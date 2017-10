ROMSÅS (VG) Forrige uke ble en kvinne i 60-årene og hennes to voksne døtre funnet døde i en leilighet i Oslo. Trolig har de ligget der siden sensommeren.

De tre kvinnene ble funnet torsdag etter at ansatte i Oslo kommune slo alarm. Ingen hadde sett noe til de tre kvinnene siden i sommer. Da politiet tok seg inn i leiligheten på Romsås nord i Oslo, fant de kvinnene døde og uten spor etter noe mistenkelig.

– Det var ingen ytre skader på de døde, og de bar preg av å ha ligget lenge, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

Han sier politiet fant de døde på torsdag.

– Vi tok oss inn i leiligheten etter bekymring fra kommunen, forteller han.

Ingen av naboene skal ha reagert. Til slutt var det kommunens sosialtjeneste som varslet at den ikke hadde fått kontakt med familien siden i sommer.

– Denne familien har levd et isolert liv. De er ikke kjenninger av politiet, sier Moen til VG.

Ukjent dødsårsak

ETTERFORSKER: Politioverbetjent Kjetil Moen sier politiet ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak. Politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta to til tre måneder før resultatene fra denne foreligger.

– Selv ikke da er det noen garanti for at vi finner dødsårsaken, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

Likevel mener ikke politiet det har skjedd noe kriminelt.

– Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. De avdøde har bodd isolert, og det kan for eksempel ha vært sykdom hvor de har valgt å ikke oppsøke lege. Det kan også ha vært forgiftning, ved at de for eksempel kan ha spist ett eller annet. Stedet bærer preg av at det har vært fredelig og rolig, og at det er ingen som er blitt holdt der mot sin vilje, sier Moen til VG.

Moren er i 60-årene, mens døtrene er i 20-årene og 30-årene. Politioverbetjenten bekrefter at alle de tre avdøde har vært norske statsborgere i mange år, men at de har opprinnelse fra et afrikansk land.

Politioverbetjenten opplyser at politiet har varslet fedrene til den avdøde kvinnens to voksne døtre.

– De to fedrene har hatt minimalt kontakt med sine døtre på bakgrunn av familiens ønske. Den ene bor i Norge og den andre i utlandet, sier Moen.

«Mistenkelig lukt»

BYDELSDIREKTØR: Øystein Eriksen Søreide i Grorud bydel. Foto: Harald Henden , VG

Bydelsdirektøren i Grorud bydel, Øystein Eriksen Søreide, sier til VG at det skal ha vært styrelederen i den aktuelle gården som kontaktet Nav angående en «mistenkelig lukt» i oppgangen. Den Nav-ansatte skal derfor ha mistenkt at det kunne være snakk om dødsfall.

– Derfor kontaktet Nav politiet, som bisto med å ta seg inn i leiligheten, sier bydelsdirektøren.

ROMSÅS: Tove Bjørkbom synes det er trist at noe slikt kan skje i nabolaget. Foto: , Runa Røed, VG

Søreide sier de har fått bekreftet at de avdøde bodde i en kommunal leilighet.

– Så vidt vi har klart å bringe på det rene så langt, mottok kvinnen som var bosatt på adressen ingen øvrige tjenester fra bydelen eller kommunen. Det at man leier en kommunal leilighet er ikke grunnlag for hyppig kontakt med kommunen, men vi jobber nå med å avdekke hvorvidt det har vært andre kontaktpunkter med bydelen, sier Søreide til VG.

På grunn av taushetsplikten er det begrenset hvilke ytterligere detaljer som kan bekreftes, opplyser han.

– Fryktelig tragisk

Tove Bjørkbom har bodd på Romsås i ett år. Hun synes det er trist at noe sånt kan skje i et nabolag.

– Dette er bare kjempetrist, og fryktelig tragisk. Det at det i det hele tatt er mulig, sier hun til VG.