Motstandsmann Harry Sønsterød er død

Motstandsmannen Harry Sønsterød, som var med i Osvaldgruppen under andre verdenskrig, er død. Han ble 96 år gammel.

Sønsterød vokste opp i Heggedal i Asker og bodde senere på Hvalstad.

Under krigen var han med i Milorg, men følte det ble for mye prat og lite handling. Gjennom Gunnar «Kjakan» Sønsteby kom han i kontakt med Osvald-gruppa, skriver Budstikka. Sønsteby døde i 2012.

I høst ble det laget film om Sønsterøds opplevelser i Osvald-gruppa. Filmen «Sabotøren og Kureren» viste blant annet hvordan Sønsterød brøt seg inn i nazistenes arbeidskontor i Tønsberg 16. mai 1944 og sprengte både bygningen og okkupasjonsmaktens arkiv i filler. Harry Sønsterød ble spilt av Kenneth Berg i filmen som ble regissert av Tore Netland.

I forbindelse med filmen ga 96-åringen et intervju med Budstikka.

– Jeg måtte demonstrere noen kamptekniker for ham som spiller meg. Nærkamp har jeg holdt mye på med, så teknikken har jeg ikke glemt, sa Sønsterød.

I 2013 ble åtte krigsveteraner fra Osvaldgruppen hedret og dekorert av norske myndigheter for innsatsen. Daværende forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen uttalte da at gruppen hadde utført de fleste og også de mest virkningsfulle sabotasjeaksjonene under krigen.

Osvaldgruppen fikk navnet sitt fra gruppens leder, Asbjørn Sunde, som brukte Osvald som et av sine dekknavn.