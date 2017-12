Nå trer disse lovene og avgiftene i kraft

Søtmonser får en sur start på året, mens aksjeeiere kan glede seg. Norges første region og flere nye kommuner ser også dagens lys ved årsskiftet.

1. januar drysses det som vanlig en rekke nye lov- og regelendringer over landet som følge av budsjettforhandlinger og andre vedtak.

En sur start på året får næringsmiddelbransjen og landets slikkmunner når sukkeravgiften øker med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer øker med 42, 3 prosent. Siste ord er imidlertid ikke sagt i saken, som NHO har klaget inn for ESA.

Andre grupper som vil kjenne det på pungen fra nyttår, er ektepar der den ene parten har lav inntekt når skatteklasse 2 fjernes, og Airbnb-utleiere når skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig fjernes.

Sjekk de nye bilavgiftene: Avgiftssmell for Norges mest solgte SUV

Det blir også litt dyrere å gå på kino, ta buss og drosje, se fotball og bo på hotell når den laveste momssatsen, «moro-skatten», økes fra 10 til 12 prosent.

Samtidig får alle – både personer og bedrifter – skattekutt til neste år når skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 til 23 prosent. Aksjeeiere kan glede seg over at de til neste år bare må betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi istedenfor 90 prosent som tidligere.

Slutt på folkejuryen

Ett nytt fylke og fire nye kommuner oppstår også 1. januar. Som førstemann ut i regionreformen der 19 fylker skal bli til 11 regioner, går Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sammen og blir til Trøndelag fylkeskommune. Frank Jenssen er utnevnt til første fylkesmann i det nye embetet fra 1. januar.

Videre blir Nøtterøy og Tjøme til Færder kommune, Larvik og Lardal blir til Larvik kommune, Leksvik og Rissa blir til Indre Fosen kommune, og Hof og Holmestrand blir til Holmestrand kommune (Sande slutter seg til i 2020) som en følge av kommunereformen.

Forskere spår trøbbel: Narkopolitikken overføres fra justis til helse

Fra 1. januar overføres også vigselsretten fra landets tingretter til kommunene, og det blir slutt på juryer i norske rettssaler. Den erstattes av en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere. Saker som ble anket før 1. januar, vil imidlertid fremdeles bli gjennomført med jury.

A-post og troféfisk

Fra nyttår får turistfiskerne økt kvoten fra 15 til 20 kilo fisk for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, mens alle andre turister får kvoten redusert til 10 kilo. Men tar de en storfisk – en såkalt troféfisk, telles den med i kvoten i motsetning til tidligere.

I kampen mot økende antibiotikaresistens vil antibiotikaresepter fra nyttår bare gjelde for ti dager, bortsett fra på blå resept som fortsatt skal gjelde ett år. Det kommer samtidig strengere kriterier for å få legemidler på blå resept.

Statsbudsjettet 2018: Dette har de blitt enige om

Ved nyttår utløper fristen for å kreve engangsregulering av festeavgiften. Etter 1. januar 2018 kan grunneier kun justere opp avgiften når kontrakten fornyes, dersom ikke annet er kontraktfestet.

Mange lokalaviser frykter konsekvenser av de nye postreglene fra nyttår, når det ikke lenger vil bli skilt mellom A- og B-post. Det kan føre til at mange abonnenter ikke får avisen før flere dager etter utgivelsen.

For oppdrettere av mink og rev innføres det nå strengere regler for å bedre dyrevelferden.

Fleksibel årsavgift

For bileiere er det verdt å merke seg at årsavgiften for kjøretøy legges om og blir fakturert via bilforsikringen fremover. Det blir også mulighet til å dele opp betalingen av avgiften gjennom året.

Avgiftene på alkohol øker med 1,6 prosent, noe som gjør en flaske vin omtrent 1 krone dyrere og en liter brennevin nesten 5 kroner dyrere. Totalt har avgiften på en vinflaske i Norge nå passert 70 kroner. Avgiftene på røyk og snus øker med henholdsvis 1,5 og 1,9 prosent.