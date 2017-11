Kan få 900.000 i bot for fyllekjøring

Næringslivstoppen risikerer en av Norgeshistoriens høyeste bøter for promillekjøring.

Direktøren ble en natt i mai stoppet med 0,68 i promille. Politiet foreslo først 62.000 kroner i bot, men økte til 900.000 etter å ha inkludert kapitalinntektene hans.

Trolig Norges høyeste promillebot, skriver Varden, som først omtalte saken.

– Det er en form for krise, sa direktøren i Nedre Telemark tingrett.

Varden skriver at mannen de siste to årene har tatt ut nærmere 14 millioner i utbytte, og at han dermed får svi fordi han har tatt ut store beløp fra sine selskaper, hovedsakelig for å betale ned gjeld på bolig samt kjøpe en kostbar hytte.

I tillegg kan han få 18 dagers betinget fengsel og miste førerkortet i 16 måneder.

– Jeg har argumentert for at politiets forslag ligger vesentlig for høyt. Det er ganske åpenbart at dette ikke blir sluttresulatet, sier mannens forsvarer, Halvard Helle, i en kort kommentar til VG.

Mannen forklarer at han skulle kjøre 1,5 kilometer til en venninne da han ble tatt.

– Jeg hadde vært i et selskap og på byen tidligere på kvelden og tatt noen øl. Jeg gikk tidlig hjem, og la meg rett over midnatt. Utpå natten ringte en venninne, og jeg bestemte meg for å besøke henne. Jeg tok en dusj, og følte meg ikke beruset, sa han i retten.

Direktøren har tilstått forholdet, men hans advokat mener at boten ikke bør være mer enn maksimalt en tredjedel av det politiet har foreslått.