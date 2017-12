Fredly: 500 nordmenn har råd til å kjøpe huset mitt

Arne Fredly (53) mener det er rundt 500 nordmenn som er rike nok til å kjøpe hans luksusvilla på Snarøya. Her kan du se luksusen.

– For 10-12 år siden var det nok bare rundt 50 potensielle kjøpere til et slikt hus i Norge. Men andelen ukjente norske rikinger har steget så mye, at vi anslår at det i dag er rundt 500 mulige kjøpere, sier Arne Fredly til VG, på telefon fra Monaco.

Finansavisen skrev tidligere i dag at Fredlys ene av to gigantvillaer på Snarøya legges ut for salg:

– Jeg blir taperen uansett



En villa på to mål tomt, med strandlinje og en rekke luksuriøse detaljer.

– Hvorfor legge ut et hus nå midt på vinteren, men så mange sommerlige trekk at den burde vært lagt ut på vårparten?

– Rett og slett fordi vi nylig fikk eiendomsvurderingen, som viser at hvis den skulle vært nybygd nå, ville hatt en pris på 130 millioner kroner. Jeg har over årene brukt atskillig mer på den, så jeg blir uansett taperen her.

– Har bud på 85 mill.

– Men du selger i utgangspunktet et relativt gammelt hus, som ble kjøpt før du kjøpte Munkebakken?

– Det er riktig at jeg kjøpte tomten da og begynte å bygge. Sånn sett har bygget stått i noen år, men alt det elektriske og tekniske er lagt inn de siste årene.

– 130 millioner kroner? Hvor mye er du villig til å gå ned for å få solgt?

– Jeg har fem-seks interessenter og ett bud på 85 millioner kroner, som jeg synes er litt for knapt, sier Fredly og legger til:

– Fire av de seks var ukjente for meg, så det bekrefter bildet av at det er mange nye rike ukjente.

På Kapitals årlige oversikt over Norges rikeste står han oppført med en formue på tre milliarder kroner.

Det gjør ham til Norges 80. rikeste.

Åtte bad



Huset er 1010 kvadratmeter, inkludert åtte bad og garasje til ti biler.

Verdivurderingen på hele eiendommen er 130 millioner kroner. Tomten er verdsatt til 30 millioner og boligen 83 millioner kroner. Utendørsluksus er beregnet til 12,5 millioner kroner.

FREDLY I FARTA: Investor Arne Fredly og kona Anette Bjerke, avbildet da Moods of Norway-sjef Simen Staalnacke giftet seg med Anne Berit Valla i 2015. Foto: Frode Hansen , VG

Selv om han oppgir at det kan være 500 som kan by, erkjenner han at det er begrenset hvor mange som har råd til en så dyr eiendom.

– Det er mange som har eiendommer i Norge med høyere verdi: De fleste ønsker å bygge selv, når de investerer så mye i egen bolig. Men jeg kan tilby et fantastisk hus og eiendom, som folk kan flytte rett inn i, hvor alt er på plass: Komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap og stor vinkjeller.

– Ikke møbler?

– Nei, det skal folk få ta med og innrede selv.

Bil til 50 millioner kroner



I følge Kapital gjorde han det godt som aksjeinvestor i fjor og økte formuen med 300 millioner kroner.

Fredly er i dag basert i Monaco. Han eier flere luksusleiligheter i Monaco og Frankrike.

Fredly eier i tillegg en av Norges feteste eiendommer, Munkebakken på Snarøya, som han kjøpte av Kjell Inge Røkke for anslagsvis 200 millioner kroner i 2007.

Fredly er også velkjent for sin luksusbilpark, som anslås til over 160 millioner kroner.

Den siste er en Bugatti Chiron som han nylig viste frem. Pris: 50 millioner kroner.