ROMSÅS (VG) Spørsmålene er mange etter at en mor i 60-årene og hennes to voksne døtre ble funnet etter å ha ligget døde i lang tid.

I forrige uke ble en kvinne i 60-årene og hennes to voksne døtre i 20- og 30-årene funnet døde i en leilighet i Oslo. Trolig har de ligget der siden sensommeren.

– Det var ingen ytre skader på de døde, og de bar preg av å ha ligget lenge, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, men politiet har ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

– Vondt å tenke på

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for helse- og sosialtjenester i Oslo, synes det er vondt å tenke på at noen har ligget døde i lengre tid uten å bli oppdaget.

– Hvem var de, hva har de opplevd, hvorfor meldte ingen fra før det gikk flere måneder? Spørsmålene melder seg hos oss alle sammen, tror jeg. Vi må prøve å finne ut mest mulig, se om det er noe vi kan lære som bydel og kommune. Som innbyggere og medmennesker kan vi også tenke gjennom hvordan vi selv kan bidra. Alle kan gjøre litt i sitt lokale miljø. Mange er ensomme og alene der ute, og kan trenge andres oppmerksomhet og omtanke iblant, sier Thorkildsen til VG.

– Hva kan man gjøre for å unngå at slikt som dette skjer?

– Vi vet ennå ikke hva som har skjedd i akkurat dette tilfellet. Men generelt kan det handle om alt fra å legge til rette for lokale nettverk og sosiale møteplasser i samarbeid med frivilligheten, til at vi som kommune er mer ute der folk er, inkludert på hjemmebesøk, framfor å sitte så mye på kontorene. Det handler også om å bygge engasjerte og inkluderende nærmiljøer, som vi er i full gang med i kommunale bygårder over store deler av Oslo. Det etableres nå gårdsstyrer i samarbeid med Leieboerforeningen, og beboerne engasjerer seg i mange aktiviteter som skaper trygghet og samhold, og som gjør at folk blir kjent med hverandre, sier helse- og sosialbyråden.

– Som politikere må vi løfte kampen mot ensomhet og marginalisering høyere opp på den politiske dagsorden. Det er mange mennesker med lite eller ikke noe nettverk der ute, mange ensomme mennesker. Det er faktisk et folkehelseproblem, mener Thorkildsen.

– Ta vare på hverandre

Stortingsrepresentant og Ap-politiker fra Groruddalen, Jan Bøhler, understreker at for lite er kjent om detaljene rundt saken, og at han ikke ønsker å kritisere noen.

– Jeg kjenner Romsås som et godt nærmiljø der folk bryr seg og mange kjenner hverandre, så det kan være spesielle forhold her for at de har levd et isolert liv av grunner vi ikke kan vite, som vi må vise forståelse for, sier Bøhler til VG.

Han har mandag kveld snakket med styremedlemmer i borettslaget der de avdøde bodde.

– De har vist at de følger med, ved å varsle, sier han og legger til:

– Det er også bra at bydelsdirektøren nå undersøke om de avdøde har mottatt ulike tjenester og om noen burde ha hatt kontakt med dem mer jevnlig.

Bøhler påpeker at det er et vanskelig grenseland mellom det å bry seg og det å ha respekt for privatlivets fred.

– Dødsfallene må være en alvorlig påminnelse til alle om å være oppmerksomme og ha øynene åpne, sier Bøhler og legger til:

– Det er viktig at vi passer på og tar vare på hverandre i nærmiljøene, og det er viktig å bry seg. Det er for tidlig å være kritisk til noen , og det er ikke lett å bedømme på avstand hvor lenge det er naturlig at man ikke har kontakt. Her var det i tillegg snakk om tre voksne uten barn, og da har man heller ikke de naturlige kontaktpunktene i barnehage og skole. Her har det åpenbart skjedd en stor tragedie, og jeg vil uttrykke mine kondolanser til de pårørende.

– Viktig at omstendighetene avklares

Bøhler, som er medlem av justiskomitéen på Stortinget, håper den endelige obduksjonsrapporten blir prioritert i systemet, slik at familie, de nærmeste og nærmiljøet får svar på hva som har skjedd.

– Det er mange spørsmål i nærmiljøet nå, og det er ikke bra for noen at de svever i uvisse i flere måneder. Derfor håper jeg de snart får svar, sier Bøhler.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) kommer også fra Groruddalen, og understreker viktigheten av å avklare omstendighetene rundt dødsfallene på Romsås.

– Dette er en tragisk og veldig spesiell sak, at døde mennesker skal bli liggende så lenge før det blir oppdaget. Vi har hatt tidligere saker hvor eldre mennesker har blitt liggende lenge, men her er det blant annet snakk om kvinner i 20- og 30-årsalderen. Politiet har en viktig jobb i å finne ut hva som har skjedd, sier Keshvari til VG.

Han ønsker også bydelsdirektørens gjennomgang velkommen.

– Nærmiljøene er selvfølgelig veldig viktig, men vi vet ikke hva som er bakgrunnen her. Det er nå viktig at omstendighetene rundt denne saken avklares, sier Keshvari til VG.