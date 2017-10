Nabo reagerte på merkelig lukt: – Grusomt å vite at de har ligget døde så lenge

ROMSÅS (VG) Reza Eghdami hadde stusset over merkelig lukt i oppgangen i et par uker. Torsdag ble tre kvinner funnet døde i leiligheten under ham.

Når VG møter ham mandag kveld er Eghdami og kona i ferd med å tenne lys og legge ned blomster utenfor blokken på Romsås i Oslo.

Torsdag i forrige uke ble en kvinne i 60-årene og hennes to voksne døtre funnet døde i en av leilighetene i oppgangen der han bor. Ifølge politiet har de trolig ligget døde siden sensommeren.

– Jeg hadde tenkt et par uker at det luktet rart, og tenkte at strømmen kanskje hadde gått. Jeg forsøkte å ringe på, men jeg hørte eller så ingen ting, sier Eghdami til VG.

Ukjent dødsårsak

På dørmatten lå det gamle aviser og valgkampmateriale. Han valgte derfor å ta kontakt med et styremedlem i borettslaget, forteller naboen. Styremedlemmet skal deretter ha tatt kontakt med kommunen.

Ifølge politiet var det kommunens sosialtjeneste som varslet dem om at de ikke hadde fått kontakt med familien siden i sommer.

SJOKKERENDE FUNN: Bak denne døren ble de tre kvinnene funnet døde torsdag i forrige uke. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak. Politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta to til tre måneder før resultatene fra denne foreligger.

– Selv ikke da er det noen garanti for at vi finner dødsårsaken, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

Likevel mener ikke politiet det har skjedd noe kriminelt.

– Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. De avdøde har bodd isolert, og det kan for eksempel ha vært sykdom hvor de har valgt å ikke oppsøke lege. Det kan også ha vært forgiftning, ved at de for eksempel kan ha spist ett eller annet. Stedet bærer preg av at det har vært fredelig og rolig, og at det er ingen som er blitt holdt der mot sin vilje, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

– Grusomt

Ifølge politiet er det heller ingen andre som har sett noe til de tre kvinnene siden i sommer. Da politiet tok seg inn i leiligheten på Romsås nord i Oslo, fant de kvinnene døde og uten spor etter noe mistenkelig.

Moren er i 60-årene, mens døtrene er i 20-årene og 30-årene. Politioverbetjenten bekrefter at alle de tre avdøde har vært norske statsborgere i mange år, men at de har opprinnelse fra et afrikansk land.

Først mandag fikk Reza Eghdami vite at tre av hans naboer ble funnet døde.

– Jeg så det på nyhetene. Det er helt grusomt å vite at de har ligget døde så lenge uten at noen har reagert, sier han.

Selv har han bodd i leiligheten i to år. Men de tre kvinnene har han aldri sett.

– Vi hilser jo på dem vi treffer. Men du reagerer ikke nødvendigvis på dem du ikke ser.

Eghdami sier de siste dagene har vært tunge.

– Jeg synes det er veldig trist. Jeg håper det ikke har skjedd noe kriminelt. Det er fælt å tenke på dersom det er tilfelle.