivasjons-selskap

En rekke endringer

De siste sju ukene har det skjedd en rekke endringer på eiersiden i de tre eiendommene de som skulle ha som felleseie.

Villaen i Tønsberg ble 24. oktober overdratt til Louise Mohn og den 7. desember solgte hun villaen for 18,2 milioner kroner. I tillegg har milliardærarvingen benyttet seg av sin forkjøpsrett etter ektepakten og kjøpt ut Erik Bertrand Larssen i de to villaene i Holmenkollåsen.

Verken Bertrand Larssen eller Mohn har svart på VGs henvendelser om ektepaktinformasjonene fra Brønnøysund-registeret.